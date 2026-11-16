Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

170.000 Unterschriften, Elon Musk und sogar der US-Präsident reichen nicht: Der Verwaltungsrat von Nvidia denkt laut CNBC derzeit nicht daran, Jensen Huang als CEO zurückzuholen. Der Konzerngründer war am vergangenen Donnerstag nach zwei Affären und einem Spionageverdacht zurückgetreten, seither kämpft eine wachsende Bewegung aus Mitarbeiter:innen, Investor:innen und Tech-Prominenz für sein Comeback.

Die Kampagne „Stand with Jensen“

Kern der Bewegung ist ein offener Brief an den Verwaltungsrat auf der Website Stand with Jensen. Die Unterzeichner:innen befürchten, dass Huang ohne faires Verfahren zum Rücktritt gedrängt wurde, und stellen drei Forderungen:

Rückkehr: Huang soll wieder CEO werden, solange eine unabhängige Untersuchung die Fakten klärt.

Huang soll wieder CEO werden, solange eine unabhängige Untersuchung die Fakten klärt. Faires Verfahren: Der Verwaltungsrat soll Umfang, Unabhängigkeit und Zeitrahmen der Untersuchung offenlegen und Huang Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

Der Verwaltungsrat soll Umfang, Unabhängigkeit und Zeitrahmen der Untersuchung offenlegen und Huang Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Erklärung: Das Board soll öffentlich darlegen, welche Bedenken und Beweise hinter der Entscheidung stehen.

Laut CBS News haben mehr als 170.000 Menschen unterschrieben, darunter mehr als 8.800 Nvidia-Mitarbeiter:innen, rund jede:r Fünfte der Belegschaft. Auf der Website selbst sind am Montag knapp 120.000 Unterzeichner:innen öffentlich gelistet, die Angaben zur Zugehörigkeit sind laut Kampagne selbst angegeben und nicht überprüft. Zu den prominenten Unterstützer:innen zählen Epic-Games-Chef Tim Sweeney, Shopify-Gründer Tobias Lütke und Y-Combinator-CEO Garry Tan. Die Investoren Brad Gerstner (Altimeter) und Gavin Baker (Atreides) forderten den Verwaltungsrat in einem eigenen offenen Brief auf, sich alle Optionen offenzuhalten.

Musk und Trump mischen mit

Prominentester Unterzeichner ist Elon Musk, der auf X ankündigte, die Petition ebenfalls zu unterschreiben. Zuvor hatte er gesagt, es wäre ihm eine Ehre, Huang selbst einzustellen. Am Montag stellte sich laut Bloomberg auch Donald Trump hinter Huang: Vor Journalist:innen im Weißen Haus sagte der US-Präsident, er hätte nichts gegen eine Rückkehr. Huang selbst lotet laut Financial Times mit Vertrauten bereits ein Comeback aus, Unterstützer:innen aus dem Silicon Valley sollen dafür eine Art Kriegsraum eingerichtet haben.

Warum das Board Nein sagt

Beim Verwaltungsrat stößt das alles auf taube Ohren. Laut einer mit der Sache vertrauten Person, auf die sich CNBC beruft, wird eine Rückkehr Huangs im Board nicht diskutiert. Der Fokus liege auf der Untersuchung seines Verhaltens und auf den Ermittlungen zur nationalen Sicherheit.

Die Vorwürfe wiegen schwer. Huang hatte eine Beziehung mit Alice Huang, einer früheren Managerin des Unternehmens Megaspeed, die US-Geheimdienste für eine Agentin Chinas halten. Gegen Megaspeed wird wegen mutmaßlichen Schmuggels von KI-Chips nach China ermittelt, die USA haben inzwischen Chinas Hintertür zu KI-Chips geschlossen. Dazu kommt eine zweite Beziehung mit Kimberly Powell, Vizepräsidentin für das Gesundheitsgeschäft, die direkt an Huang berichtete. Neben der internen Untersuchung durch die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ermittelt das FBI. Selbst ein Unterstützer räumte gegenüber der Financial Times ein, dass eine Affäre mit einer Untergebenen ein Kündigungsgrund ist.

Druck kommt auch aus Washington, und zwar in die entgegengesetzte Richtung von Trump. US-Finanzminister Scott Bessent, der Nvidia schon ein Ultimatum zu seinen China-Deals gestellt hatte, forderte auf Fox News einen radikalen Umbau des Konzerns und will binnen zehn Tagen Antworten vom Verwaltungsrat. Wedbush-Analyst Dan Ives sieht deshalb keine Chance auf eine Rückkehr Huangs als CEO.

Die Hoffnung auf einen zweiten Akt

Ganz abschreiben wollen ihn nicht alle. Jay Goldberg, Analyst bei Seaport, hält laut CNBC einen „zweiten Akt“ für Huang für möglich. Die Unterzeichner:innen der Petition verweisen darauf, dass die externe Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist und ihnen keine Beweise dafür vorgelegt wurden, dass die Frau im Zentrum der Affäre eine Spionin ist. Ein Verdacht allein reiche nicht, um Huangs Führung zu beenden. Mehrere Unterzeichner:innen vergleichen die Situation mit dem Rauswurf von Steve Jobs bei Apple 1985, der sich im Nachhinein als teurer Fehler herausstellte.

Was jetzt kommt

Vorerst führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern als Interims-CEO. Ihre erste große Bewährungsprobe kommt schon am Dienstag, wenn Nvidia seine Quartalszahlen vorlegt. Bei der Suche nach einem dauerhaften Nachfolger soll der Verwaltungsrat laut Financial Times bereits Arm-Chef Rene Haas angesprochen haben. Nvidia selbst teilte CNBC dagegen mit, man habe noch keine Kandidat:innen offiziell kontaktiert.

An der Börse hat der Skandal tiefe Spuren hinterlassen. Laut CBS News verlor Nvidia binnen einer Woche mehr als 500 Milliarden Dollar (rund 450 Milliarden Euro) an Börsenwert. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie rund 13 Prozent im Minus, als wertvollstes Unternehmen der Welt wurde Nvidia von Apple abgelöst. Huang selbst bleibt mit rund 3,6 Prozent der Anteile einer der größten Aktionäre.