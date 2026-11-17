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„KYC bricht uns das revenue Genick“: Diesen Satz soll Christian Sewing laut dem Standard 2017 in einer internen Mail geschrieben haben, und er dürfte den heutigen Chef der Deutschen Bank noch lange verfolgen.

Er stammt aus dem bisher größten bekannten Leak aus der Bankenwelt. Zwei Insider:innen der Deutschen Bank haben mehr als 15 Millionen interne Dokumente kopiert, darunter über neun Millionen E-Mails, interne Untersuchungen, Vorstandsprotokolle, Compliance-Akten und Chatverläufe. Sie übergaben das Material an Journalist:innen sowie an britische und US-Behörden. Ihr Motiv: das aus ihrer Sicht „kriminelle Verhalten“ der Bank aufzudecken, vor allem rund um Konten russischer Oligarchen. „Die Bank braucht eine komplette Erneuerung von Management und Kultur“, so einer der beiden laut Financial Times.

Die heikelsten Erkenntnisse

Die Dokumente stammen ausgerechnet aus jenen Abteilungen, die die Bank vor sich selbst schützen sollen: Bekämpfung von Finanzkriminalität, Sanktionsüberwachung und interne Revision. Das sind die brisantesten Funde:

Sewing gegen Compliance: Der Mann, der die Bank nach zahlreichen Skandalen „langweiliger“ machen wollte, drängte laut den Unterlagen intern auf mehr Risiko und wetterte gegen Kontrollen. Schon 2015 schrieb er, strengere Standards sollten nicht „überinterpretiert“ werden, sonst verliere man die wichtigsten Kund:innen. Manche Probleme soll er Aktionär:innen verschwiegen haben.

Der Mann, der die Bank nach zahlreichen Skandalen „langweiliger“ machen wollte, drängte laut den Unterlagen intern auf mehr Risiko und wetterte gegen Kontrollen. Schon 2015 schrieb er, strengere Standards sollten nicht „überinterpretiert“ werden, sonst verliere man die wichtigsten Kund:innen. Manche Probleme soll er Aktionär:innen verschwiegen haben. Russland-Geschäft ausgebaut: Unter Sewing plante die Bank laut FT eine Ausweitung ihres Russland-Geschäfts und setzte sich über Bedenken der eigenen Compliance zu Kreml-nahen Kund:innen hinweg.

Unter Sewing plante die Bank laut FT eine Ausweitung ihres Russland-Geschäfts und setzte sich über Bedenken der eigenen Compliance zu Kreml-nahen Kund:innen hinweg. Trumps Steuerdaten geleakt: Die Bank hat während Donald Trumps erster Amtszeit versehentlich dessen Steuerunterlagen weitergegeben und den Fehler vor dem Weißen Haus geheim gehalten. Sewing war über den Umgang mit der Krise informiert.

Die Bank hat während Donald Trumps erster Amtszeit versehentlich dessen Steuerunterlagen weitergegeben und den Fehler vor dem Weißen Haus geheim gehalten. Sewing war über den Umgang mit der Krise informiert. Epstein: Die Deutsche Bank wickelte verdächtige Zahlungen im Umfang von fast 600 Millionen Dollar (rund 538 Millionen Euro) mit Bezug zu Jeffrey Epstein ab, weit mehr als bisher bekannt.

Die Deutsche Bank wickelte verdächtige Zahlungen im Umfang von fast 600 Millionen Dollar (rund 538 Millionen Euro) mit Bezug zu Jeffrey Epstein ab, weit mehr als bisher bekannt. Geldwäsche-Netzwerk: In den Daten steckt ein bisher unbekanntes mutmaßliches Netzwerk, das mehr als 1,7 Milliarden Euro um die Welt geschickt haben soll. Allein an die Wiener Privatjet-Firma Avcon Jet flossen mehr als 8 Millionen Euro von einer Firma aus dem Umfeld des bereits sanktionierten Oligarchen Oleg Deripaska.

