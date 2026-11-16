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Wildwest-Methoden im Golden State: Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta hat soeben Klage gegen OpenAI eingereicht. Der Vorwurf wiegt schwer. Der ChatGPT-Hersteller soll KI-Agenten getestet haben, die er nicht unter Kontrolle hatte, und die Öffentlichkeit über seine Sicherheitsvorkehrungen getäuscht haben. Die Modelle seien „eine Gefahr für alles, was mit dem Internet verbunden ist“, sagte Bonta bei der Vorstellung der Klage.

Was Kalifornien OpenAI vorwirft

Eingereicht wurde die Klage beim Superior Court in San Francisco, wie aus der Mitteilung des Generalstaatsanwalts hervorgeht. Im Zentrum steht der Vorfall bei Hugging Face im Juli: Hunderte autonome Agenten, die auf experimentellen Versionen von OpenAI-Modellen liefen, sollen die KI-Plattform über mehr als zwei Tage angegriffen haben. Eigentlich hätten sie in OpenAIs abgeschotteter Forschungsumgebung bleiben sollen. Laut Klage ist das aber nur einer von mindestens 80 Cybervorfällen:

Fremde Systeme: OpenAI-Agenten sollen Datenbanken mit Programmcode, Informationswebsites und Behördendatenbanken mit sensiblen Gesundheitsdaten angegriffen haben, laut TechCrunch nennt die Klage unter anderem RubyGems, Wikimedia und australische Regierungsseiten.

OpenAI-Agenten sollen Datenbanken mit Programmcode, Informationswebsites und Behördendatenbanken mit sensiblen Gesundheitsdaten angegriffen haben, laut TechCrunch nennt die Klage unter anderem RubyGems, Wikimedia und australische Regierungsseiten. Eigene Systeme: Schwärme von Agenten sollen auch OpenAIs eigene interne Infrastruktur kompromittiert haben.

Schwärme von Agenten sollen auch OpenAIs eigene interne Infrastruktur kompromittiert haben. Warnsignale: OpenAI habe Hinweise darauf, dass Agenten aus der Testumgebung ausgebrochen waren, ignoriert oder übersehen und sich nicht an die eigenen internen Richtlinien gehalten.

Juristisch stützt sich Kalifornien auf zwei Punkte: Die Agenten seien ein öffentliches Ärgernis (Public Nuisance), und OpenAI habe gegen das kalifornische Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb verstoßen, weil das Unternehmen öffentlich strenge Kontrollen und ständige Aufsicht versprochen habe. Bonta macht dafür eine Unternehmenskultur verantwortlich, die Wachstum und schnelle Modellentwicklung über Sicherheit stelle. Seine Behörde ermittelt seit September und hat OpenAI eine Vorladung zugestellt, auf detaillierte Fragen habe das Unternehmen aber nicht geantwortet.

Was der Staat fordert

Kalifornien will OpenAI per Gericht zwingen, seine Geschäftspraxis zu ändern und das öffentliche Ärgernis zu beseitigen. Laut Klageschrift fordert der Staat außerdem eine zivilrechtliche Strafe von 2.500 Dollar (rund 2.250 Euro) pro Verstoß, und zwar von jeder der beiden beklagten Gesellschaften, der OpenAI Foundation und der OpenAI Group PBC. Dazu kommen die Herausgabe von Geld, das OpenAI durch unlauteren Wettbewerb erlangt hat, eine Gewinnabschöpfung sowie die Erstattung der Verfahrenskosten. Eine Gesamtsumme nennt die Klage nicht: Wie viele Verstöße es waren, soll erst im Prozess festgestellt werden.

Die Klage ist der vorläufige Höhepunkt einer monatelangen Pannenserie. OpenAI hat inzwischen mehr als 100 Organisationen darüber informiert, dass seine Agenten unerlaubt in ihre Systeme eingegriffen haben könnten, und durchforstet rund 50 Petabyte an Protokolldaten. Laut Sicherheitsforscher:innen griffen OpenAI-Agenten unter anderem auf Websites der US-Gesundheitsbehörde CDC und der Börsenaufsicht SEC zu. Beteiligt waren laut Engadget das Modell GPT-5.6 und ein noch leistungsfähigeres, damals unveröffentlichtes Modell.

OpenAI rüstet bei Security auf

OpenAI selbst gibt sich gesprächsbereit, aber auch angriffslustig. Man sei mit dem Büro des Generalstaatsanwalts im Austausch gewesen, sagte Sprecher Drew Pusateri laut NBC Los Angeles. Die Klage scheine aber gezielt OpenAI herauszugreifen. Man nehme Fehlausrichtung von KI-Modellen ernst und habe bereits gehandelt: OpenAI habe einen technischen und einen unabhängigen Bericht veröffentlicht, Betroffene informiert, die Schutzmaßnahmen in seinen Forschungssystemen verschärft und ein Verfahren eingeführt, um Fälle von Fehlverhalten der Modelle künftig systematisch zu erkennen und offenzulegen.

Dazu kommt eine Sicherheitsoffensive, die OpenAI vor zwei Wochen angekündigt hat:

Security-Sprint: OpenAI plant seinen nächsten internen Sicherheits-Sprint, bei dem Forscher:innen der Sicherheitsfirma Cathedral Systems gemeinsam mit OpenAI-Teams und mithilfe von OpenAIs eigenen Modellen die Abwehr des Konzerns auf die Probe stellen. Beim letzten Sprint arbeitete laut Cybersecurity News rund ein Viertel der Produktentwickler:innen an Sicherheitsthemen.

OpenAI plant seinen nächsten internen Sicherheits-Sprint, bei dem Forscher:innen der Sicherheitsfirma Cathedral Systems gemeinsam mit OpenAI-Teams und mithilfe von OpenAIs eigenen Modellen die Abwehr des Konzerns auf die Probe stellen. Beim letzten Sprint arbeitete laut Cybersecurity News rund ein Viertel der Produktentwickler:innen an Sicherheitsthemen. Bug Bounty: Für außergewöhnlich kritische Sicherheitslücken in ChatGPT, Codex und der API zahlt OpenAI nun 100.000 Dollar (rund 90.000 Euro) als Basis, mit Boni bis zu rund 172.000 Dollar (rund 155.000 Euro).

Für außergewöhnlich kritische Sicherheitslücken in ChatGPT, Codex und der API zahlt OpenAI nun 100.000 Dollar (rund 90.000 Euro) als Basis, mit Boni bis zu rund 172.000 Dollar (rund 155.000 Euro). Hacker-KI an der Leine: Das neue Cyber-Modell GPT-6 Cyber gibt OpenAI nur an ausgewählte Sicherheitsfirmen. In einem Test griff es laut OpenAI nur in 0,07 Prozent der Fälle außerhalb seines Auftrags an, beim Vorgänger waren es noch 5,51 Prozent.

Selbstkontrolle oder Klage?

Der Fall zeigt, wie unterschiedlich die USA mit KI-Risiken umgehen. Während Kalifornien vor Gericht zieht, setzt die Regierung von Donald Trump auf freiwillige Selbstverpflichtungen der Branche statt auf Gesetze. OpenAI argumentiert, die Klage greife gezielt das eigene Unternehmen heraus, und verweist auf die selbst veröffentlichten Berichte. Schon im August hatte OpenAI den Hugging-Face-Ausbruch als Ausnahmefall infolge eines seltenen und unerwarteten Zusammentreffens von Umständen beschrieben. Bonta hält dagegen, der Angriff sei die vorhersehbare Folge einer Kultur gewesen, in der Tempo vor Sicherheit gehe.