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Elon Musks Satellitennetz hat offenbar beiden Seiten eines Krieges geholfen: Iranische Truppen sollen Starlink im Krieg gegen die USA genutzt haben, um Einheiten zu führen und Angriffsdrohnen zu steuern. Das berichtet die Washington Post unter Berufung auf zwei mit internen Gesprächen bei SpaceX vertraute Personen. Musk soll getobt haben, als er davon erfuhr. Bestätigt ist der Bericht nicht, das Pentagon will von ihm nichts wissen.

Was der Bericht sagt

Laut der Washington Post beschreibt ein vertraulicher Bericht des US-Zentralkommandos CENTCOM an Verteidigungsminister Pete Hegseth, wie der Iran Starlink im Krieg mit den USA eingesetzt hat, der Ende Februar begonnen hatte. Nachdem US-Angriffe die herkömmlichen Kommunikationsnetze Teherans beschädigt hatten, sei das iranische Militär auf die Satellitenverbindungen ausgewichen, um Truppen zu befehligen und Kamikaze-Drohnen zu steuern. Vorgelegt wurde der Bericht demnach im Sommer.

Im Raum steht dabei auch der iranische Drohnenangriff auf eine US-Einrichtung im Hafen Shuaiba in Kuwait Anfang März, bei dem sechs US-Soldaten getötet wurden. Ob Starlink bei diesem Angriff im Spiel war, konnte der Bericht laut den Medienberichten allerdings nicht klären.

Musk und der Ärger mit dem eigenen Kunden

Laut der Washington Post war Musk über gleich zwei unerlaubte Nutzungen seines Netzes verärgert. Neben dem Iran betraf die zweite ausgerechnet das US-Militär: Es soll seine billigen Einweg-Angriffsdrohnen vom Typ LUCAS über Starshield gesteuert haben, die Militärversion von Starlink, allerdings mit einem günstigeren Tarif für Bodenanwendungen. Der Tarif für Fluggeräte hätte demnach das Fünffache gekostet. Mindestens zwei SpaceX-Manager mussten deswegen laut dem Bericht gehen.

SpaceX reagierte mit neuen Regeln. Wenige Stunden nach dem Angriff in Kuwait führte das Unternehmen laut den Berichten eine Identitätsprüfung für Terminals ein, die sich schneller als rund 160 Kilometer pro Stunde bewegen, also etwa an Drohnen oder Flugzeugen hängen. Außerdem kontrolliert SpaceX die Kund:innen von Wiederverkäufern strenger. Eine Stellungnahme von SpaceX zum Bericht gibt es bisher nicht.

Wie Starlink in den Iran kam

Eine Lizenz hat Starlink im Iran nicht, Musk hat aber schon früher erklärt, dass der Dienst dort aktiv ist. Laut dem Wall Street Journal hat die US-Regierung nach den Protesten im Jänner sogar Tausende Starlink-Terminals in den Iran geschmuggelt, damit Regimegegner:innen trotz Internetsperren kommunizieren können. Wie die iranischen Streitkräfte an ihre Geräte kamen, geht aus den Berichten nicht hervor. Das zeigt das Dilemma: Wer Starlink im Iran abdreht, trifft auch die Opposition.

Das Tempolimit kennt man aus der Ukraine

Die Grenze von rund 160 Kilometern pro Stunde kommt bekannt vor, denn sie macht seit Oktober der Ukraine zu schaffen. Dort hatte zunächst Russland Starlink für seine Truppen und Drohnen genutzt. Im Februar schaltete SpaceX in der Ukraine alle Terminals ab, die nicht auf einer Freigabeliste standen, was die russische Kommunikation an der Front empfindlich traf.

Mitte Oktober traf es dann die Ukraine selbst: Starshield-Terminals an ukrainischen Drohnen funktionierten plötzlich nur noch bis rund 160 Kilometer pro Stunde, Einsätze mussten abgebrochen werden, schnelle russische Drohnen ließen sich nicht mehr abfangen (Trending Topics berichtete). Musk verwies auf die US-Regierung, laut Wall Street Journal hat er die Drosselung aber selbst angeordnet. Nach einem Anruf von Donald Trump bei Musk war die Verbindung Ende Oktober wiederhergestellt, im November kehrten die Beschränkungen zurück.

Laut zwei ukrainischen Militärquellen der Kyiv Independent gilt das Tempolimit inzwischen nur noch über den von Russland besetzten Gebieten. Es behindert dort vor allem Angriffe mit Mittelstreckendrohnen, die über die Front hinweg fliegen. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte, dass die Beschränkungen in den besetzten Gebieten weiter bestehen. Der Starshield-Vertrag der Ukraine läuft Mitte 2027 aus, Kiew sucht bereits nach Alternativen wie den Terminals des israelischen Anbieters hiSky oder Europas geplanter Satellitenkonstellation IRIS².

Was gegen den Bericht spricht

Der Bericht stützt sich auf anonyme Quellen und ein Dokument, das niemand öffentlich gemacht hat. Das US-Verteidigungsministerium erklärte laut Reuters, ihm sei kein Bericht an das Büro des Verteidigungsministers zu diesem Thema bekannt. Pentagon-Sprecherin Kingsley Wilson wollte sich weder zur angeblichen iranischen Nutzung noch zum Streit um die Starshield-Tarife äußern, CENTCOM lehnte eine Stellungnahme ab. Auch das iranische Außenministerium hat sich bisher nicht geäußert.