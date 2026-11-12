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Er hat Nvidia von einer Grafikkarten-Firma zum wertvollsten Konzern der Welt gemacht, jetzt muss der Konzern ohne ihn weitermachen.

Jensen Huang ist soeben als President und CEO von Nvidia zurückgetreten, mit sofortiger Wirkung. Auch seinen Sitz im Board gibt er ab. Das hat der Verwaltungsrat des Chipkonzerns in einer knappen Mitteilung bekannt gegeben. Einen Grund nennt Nvidia darin nicht, die Mitteilung dankt Huang lediglich für 33 Jahre an der Spitze. Damit endet eine Woche, in der sich die Ereignisse rund um zwei außereheliche Beziehungen des 63-Jährigen überschlagen haben.

Kress übernimmt, Jones wird erster Chairman

Die neue Führung im Überblick:

Interims-CEO: Finanzchefin Colette Kress führt Nvidia übergangsweise und bleibt gleichzeitig CFO. Sie ist seit 2013 im Konzern und war davor fast 25 Jahre in Finanzfunktionen bei Microsoft, Cisco und Texas Instruments.

Finanzchefin Colette Kress führt Nvidia übergangsweise und bleibt gleichzeitig CFO. Sie ist seit 2013 im Konzern und war davor fast 25 Jahre in Finanzfunktionen bei Microsoft, Cisco und Texas Instruments. Chairman: Harvey C. Jones wird der erste Vorsitzende des Verwaltungsrats in der Geschichte von Nvidia. Jones war CEO und Executive Chairman des Chipdesign-Softwarekonzerns Synopsys und ist seit mehr als 30 Jahren als Unternehmer und Investor im Silicon Valley aktiv.

Harvey C. Jones wird der erste Vorsitzende des Verwaltungsrats in der Geschichte von Nvidia. Jones war CEO und Executive Chairman des Chipdesign-Softwarekonzerns Synopsys und ist seit mehr als 30 Jahren als Unternehmer und Investor im Silicon Valley aktiv. Dauerhafte Lösung: Der Verwaltungsrat sucht nach einem permanenten CEO und prüft interne wie externe Kandidat:innen. Einen Zeitplan nennt er nicht.

„Der Verwaltungsrat hat volles Vertrauen in Colette und das Führungsteam“, sagt Jones. Man erwarte, dass das Geschäft, die Zusagen an Kund:innen und die Produkt-Roadmap ohne Unterbrechung weiterlaufen. Kress spricht vom „außergewöhnlichen Fundament“, das Huang in 33 Jahren geschaffen habe.

Colette Kress, Nvidia’s C.F.O. since 2013, is now also leading the company as interim C.E.O. © Nvidia

Zwei Affären und ein Spionageverdacht

Der Rücktritt ist der Schlusspunkt eines Skandals, der binnen weniger Tage eskaliert ist. Zuerst wurde Huangs Beziehung zu Alice Huang bekannt, einer früheren Managerin des Unternehmens Megaspeed, die US-Geheimdienste für eine Agentin Chinas halten. China weist die Spionagevorwürfe zurück. Gegen Megaspeed wird wegen des mutmaßlichen Schmuggels von Exportkontrollen unterliegenden KI-Chips im Wert von 2 Milliarden Dollar nach China ermittelt. Huang hatte die Affäre in einer Mail an die Belegschaft eingeräumt: „Ich war meiner Frau untreu.“ Der Verwaltungsrat leitete daraufhin eine unabhängige Untersuchung mit der Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ein und sprach ihm zunächst noch das Vertrauen aus.

Dann berichtete die New York Times über eine zweite Beziehung, diesmal mit Kimberly Powell, Vizepräsidentin für das Gesundheitsgeschäft, die direkt an Huang berichtet. Kurz darauf meldete das Wall Street Journal, das Board bereite seine Absetzung vor. Neben der internen Untersuchung laufen Ermittlungen des FBI, Abgeordnete im US-Kongress fordern eine Anhörung, und ein Anleger hat in Kalifornien Klage eingereicht.

Aktie fällt unter das 52-Wochen-Tief

An der Börse ist die Nachricht ein weiterer Schlag. Vorbörslich liegt die Nvidia-Aktie rund 11 Prozent im Minus bei rund 155 Dollar, ausgehend von einem Schlusskurs von 173,73 Dollar am Vortag. Damit notiert sie mehr als 35 Prozent unter ihrem Rekordhoch von Anfang Oktober, und der Börsenwert rutscht auf rund 3,8 Billionen Dollar (rund 3,4 Billionen Euro). Schon in der Woche davor hatte Nvidia rund 1 Billion Dollar an Wert verloren.

Analyst:innen hatten ihre Einschätzungen bereits in den Tagen davor angepasst. Bernstein und Oppenheimer stuften die Aktie ab, Baird senkte sie auf „Neutral“. Dan Ives von Wedbush hatte für den Fall einer Absetzung ein Kursziel von 225 Dollar genannt, bei einem Verbleib Huangs wären es 300 Dollar gewesen. Huang selbst bleibt mit rund 3,6 Prozent der Anteile einer der größten Aktionäre des Konzerns.

Wer jetzt auf Huang folgen könnte

Für die dauerhafte Nachfolge werden mehrere Namen gehandelt. Intern gilt Ian Buck als Favorit, der Mitentwickler der Software-Plattform CUDA verantwortet heute das Geschäft mit den großen Cloud-Anbietern. Von außen werden Arm-Chef Rene Haas, der früher sieben Jahre bei Nvidia gearbeitet hat, und Apples Chip-Chef Johny Srouji genannt. Laut Bloomberg arbeitet der Verwaltungsrat mit einer externen Firma zusammen, um Kandidat:innen zu finden. Auch Huangs Tochter Madison, die bei Nvidia das Produktmarketing für Physical AI leitet, wird als mögliche spätere Nachfolgerin erwähnt.

Die erste Bewährungsprobe für Kress kommt schnell. Am Dienstag kommender Woche legt Nvidia wie geplant seine Quartalszahlen vor, und Investor:innen werden vor allem wissen wollen, ob Großkund:innen wie Microsoft, Meta oder OpenAI an ihren Bestellungen festhalten. Dazu kommt die Politik: Huang hat persönlich mit US-Präsident Donald Trump über Exportregeln für China verhandelt. Wer diese Gespräche künftig führt, ist offen.

Läuft Nvidia auch ohne seinen Gründer?

Dass der Konzern an einer Person hängt, war lange das größte Argument gegen einen Rauswurf. Mehr als 60 Manager:innen berichteten direkt an Huang, einen designierten Nachfolger gab es nie, und Produktstrategie, Großkund:innen und Politik steuerte er weitgehend selbst. Wedbush-Analyst Ives schätzte, Nvidia wäre ohne ihn fast 30 Prozent weniger wert. Epic-Games-Chef Tim Sweeney verglich eine Absetzung mit Apples Trennung von Steve Jobs in den 1980er-Jahren.

Andere sehen das Geschäft weniger gefährdet. Baird betitelte seine Abstufung mit „Icarus‘ Rise and Fall; Company Will Be Fine“, Raymond James blieb bei seiner Kaufempfehlung. Die Roadmap mit den kommenden Vera-Rubin-Systemen steht, und Nvidia kontrolliert geschätzt rund 90 Prozent des Markts für KI-Chips. Allerdings wird der Druck größer: AMD bringt mit seinen MI-Chips eine ernsthafte Alternative, und Google, Amazon und Microsoft setzen zunehmend auf eigene Chips. Ob Nvidia diesen Vorsprung ohne Huang hält, entscheidet sich nicht in dieser Woche.