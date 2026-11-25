Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Die Affäre ist zugegeben, die Spionin bisher nicht belegt: Rund um Nvidia-Chef Jensen Huang mehren sich die Zweifel daran, dass Alice Huang, mit der er eine Beziehung hatte, tatsächlich für den chinesischen Geheimdienst gearbeitet hat. Laut Washington Examiner haben US-Beamt:innen Kongressmitarbeiter:innen am Dienstag in einem geheimen Briefing mitgeteilt, es gebe keine Belege dafür, dass die Affäre vom chinesischen Geheimdienst eingefädelt wurde. Huang ist seit Montag wieder CEO von Nvidia, aussagen muss er im US-Kongress trotzdem.

Ein Memo von Marco Rubio

Der Investigativjournalist Ken Klippenstein bezeichnet die Spionage-Geschichte auf seinem Substack sogar als „Hoax“. Laut seinen Quellen hat die US-Geheimdienst-Community nie festgestellt, dass Alice Huang eine Spionin ist. Grundlage seien ungeprüfte Rohdaten gewesen, unter anderem abgehörte Kommunikation der früheren Managerin des Singapurer Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed, der Nvidia-Chips im Wert von Milliarden Dollar gekauft hatte. Außenminister Marco Rubio, ein China-Hardliner und Gegner von Huangs China-Geschäften, habe diese Erkenntnisse in einem internen Memo deutlich zugespitzt, das später an die Medien gelangte. Die New York Times berichtete Anfang November, Alice Huang sei eine Spionin des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit.

Bestätigt hat das seither niemand, der die Erkenntnisse kennt. Justizminister Todd Blanche wies die Darstellung zurück: „Nobody said that.“ Geheimdienstkoordinator Jay Clayton wollte Alice Huang auf Nachfrage zweimal nicht als Spionin bezeichnen, Präsident Donald Trump sagte, er habe davon nichts gehört. Vizepräsident JD Vance hält die Erkenntnisse für nicht ausreichend, um auf eine Tätigkeit für Peking zu schließen. Singapur hatte Alice Huang selbst monatelang untersucht und ihr den Pass abgenommen, sie dann aber ohne Anklage freigelassen. Nvidias Verwaltungsrat begründete Huangs Rückkehr damit, dass hochrangige Regierungsvertreter:innen kein Risiko für die nationale Sicherheit sehen.

Was für den Verdacht spricht

Ganz ausgeräumt ist der Verdacht damit nicht. Das FBI hat Alice Huang laut Klippenstein mehr als ein Jahr lang beobachtet, die abgehörten Gespräche zeigen demnach Kontakte zum chinesischen Ministerium für Staatssicherheit. Klippenstein selbst wertet das als plausibel, aber nicht als Beweis für Spionage. Jim Himes, oberster Demokrat im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses, sagte nach einem geheimen Briefing, er wisse weiterhin nicht, ob Alice Huang wissentlich Informationen für Peking gesammelt habe oder nur ein „useful idiot“ gewesen sei. Die USA haben als Reaktion auf den Megaspeed-Fall außerdem bereits die Exportkontrollen für KI-Chips verschärft.

Mehrere Affären zugegeben

Unabhängig von der Spionage-Frage hat Huang laut The Hill eingeräumt, seiner Frau, mit der er seit 41 Jahren verheiratet ist, untreu gewesen zu sein. Die New York Times berichtete zudem über eine Affäre mit einer Nvidia-Managerin, die direkt an ihn berichtete. Vor seiner Rückkehr soll Huang dem Verwaltungsrat laut Medienberichten noch mindestens zwei weitere Affären offengelegt haben. Die Untersuchung eines Ausschusses unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder, ob Huang Ziel eines ausländischen Geheimdienstes war, läuft weiter.

Aussage vor dem Senat

Abgeschlossen ist die Sache auch politisch nicht. Huang hat zugestimmt, öffentlich vor dem Bankenausschuss des US-Senats auszusagen, laut Bloomberg schon kommende Woche. Es wäre seine erste öffentliche Aussage vor dem Kongress. Der republikanische Ausschussvorsitzende Tim Scott hatte dafür laut The Hill einen Termin Anfang Dezember vorgeschlagen und mit einer Vorladung gedroht. Hinter verschlossenen Türen muss Huang zudem vor drei Ausschüssen des Repräsentantenhauses aussagen, dem Auswärtigen Ausschuss, dem China-Ausschuss und dem Geheimdienstausschuss. Sie wollen wissen, ob China über die Affäre an Nvidias Chips oder an sensible Technologie gelangt ist.