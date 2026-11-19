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Weniger als 100 KI-Rechenzentren brauchen bald so viel Strom wie ganz Großbritannien zur Spitzenzeit.

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat in ihrem jährlichen World Energy Outlook soeben vorgerechnet, was der KI-Boom für die Stromnetze bedeutet. Das Ergebnis: In einigen der wichtigsten Wachstumsmärkte würden die geplanten Rechenzentren die heutige Spitzenlast der Netze übersteigen, wenn alle Projekte tatsächlich gebaut werden, wie Bloomberg berichtet. Allein 93 große „KI-Fabriken“, die die IEA per Satellitenbild beobachtet, kommen nach Fertigstellung auf zusammen rund 50 Gigawatt. Das entspricht ungefähr der Spitzenlast Großbritanniens.

Zehnmal mehr Kapazität in zwei Jahren

Das Tempo des Ausbaus ist enorm. Die Kapazität der KI-Rechenzentren hat sich laut IEA in nur zwei Jahren verzehnfacht, auf 17 Gigawatt. Die jährlichen Auslieferungen von KI-Servern sind seit 2020 um das 18-Fache gestiegen. Insgesamt gibt es weltweit Rechenzentren mit rund 120 Gigawatt Kapazität, 80 Prozent davon in den USA, China und der EU. Bis Ende des Jahrzehnts sollen weitere 120 Gigawatt dazukommen.

Entsprechend groß sind die Summen: Bis 2030 sollen rund 4 Billionen Dollar (rund 3,6 Billionen Euro) in Rechenzentren fließen, nach 565 Milliarden Dollar (rund 507 Milliarden Euro) im Jahr 2025. Etwa drei Viertel des Wachstums entfallen auf KI.

Stromverbrauch verdoppelt sich bis 2030

Der Stromverbrauch der Rechenzentren soll sich bis 2030 verdoppeln. KI-Rechenzentren allein brauchen dann pro Jahr rund 350 Terawattstunden mehr als heute. Laut einem früheren IEA-Sonderbericht lag der Verbrauch aller Rechenzentren 2025 bei rund 485 Terawattstunden, knapp 1,5 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs. 2030 sollen es rund 950 Terawattstunden sein, etwa 3 Prozent.

Das Problem sind weniger die absoluten Zahlen als die Konzentration. Rechenzentren entstehen in Clustern, und dort trifft die Nachfrage auf Netze, die dafür nicht gebaut wurden. In vielen Ländern warten Projekte fünf bis zehn Jahre auf einen Netzanschluss, Transformatoren haben Lieferzeiten von zwei bis drei Jahren, Gasturbinen bis zu fünf Jahre. Rechenzentren behelfen sich deshalb mit eigenen Kraftwerken, bis hin zu umgebauten Flugzeugtriebwerken.

Gas in den USA, Kohle in China

Damit steigen auch die Emissionen. Der CO₂-Ausstoß der Rechenzentren soll bis 2030 um 70 Prozent zulegen, wie der Guardian berichtet. Wie schmutzig der Strom ist, hängt stark von der Region ab:

USA: Rund 60 Prozent des Stroms für Rechenzentren sollen bis 2030 aus Gas kommen. Für rund 180 Gigawatt neue Gaskraftwerke gab es zuletzt bereits Pläne.

Rund 60 Prozent des Stroms für Rechenzentren sollen bis 2030 aus Gas kommen. Für rund 180 Gigawatt neue Gaskraftwerke gab es zuletzt bereits Pläne. China: Etwa die Hälfte des Stroms für KI-Rechenzentren soll bis Ende des Jahrzehnts aus Kohlekraftwerken stammen.

Etwa die Hälfte des Stroms für KI-Rechenzentren soll bis Ende des Jahrzehnts aus Kohlekraftwerken stammen. EU: Hier sollen Erneuerbare bis 2030 rund 70 Prozent des Rechenzentrumsstroms liefern, gefolgt von Gas und Atomkraft. Kohle spielt kaum eine Rolle.

Vor Ort wächst der Widerstand. In vielen Gemeinden fürchten Anrainer:innen steigende Strompreise, wenn Rechenzentren die Netze auslasten. Tech-Konzerne wie SpaceX werben deshalb bei neuen Projekten gezielt mit Jobs und Wasser, um die Bevölkerung zu überzeugen.

Effizienz und Einsparungen als Gegengewicht

Die IEA sieht allerdings nicht nur Risiken. Gemessen am gesamten Stromverbrauch bleiben Rechenzentren auch 2030 mit rund 3 Prozent ein vergleichsweise kleiner Posten. Zudem werden die Chips rasant effizienter: Die Rechenleistung pro Watt bei führenden KI-Chips steigt laut IEA um 30 bis 40 Prozent pro Jahr, der Energiebedarf pro KI-Aufgabe sinkt jährlich um mindestens das Zehnfache. Und KI selbst könnte helfen, Energie zu sparen: Bis 2035 könnten KI-Anwendungen bis zu 3 Prozent des weltweiten Endenergieverbrauchs einsparen, sofern Hürden wie fehlende Daten und digitale Fähigkeiten überwunden werden.

Gleichzeitig steht der Bericht unter dem Eindruck des Kriegs im Nahen Osten, den die IEA als größte Störung der Energiemärkte der Geschichte beschreibt. „Ich sehe keinen glaubwürdigen Weg, wie die Energiewelt zu dem zurückkehren könnte, wie sie vorher war“, sagt IEA-Chef Fatih Birol.