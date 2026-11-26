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Erst baute China Indonesien einen Schnellzug, jetzt sollen es gleich zehn ganze Städte sein. Am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen hat Indonesiens Präsident Prabowo Subianto am Mittwoch vergangener Woche vier strategische Partnerschaften mit chinesischen Konzernen und Finanzhäusern besiegelt. Der Gesamtwert laut Präsidialamt in Jakarta: rund 71,8 Milliarden Dollar (61,4 Milliarden Euro). Das ist mehr, als Indonesien im gesamten Vorjahr an ausländischen Direktinvestitionen erhalten hat.

Geopolitisch ist das Timing bemerkenswert. Während Washington Indonesien beim Thema KI-Rechenleistung an die kurze Leine nimmt und Nvidia vorerst keine KI-Server mehr in die Region liefert, rückt Jakarta wirtschaftlich noch näher an Peking heran.

Zehn Städte für drei Millionen Menschen

Herzstück ist ein Smart-City-Programm um rund 50 Milliarden Dollar (42,7 Milliarden Euro). Entwickeln soll die Städte PT Kota Masa Depan Indonesia, eine Gesellschaft, die zu 99 Prozent dem Staatsfonds Danantara gehört. Bauen soll ein Konsortium unter Führung des chinesischen Staatskonzerns Shaanxi Construction Engineering Group, mit an Bord ist auch der Elektronikkonzern Hisense.

Laut der Pressemitteilung der beteiligten Unternehmen sind zehn Standorte zu je rund 5 Milliarden Dollar geplant, mit etwa 1,5 Millionen Wohnungen für rund 3 Millionen Menschen. Dazu kommen Schulen bis hin zu Universitäten, Spitäler, Märkte, Parks, Wasseraufbereitung, Hochwasserschutz, Solarstrom, Glasfasernetze und Leitzentralen für Verkehr und Versorgung. Hisense will sich bei den Ausschreibungen für Displays, Smart-Home-Technik und digitale Infrastruktur bewerben. Wo die Städte entstehen sollen, ist bisher offen. Danantara-Chef und Investitionsminister Rosan Roeslani spricht von einem „historischen Projekt“, das Anfang kommenden Jahres starten soll.

Die vier Deals im Überblick

Smart Cities: rund 50 Milliarden Dollar (42,7 Milliarden Euro), Danantara mit einem Konsortium um Shaanxi Construction Engineering Group und Hisense.

rund 50 Milliarden Dollar (42,7 Milliarden Euro), Danantara mit einem Konsortium um Shaanxi Construction Engineering Group und Hisense. Hisense: laut Präsidialamt rund 10 Milliarden Dollar (8,5 Milliarden Euro) für ein gemeinsames Forschungslabor, Ausbildung und die Produktion von Haushaltsgeräten. Hisense will in Indonesien seine größte Gerätefabrik außerhalb Chinas bauen.

laut Präsidialamt rund 10 Milliarden Dollar (8,5 Milliarden Euro) für ein gemeinsames Forschungslabor, Ausbildung und die Produktion von Haushaltsgeräten. Hisense will in Indonesien seine größte Gerätefabrik außerhalb Chinas bauen. Infrastruktur-Finanzierung: bis zu 10 Milliarden Dollar (8,5 Milliarden Euro) über Anleihen in Renminbi, je zur Hälfte als Panda-Bonds in Festlandchina und als Dim-Sum-Bonds in Hongkong. Mit dabei sind Changjiang Securities, die Shanghai Pudong Development Bank und SDIC Securities.

bis zu 10 Milliarden Dollar (8,5 Milliarden Euro) über Anleihen in Renminbi, je zur Hälfte als Panda-Bonds in Festlandchina und als Dim-Sum-Bonds in Hongkong. Mit dabei sind Changjiang Securities, die Shanghai Pudong Development Bank und SDIC Securities. Kohle zu Ethanol: rund 1,8 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Euro). Der staatliche Energiekonzern Pertamina und Indonesiens Wissenschaftsministerium wollen mit Beijing Petrochemical Engineering minderwertige Kohle zu Treibstoff-Ethanol verarbeiten und so Importe ersetzen.

