Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Ein KI-Modell, das so klug ist wie die Konkurrenz, aber nur einen Bruchteil davon rechnet: Thinking Machines, das KI-Startup der früheren OpenAI-Technikchefin Mira Murati, hat soeben Inkling 2 Mini veröffentlicht. Das Open-Weights-Modell ist klein genug für ein MacBook und erreicht im unabhängigen Ranking von Artificial Analysis dieselbe Punktzahl wie Alibabas deutlich größeres Qwen3.8 27B. Erst vor zwei Wochen hatte Thinking Machines mit Inkling 2 Small das große Schwestermodell vorgestellt.

Ein Modell, das dreimal nachdenkt

Technisch ist Inkling 2 Mini ein sogenannter Looped Transformer. Das Modell hat 24 Schichten, die mittleren zwölf davon durchläuft es für jedes Token dreimal. So kommt es mit gespeicherten 26,4 Milliarden Parametern aus, von denen pro Token nur 3,4 Milliarden aktiv sind, durch die Schleifen werden daraus 5,4 Milliarden. Die Idee dahinter: mehr Rechenarbeit pro Token, ohne das Modell größer zu machen oder mehr Text ausgeben zu müssen. Das Kontextfenster umfasst laut Artificial Analysis eine Million Token, neben Text versteht das Modell auch Bilder.

Inkling 2 Mini belegt rund 20 Gigabyte Speicher. Thinking Machines führt es auf einem MacBook Pro mit 48 Gigabyte Arbeitsspeicher im Flugmodus vor, laufen soll es auf jedem Mac mit mindestens 32 Gigabyte sowie auf Nvidias Mini-Supercomputer DGX Spark. Die Gewichte stehen unter der Apache-2.0-Lizenz auf Hugging Face, über die eigene API kostet das Modell 0,15 Dollar pro Million Input-Token und 0,50 Dollar pro Million Output-Token (rund 0,13 und 0,45 Euro).

Inkling 2 Mini Qwen3.8 27B Parameter gesamt / aktiv 26,4 Mrd. / 3,4 Mrd. 27 Mrd. / 27 Mrd. Artificial Analysis Intelligence Index 20 20 Kosten pro Index-Aufgabe 0,59 Dollar 3,53 Dollar Zeit pro Index-Aufgabe 9,0 Minuten 38,2 Minuten Output-Token pro Index-Aufgabe rund 152.000 rund 110.000 SWE-bench Verified 79,2 % 77,8 % Terminal Bench v2.1 71,6 % 73,0 % ARC-AGI v2 49,3 % 42,4 % Nicht-Halluzinationsrate (AA-Omniscience) 63,4 % 71,4 %

Die Vorteile

Die größte Stärke ist die Effizienz. Mit rund fünfmal weniger aktiven Parametern erreicht Inkling 2 Mini dasselbe Niveau wie Qwen3.8 27B, gegenüber Nanbeige4.3-33B sind es sogar sechsmal weniger. Laut Artificial Analysis liegt das Modell damit auf der sogenannten Pareto-Front: Kein anderes Modell dieser Größe ist klüger. Eine Aufgabe aus dem Index kostet 0,59 Dollar und dauert neun Minuten, bei Qwen sind es 3,53 Dollar und 38 Minuten. Damit ist Inkling 2 Mini pro Aufgabe rund sechsmal günstiger und viermal schneller. Rechnet man aktive Parameter mal erzeugte Token, braucht es laut Artificial Analysis rund 2,8-mal weniger Rechenleistung als Qwen und fünfmal weniger als Nanbeige. Die Ausgabe ist mit 280 Token pro Sekunde flott, und für bereits zwischengespeicherte Eingaben gibt es 90 Prozent Rabatt.

Stark ist Inkling 2 Mini vor allem beim Programmieren und bei Agenten-Aufgaben. In den Coding-Tests DeepSWE und SWE-bench Verified sowie im Werkzeug-Test MCP Atlas liegt es laut Thinking Machines vor Qwen. Weil es lokal läuft, verlassen Daten das eigene Gerät nicht, was es für Unternehmen und Entwickler:innen mit sensiblen Daten interessant macht. Und mit der offenen Apache-Lizenz darf jede:r das Modell auch kommerziell nutzen und weitertrainieren.

Die Nachteile

Die Schwächen benennt Thinking Machines selbst. Inkling 2 Mini sei „nicht das stärkste kleine Modell“ für längere Chats oder Anweisungen mit vielen Vorgaben. Auch beim Wissen stößt es an Grenzen: Wie viel ein Modell weiß, hängt vor allem von der Gesamtzahl der Parameter ab, und die Schleifen helfen hier nicht. Bei der Nicht-Halluzinationsrate liegt Qwen mit 71,4 Prozent deutlich vor Inkling 2 Mini mit 63,4 Prozent, das Modell erfindet also häufiger Antworten.

Dazu kommt die Geschwätzigkeit. Für dasselbe Ergebnis produziert Inkling 2 Mini rund 38 Prozent mehr Output-Token als Qwen. Für den gesamten Index-Durchlauf erzeugte es 161 Millionen Token, fast doppelt so viele wie der Median vergleichbarer Modelle mit 85,7 Millionen, bei der Ausführlichkeit landet es laut Artificial Analysis auf dem letzten Platz. Auch bis zur ersten Antwort dauert es mit 9,7 Sekunden länger als üblich, der Median liegt bei 6,9 Sekunden. Und in absoluten Zahlen spielt das Modell nicht in der Oberliga: OpenAIs GPT-6 Luna kommt im Index auf 28 Punkte und kostet pro Aufgabe nur 0,15 Dollar, ist allerdings nicht offen verfügbar. Das große Schwestermodell Inkling 2 Small erreicht 31 Punkte. Fast alle Benchmark-Werte stammen zudem vom Hersteller selbst, der einräumt, dass die Testaufbauten je nach Modell variieren.

Offene Fragen zur Kontrolle

Die Looping-Architektur wirft auch Sicherheitsfragen auf. Wenn ein Modell intern mehrfach rechnet und seine Überlegungen dabei nicht als Text ausgibt, wird es schwerer zu überwachen, was es tatsächlich „denkt“. Thinking Machines sieht bei dieser Modellgröße zwar keine nennenswerte Verschlechterung der Überwachbarkeit, schränkt aber ein: Das Reinforcement Learning lief nur mit drei Durchläufen, die Ergebnisse seien vorläufig. Um das zu erforschen, hat das Startup eine eigene Forschungsvariante mit variabler Schleifenzahl veröffentlicht.