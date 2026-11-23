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Elf Tage hat es gedauert, dann war der Gründer wieder da: Der Verwaltungsrat von Nvidia hat Jensen Huang soeben mit sofortiger Wirkung wieder als CEO und Präsidenten eingesetzt, auch in den Verwaltungsrat kehrt er zurück. Die Entscheidung fiel einstimmig, teilt Nvidia mit. Nach mehreren Gesprächen mit Huang sei der Verwaltungsrat von dessen Aufrichtigkeit und Führungsfähigkeit überzeugt. Zudem habe er sich mit hochrangigen Vertreter:innen der US-Regierung abgestimmt und sei auf dieser Basis zuversichtlich, dass Huangs Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle.

An der Börse löst die Nachricht ein Kursfeuerwerk aus. Die Nvidia-Aktie springt vorbörslich um rund 30 Prozent auf gut 162 Dollar (rund 146 Euro), nachdem sie am Freitag noch um 14 Prozent auf 125,53 Dollar abgestürzt war. Schon zuvor hatte sich am Morgen ein Rebound bei KI-Aktien abgezeichnet, mit dem Comeback Huangs legte Nvidia noch einmal kräftig nach. Damit holt der Konzern einen großen Teil der Verluste seit Huangs Rücktritt wieder auf.

„Ich kann es kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen“

„Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Jensen die richtige Person ist, um Nvidia zu führen“, sagt Harvey C. Jones, der Vorsitzende des Verwaltungsrats, der diese Rolle auch behält. Interims-CEO Colette Kress kehrt in ihre Funktion als Finanzchefin zurück, Jones dankte ihr für ihren „herausragenden Einsatz“. Huang selbst gibt sich demütig: Er übernehme die Verantwortung „mit größter Demut und erneuertem Engagement“. Er dankte dem Verwaltungsrat, Kress, den Mitarbeiter:innen, Aktionär:innen und Partner:innen und vor allem seiner Familie. „Ich kann es kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen.“

Ganz ohne Auflagen kommt das Comeback nicht. Die Untersuchung eines Ausschusses unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder, der klären soll, ob Huang Ziel eines ausländischen Geheimdienstes war, läuft laut Nvidia bis zum Ende weiter, Huang will dabei voll kooperieren. Ein neuer Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrollen soll künftig die Einhaltung von Handelsregeln überwachen. Zudem sucht Nvidia einen Chief Compliance Officer, der dem Governance-Ausschuss des Verwaltungsrats berichten soll.

Vor wenigen Tagen noch ausgeschlossen

Die Kehrtwende kommt überraschend. Huang war nach Berichten über außereheliche Affären zurückgetreten, unter anderem mit Alice Huang, einer früheren Managerin des Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed, die US-Behörden der Spionage für China verdächtigen. Der Verwaltungsrat hatte eine Rückkehr vergangene Woche noch ausgeschlossen und bereits einen Personalberater mit der Suche nach einer Nachfolge beauftragt. Huang selbst hatte sich dagegen bereit erklärt, zurückzukehren, wenn der Verwaltungsrat ihn ruft.

Rückenwind kam von außen: Eine Petition für seine Rückkehr sammelte rund 170.000 Unterschriften, Elon Musk sprach sich für ihn aus, und US-Präsident Donald Trump hatte laut Yahoo Finance zuletzt erneut gefordert, Huang zurückzuholen. Dazu kam der Druck der Börse: Seit dem Rekordhoch Anfang Oktober hatte die Nvidia-Aktie mehr als ein Drittel ihres Werts verloren und den gesamten Tech-Sektor mit nach unten gezogen.

Am Erfolg von Nvidia hängt dabei weit mehr als ein Aktienkurs. Der Konzern liefert die meisten KI-Chips für die Rechenzentren, deren Bau derzeit einen großen Teil des Wachstums der US-Wirtschaft trägt. Investor und LinkedIn-Mitgründer Reid Hoffman sagte zuletzt, der Ausbau der KI-Infrastruktur sei „der einzige Grund, warum wir nicht in einer Rezession sind“, wie Trending Topics berichtete. Ganz so dramatisch sieht es der Ökonom Byron Gangnes von der University of Hawaii nicht: Ohne KI-Boom wäre die US-Wirtschaft nach seiner Schätzung wohl nicht in einer Rezession, aber „möglicherweise nicht allzu weit darüber“. Zwischen einem halben und gut einem Prozentpunkt des Wachstums gehe auf das Konto von KI, vor allem über steigende Aktienkurse und den Konsum der Anleger:innen.

Kongress will trotzdem Antworten

Abgeschlossen ist die Affäre damit aber nicht. Huang hat zugestimmt, kommende Woche hinter verschlossenen Türen vor drei Ausschüssen des US-Repräsentantenhauses auszusagen, dem Auswärtigen Ausschuss, dem China-Ausschuss und dem Geheimdienstausschuss. „Die amerikanische Bevölkerung braucht Antworten zu Herrn Huang und der Rolle von Nvidia“, hatte der Republikaner Brian Mast als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses erklärt. Die Abgeordneten wollen wissen, wie chinesische Akteure an Nvidias modernste Chips gelangen konnten.

Auch innerhalb der Regierung war das Comeback nicht unumstritten. US-Finanzminister Scott Bessent hatte zuletzt einen CEO von außen und einen grundlegenden Kulturwandel bei Nvidia gefordert. Als Reaktion auf den Megaspeed-Skandal haben die USA außerdem bereits die Exportkontrollen verschärft: Rechenzentren weltweit brauchen jetzt eine Lizenz, wenn sie Rechenleistung an chinesische Firmen liefern. Wie viel Spielraum Huang bei China-Geschäften künftig noch hat, dürfte sich bei seiner Aussage im Kongress zeigen.