In den Daten steckt ein bisher unbekanntes mutmaßliches Netzwerk, das mehr als 1,7 Milliarden Euro um die Welt geschickt haben soll. Allein an die Wiener Privatjet-Firma Avcon Jet flossen mehr als 8 Millionen Euro von einer Firma aus dem Umfeld des bereits sanktionierten Oligarchen Oleg Deripaska. Kokain-Land ohne Verdachtsmeldung: Für Kolumbien wickelte die Bank rund 60 Prozent des Euro-Geschäfts ab, 2019 mehr als 20 Milliarden Euro. Gemeldet wurde im Euro-Raum in diesem Jahr kein einziger Geldwäscheverdacht. „Etwas läuft hier schief“, sagte ein Mitarbeiter 2020.

Für Kolumbien wickelte die Bank rund 60 Prozent des Euro-Geschäfts ab, 2019 mehr als 20 Milliarden Euro. Gemeldet wurde im Euro-Raum in diesem Jahr kein einziger Geldwäscheverdacht. „Etwas läuft hier schief“, sagte ein Mitarbeiter 2020. Assad und Al-Kaida: Die Bank wickelte Zahlungen für Rifaat al-Assad ab, den Onkel von Syriens Ex-Diktator, und meldete den Verdacht erst knapp acht Jahre später. Bei einem saudischen Geschäftsmann, der intern als mutmaßlicher Al-Kaida-Unterstützer galt, lautete das Fazit einer Präsentation von 2021: „No additional actions“.

Die Bank wickelte Zahlungen für Rifaat al-Assad ab, den Onkel von Syriens Ex-Diktator, und meldete den Verdacht erst knapp acht Jahre später. Bei einem saudischen Geschäftsmann, der intern als mutmaßlicher Al-Kaida-Unterstützer galt, lautete das Fazit einer Präsentation von 2021: „No additional actions“. Nordkorea: Millionenzahlungen mutmaßlicher nordkoreanischer Tarnfirmen passierten lange die Kontrollen, drei davon enthielten sogar das Wort „Nordkorea“ in den Zahlungsinformationen.

Millionenzahlungen mutmaßlicher nordkoreanischer Tarnfirmen passierten lange die Kontrollen, drei davon enthielten sogar das Wort „Nordkorea“ in den Zahlungsinformationen. Benko trotz Warnung: Interne Analyst:innen zweifelten mehr als sechs Jahre vor der Signa-Pleite an René Benkos Geschäftsmodell und witterten „schlechtes Karma“. Die Bank hatte seine Firmen zweimal abgelehnt, das Management stimmte dann doch für die Aufnahme der Signa Prime. Sewing traf Benko persönlich. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Interne Analyst:innen zweifelten mehr als sechs Jahre vor der Signa-Pleite an René Benkos Geschäftsmodell und witterten „schlechtes Karma“. Die Bank hatte seine Firmen zweimal abgelehnt, das Management stimmte dann doch für die Aufnahme der Signa Prime. Sewing traf Benko persönlich. Es gilt die Unschuldsvermutung. „Außerhalb von Recht und Ordnung“: Die Bank räumte gegenüber Aufsichtsbehörden laut FT selbst ein, im Grunde „außerhalb von Recht und Ordnung“ operiert zu haben. Dazu kommen Bilanztricks und Finanzangaben, die laut FT an Täuschung grenzen.

Die Bank räumte gegenüber Aufsichtsbehörden laut FT selbst ein, im Grunde „außerhalb von Recht und Ordnung“ operiert zu haben. Dazu kommen Bilanztricks und Finanzangaben, die laut FT an Täuschung grenzen. Österreichische Konzerne: Die Unterlagen enthalten laut Standard auch Details zu Tochterfirmen von Red Bull, einen internen Bericht über Milliardär Martin Schlaff und seine Privatstiftungen, Kreditanfragen aus der XXXLutz-Gruppe und umfangreiche Akten zur Strabag. Hinweise auf Fehlverhalten dieser Unternehmen nennen die Berichte nicht.

Seit 2012 hat die Deutsche Bank laut FT bereits 18,6 Milliarden Euro für Vergleiche und Strafen in diversen Skandalen gezahlt. Allein heuer wurde sie dreimal von deutschen Behörden durchsucht.

