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Wer von außerhalb der EU in österreichische Firmen investieren will, muss sich auf deutlich mehr Prüfungen einstellen. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat soeben die Eckpunkte für eine Reform der Investitionskontrolle vorgestellt: mehr geprüfte Branchen, niedrigere Schwellen, ein neues Prüfkriterium gegen geopolitische Abhängigkeiten und Auflagen, die Investor:innen zu Investitionen in Österreich verpflichten können. „Österreichs Know-how steht nicht zum Ausverkauf“, sagt Hattmannsdorfer in der Aussendung seines Ministeriums.

Das 2020 eingeführte Investitionskontrollgesetz, auch FDI-Screening genannt, erlaubt dem Wirtschaftsministerium, Beteiligungen von Investor:innen aus Drittstaaten zu untersagen oder an Auflagen zu knüpfen, wenn sie Sicherheit oder öffentliche Ordnung gefährden könnten. Drittstaaten sind alle Länder außerhalb von EU, EWR und Schweiz, also auch die USA und Großbritannien. Eine Verschärfung hatte die Regierung bereits in ihrer Industriestrategie angekündigt, jetzt liegen erstmals Details vor.

Was sich ändern soll

Die Kontrolle soll vor allem bei Schlüsseltechnologien, kritischer Infrastruktur und Rohstoffen schärfer werden. Laut Ministerium sind folgende Änderungen geplant:

Energie: Strenger geprüft werden soll der Kauf von Anteilen an Energieinfrastruktur und an Firmen, die Technik dafür liefern, etwa Komponenten zur Steuerung.

Strenger geprüft werden soll der Kauf von Anteilen an Energieinfrastruktur und an Firmen, die Technik dafür liefern, etwa Komponenten zur Steuerung. Digitale Infrastruktur: Die Kontrolle soll auf Komponenten für Steuerung und Betrieb ausgeweitet werden, etwa in den Bereichen digitale Souveränität, Konnektivität und Satellitennavigation.

Die Kontrolle soll auf Komponenten für Steuerung und Betrieb ausgeweitet werden, etwa in den Bereichen digitale Souveränität, Konnektivität und Satellitennavigation. Logistik und Rohstoffe: Lieferketten, Logistik sowie Abbau und Recycling von Rohstoffen sollen stärker kontrolliert werden.

Lieferketten, Logistik sowie Abbau und Recycling von Rohstoffen sollen stärker kontrolliert werden. Medizin und Gesundheit: Die Prüfschwelle sinkt von 25 auf 10 Prozent der Anteile.

Die Prüfschwelle sinkt von 25 auf 10 Prozent der Anteile. Schlüsseltechnologien: Geprüft werden sollen alle Schlüsseltechnologien der Industriestrategie, darunter Elektromobilität, Umwelttechnologie sowie Luft- und Raumfahrt. Zu diesen neun Technologien zählen etwa auch künstliche Intelligenz, Chips und Quantentechnologie.

Geprüft werden sollen alle Schlüsseltechnologien der Industriestrategie, darunter Elektromobilität, Umwelttechnologie sowie Luft- und Raumfahrt. Zu diesen neun Technologien zählen etwa auch künstliche Intelligenz, Chips und Quantentechnologie. Marktmacht des Herkunftslands: Ein neues Kriterium soll eine Prüfung auslösen, wenn das Herkunftsland eines Investors bereits mehr als 40 Prozent der weltweiten Fertigungskapazitäten hält. Welche Länder und Branchen das betrifft, nennt das Ministerium nicht.

Ein neues Kriterium soll eine Prüfung auslösen, wenn das Herkunftsland eines Investors bereits mehr als 40 Prozent der weltweiten Fertigungskapazitäten hält. Welche Länder und Branchen das betrifft, nennt das Ministerium nicht. Lizenzen: Bisher erfasst das Gesetz nur den Kauf von Unternehmensanteilen. Künftig soll auch geprüft werden, wenn sich jemand per Lizenz die Rechte an einem Produkt sichert.

„Made in Austria“ als Auflage

Neu ist auch eine Art Standortpflicht. Genehmigt das Ministerium eine Übernahme unter Auflagen, soll es Investor:innen künftig verpflichten können, in Forschung, Entwicklung und Arbeitsplätze in Österreich zu investieren. „Wir wollen für Direktinvestitionen weiter attraktiv sein und wollen mit einer ‚Made in Austria‘-Verpflichtung sicherstellen, dass bei Unternehmensübernahmen Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Österreich gestärkt werden“, sagt Hattmannsdorfer.

150 Verfahren, zwei Verbote

Parallel hat das Ministerium seinen Jahresbericht zur Investitionskontrolle vorgelegt. 2025 schloss es 150 Verfahren ab, nach 135 im Jahr 2024 und 103 im Jahr 2023. 98 Vorhaben wurden bereits in der ersten Prüfphase genehmigt, drei unter Auflagen, zwei wurden untersagt. In einem Fall bestand der Verdacht, dass Russland-Sanktionen umgangen werden sollten. Am häufigsten betroffen war laut Jahresbericht die Informationstechnik mit 56 Verfahren, gefolgt von Gesundheit (29) sowie Verkehr und Transport (21). Danach kommen Energie sowie Datenverarbeitung und -speicherung mit je 15 Verfahren, die Versorgung mit Arzneimitteln und Impfstoffen (13), künstliche Intelligenz (11), Finanzen (8) und Telekommunikation (7). Weil ein Verfahren mehrere Bereiche betreffen kann, ergeben die Zahlen zusammen mehr als 150. Rund die Hälfte der geprüften Investor:innen kam laut APA aus den USA, rund ein Viertel aus Großbritannien.

Zusätzliche Hürden für Startups

Genau das macht die Reform für die Startup-Szene heikel. Österreichische Startups holen sich größere Finanzierungsrunden häufig bei US-amerikanischen und britischen Geldgeber:innen, und viele arbeiten in Bereichen wie Gesundheit, Energie oder IT, die schon jetzt unter das Gesetz fallen. Ausgenommen sind nur Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und unter 2 Mio. Euro Umsatz oder Bilanzsumme. Sinkt die Schwelle im Gesundheitsbereich auf 10 Prozent, würden dort künftig schon Beteiligungen geprüft, wie sie bei üblichen Finanzierungsrunden anfallen.

In der Vergangenheit sorgte das FDI-Screening bei Startups bereits für Ärger. Beim Wiener Healthtech XUND wäre eine Finanzierungsrunde mit Investor:innen aus den USA und Großbritannien fast an den bürokratischen Hürden gescheitert, wie Gründer Tamas Petrovics Trending Topics vor einigen Jahren berichtete. „Bei allem Optimismus und bei allen Visionen kann man heute nicht sagen, dass wir kritische Infrastruktur sind, so wie es ein Flughafen ist“, sagte er. Sebastian Wiener vom Investor Peak Pride sprach von einer „Zitterpartie“: Der Freigabeprozess dauere trotz Erleichterungen für Startups mehrere Wochen bis Monate und könne im schnellen VC-Geschäft im schlechtesten Fall dazu führen, dass Investor:innen abspringen.

Neue Regeln erst 2028

Bis die Reform kommt, dauert es noch. In den nächsten Wochen will Hattmannsdorfer mit Unternehmen, Finanzierungsinstituten und Jurist:innen über die Pläne sprechen, Anfang 2027 sollen die Verhandlungen in der Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS beginnen. In Kraft treten soll das neue Regime laut APA 2028.