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Ein Wiener Kaffeeröster mischt jetzt im Land des Espresso vorne mit: Die Julius Meinl Coffee Group hat die Geschäfte der italienischen Kaffeefirmen Daroma und Neronobile übernommen und zählt damit nach eigenen Angaben zu den fünf größten Kaffeeanbietern für Hotels, Restaurants und Cafés (HoReCa) in Italien. Es ist laut Aussendung des Unternehmens die größte Übernahme in der Geschichte des 1862 gegründeten Familienunternehmens.

Daroma ist eine Kaffeerösterei mit Fokus auf die Gastronomie, Neronobile hat sich auf Kaffeekapseln spezialisiert. Zusammen kommen die beiden auf einen Nettoumsatz von 32 Mio. Euro und rund 1.500 Tonnen Kaffee pro Jahr. Julius Meinl hat 2025 insgesamt 351 Mio. Euro umgesetzt, der Zukauf bringt also knapp 10 Prozent dazu. Die Geschäfte gehören nun zu Julius Meinl Italia, übernommen wurden Kund:innen, Mitarbeiter:innen und der laufende Betrieb.

Rund 11,8 Mio. Euro für zwei Firmen in der Krise

Einen Kaufpreis nennt Julius Meinl nicht. Einen Anhaltspunkt gibt es trotzdem: Daroma und Neronobile steckten in einem Sanierungsverfahren nach italienischem Recht, einem sogenannten Concordato preventivo. Julius Meinl Italia hatte darin laut dem italienischen Finanzportal BeBeez im Frühjahr ein verbindliches Angebot über 11,8 Mio. Euro für die Geschäftsbereiche der beiden Firmen gelegt. Ob es am Ende bei dieser Summe blieb, ist nicht bestätigt. Sie entspräche etwa einem Drittel des Jahresumsatzes der beiden Firmen.

Julius Meinl kannte die Firmen bereits gut. Der Wiener Röster betrieb die Geschäfte schon seit 2025 als Pächter, nach den nötigen Genehmigungen ist nun auch das Eigentum übergegangen. Bisherige Eigentümerin war die Beteiligungsgesellschaft Mindful Capital Partners, die Neronobile 2019 und Daroma 2020 gekauft und zur Coffee Holding zusammengefasst hatte. Beraten wurde Julius Meinl von DC Advisory, Freshfields, PwC und der Kanzlei Guidi Sassi & Associati.

Julius Meinl will weiter zukaufen

„Italien ist ein Schlüsselmarkt für uns, und diese Investition verschafft uns eine noch stärkere Position, um unser Geschäft weiterzuentwickeln“, sagt Marcel Löffler, CEO der Julius Meinl Coffee Group. Mit dem Zukauf sei die Einkaufstour nicht beendet. „Besonders interessiert sind wir an regionalen Kaffeeröstereien mit einem Umsatz zwischen 5 und 50 Mio. Euro.“ Die Kaffees der übernommenen Firmen sollen nun nach den Qualitätsstandards von Julius Meinl produziert und zu 100 Prozent aus verantwortungsvoll ausgewähltem Anbau bezogen werden.

Julius Meinl ist nach eigenen Angaben in 70 Ländern vertreten und beliefert mehr als 50.000 Hotels, Kaffeehäuser und Restaurants, dazu kommt der Handel.

Gegen Lavazza, illy und Segafredo

In Italien trifft Julius Meinl auf starke Konkurrenz. Der Kaffeemarkt dort wird von heimischen Röstern wie Lavazza, illy, Segafredo Zanetti und Kimbo dominiert, dazu kommen Hunderte regionale Röstereien, die die Bars in ihrer Umgebung beliefern. Gerade diese kleineren Röster nimmt Julius Meinl nun als mögliche weitere Übernahmeziele ins Visier.