Wer recherchiert hat

An „Inside Deutsche Bank“ waren mehr als 200 Journalist:innen von über 50 Medien aus mehr als 40 Ländern beteiligt. Die Whistleblower übergaben das Material ursprünglich an den indischen Journalisten Josy Joseph und die südafrikanische Journalistin Khadija Sharife. Koordiniert wurde das Projekt von der südafrikanischen Non-Profit-Organisation Barracuda Media, technisch unterstützt vom Data and Research Center (DARC) aus Deutschland. Zu den beteiligten Medien gehören unter anderem:

Deutschland: Der Spiegel, Manager Magazin und Paper Trail Media

Der Spiegel, Manager Magazin und Paper Trail Media Österreich: Der Standard

Der Standard Großbritannien und USA: Financial Times und The New York Times

Financial Times und The New York Times Weitere Länder: Le Monde (Frankreich), El Universal (Mexiko), Kyodo News (Japan), Financial Mail (Südafrika) und Daraj (Libanon)

„Wir sind heute eine andere Bank“

Die Deutsche Bank weist die Vorwürfe in einer offiziellen Stellungnahme zu den Berichten des Konsortiums rund um Barracuda Media zurück. Ihre wichtigsten Argumente:

Alte Fälle: Die Themen lägen „viele Jahre und in manchen Fällen bis zu zwei Jahrzehnte“ zurück. Wo relevant, habe man sie damals geprüft und eng mit den Aufsichtsbehörden zusammengearbeitet.

Die Themen lägen „viele Jahre und in manchen Fällen bis zu zwei Jahrzehnte“ zurück. Wo relevant, habe man sie damals geprüft und eng mit den Aufsichtsbehörden zusammengearbeitet. Transformation unter Sewing: Die Bank habe sich unter Sewing grundlegend gewandelt, massiv in Kontrollen investiert und zugleich wieder nachhaltig profitabel gewirtschaftet, mit Rekordgewinnen 2025 und in den vergangenen Quartalen.

Die Bank habe sich unter Sewing grundlegend gewandelt, massiv in Kontrollen investiert und zugleich wieder nachhaltig profitabel gewirtschaftet, mit Rekordgewinnen 2025 und in den vergangenen Quartalen. 7 Milliarden Euro für Kontrollen: So viel sei zwischen 2019 und 2025 direkt in das Kontrollumfeld geflossen, begleitet von einem strengeren Risikomanagement und einem „grundlegenden Kulturwandel“. Altlasten seien aufgearbeitet und wichtige regulatorische Meilensteine erreicht worden.

So viel sei zwischen 2019 und 2025 direkt in das Kontrollumfeld geflossen, begleitet von einem strengeren Risikomanagement und einem „grundlegenden Kulturwandel“. Altlasten seien aufgearbeitet und wichtige regulatorische Meilensteine erreicht worden. Bessere Ratings: Die Bank sei heute „anders, stärker und sicherer“. Führende Ratingagenturen hätten ihre Bonität in den vergangenen sechs Jahren zehnmal hochgestuft, auch Markt, Aufsicht und Kund:innen würden die Fortschritte anerkennen.

Die Bank sei heute „anders, stärker und sicherer“. Führende Ratingagenturen hätten ihre Bonität in den vergangenen sechs Jahren zehnmal hochgestuft, auch Markt, Aufsicht und Kund:innen würden die Fortschritte anerkennen. Schutz vertraulicher Daten: Die Berichte stützten sich auf „angebliche interne Dokumente“, die mehrere Jahre alt seien und mutmaßlich von Whistleblowern weitergegeben wurden. Unabhängig davon, wie die Informationen beschafft wurden, enthielten sie rechtlich geschützte Daten über Kund:innen, Mitarbeiter:innen und Dritte. Diese werde man weiterhin „entschlossen“ schützen.

Gegenüber dem Standard hielt die Bank zudem fest, Sewing habe stets betont, dass Kontrollen ernst zu nehmen seien, und den Großteil seiner Laufbahn selbst in Kontrollfunktionen verbracht. Die Mails seien selektiv und teils aus getrennten Verläufen zitiert. Zudem sei es legitim, Prüfprozesse wie KYC am Risikoprofil eines Geschäfts auszurichten. Das Geldwäsche-Netzwerk rund um Deripaska habe man gemeldet und mit Behörden kooperiert, zu einzelnen Kundenbeziehungen äußere man sich nicht.

Der Finanzjournalist David Enrich von der New York Times, Autor des Bestsellers „Dark Towers“ über die Deutsche Bank, sieht das anders: Sewing habe den Punkt längst überschritten, an dem er die Schuld auf seine Vorgänger schieben könne. „Das liegt mittlerweile in seiner Verantwortung.“