Zahlen, die nicht zusammenpassen

So eindrucksvoll die Summe klingt, so wackelig ist sie. In der Pressemitteilung der Unternehmen kommen die vier Initiativen zusammen nur auf 63 Milliarden Dollar (53,8 Milliarden Euro). Der Hauptgrund: Dort ist das Engagement von Hisense mit 1 Milliarde Dollar beziffert, das Präsidialamt nennt rund 10 Milliarden. Außerdem können bis zu 10 Milliarden Dollar aus der Anleihen-Finanzierung auch in die Smart Cities fließen, womöglich wird also doppelt gezählt.

Verbindlich ist ohnehin wenig. Beim Smart-City-Projekt handelt es sich um ein unverbindliches Memorandum of Understanding. Zur Finanzierung hält die Mitteilung ausdrücklich fest, dass sich bisher kein Institut unwiderruflich zu Geld verpflichtet habe. Prabowos Umfeld spricht inzwischen trotzdem von 86,8 Milliarden Dollar (74,2 Milliarden Euro), weil zwei Tage später noch 35 kleinere Deals über 15 Milliarden Dollar dazukamen.

Chinas Kapital, Indonesiens Schulden

Spannend ist die Konstruktion der Finanzierung. Frühere Großprojekte der Neuen Seidenstraße liefen meist über Kredite chinesischer Staatsbanken. Diesmal soll Danantara selbst Anleihen in Renminbi ausgeben, die Schulden landen damit in der Bilanz des Staatsfonds und bleiben aus dem Staatshaushalt draußen. Die Ökonom:innen Yeta Purnama und Muhammad Zulfikar Rakhmat vom Thinktank CELIOS sehen darin in einer Analyse für das China-Global South Project einen Fortschritt: Indonesisches Staatskapital entscheidet, wohin chinesisches Geld fließt. Am Ende bleibe es aber ein Anspruch auf öffentliches Vermögen, und wie gut Danantara von Prüfer:innen und Öffentlichkeit kontrolliert wird, sei umstritten.

Wie teuer solche Prestigeprojekte werden können, zeigt der Schnellzug Whoosh zwischen Jakarta und Bandung. Der Bau überzog das Budget um 1,2 Milliarden Dollar, das indonesisch-chinesische Betreiber-Joint-Venture musste bei der China Development Bank nachfinanzieren, und ausgerechnet Danantara soll die Schulden nun restrukturieren. Manche Analyst:innen halten das Bild von der chinesischen Schuldenfalle allerdings für zu einfach: Das Angebot für die Bahn kam ohne Staatsgarantie, viele Probleme gelten als hausgemacht.

Kameras, Handelsdefizit und das Südchinesische Meer

Smart Cities bedeuten auch Kameras und Sensoren an jeder Ecke. Die CELIOS-Forscher:innen fragen, wem die Daten gehören, wo sie gespeichert werden und wer darauf zugreifen darf. Sie erinnern an eine Ransomware-Attacke, die 2024 mehr als 40 Behörden lahmlegte, und fordern klare Datenregeln samt unabhängiger Aufsicht, bevor die erste Kamera montiert wird.

Dazu kommt die Handelsbilanz. In den ersten neun Monaten des Jahres ist Indonesiens Defizit mit China auf 21,2 Milliarden Dollar (18,1 Milliarden Euro) gewachsen, nach 14,3 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Trotzdem haben Xi Jinping und Prabowo in Shenzhen Verhandlungen über ein umfassendes Handels- und Investitionsabkommen angekündigt, das bis Anfang 2029 stehen soll. Kritiker:innen fürchten noch mehr billige Importe für kleine Betriebe und Konflikte mit Indonesiens Handelsabkommen mit den USA.