Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Die KI-Party ist nicht vorbei, sie wird nur teurer: So lässt sich zusammenfassen, wie Analyst:innen den jüngsten Ausverkauf bei Tech-Aktien lesen. Einig sind sie sich darin, dass kein Crash droht. Uneinig sind sie bei der Frage, wie gefährlich die Milliarden sind, die in Rechenzentren fließen.

Generali: „Neubewertung statt Bruch“

„Wir betrachten die Korrektur in erster Linie als eine Neubewertung und nicht als strukturellen Bruch“, schreibt Vladimir Oleinikov, Senior Quantitative Analyst bei Generali Investments, der Fondsgesellschaft des italienischen Versicherers, in einem aktuellen Marktkommentar. Seit September wachsen die Zweifel der Anleger:innen, ob die beispiellosen KI-Investitionen jemals genug Umsatz und freien Cashflow abwerfen. Die Zahlen, die Oleinikov anführt, zeigen das Dilemma der großen Cloud-Konzerne:

Umsatz: Seit Juli sind die Umsatzprognosen der Hyperscaler für die Jahre 2026 bis 2028 um 22 bis 235 Milliarden Dollar (rund 20 bis 211 Milliarden Euro) gestiegen.

Seit Juli sind die Umsatzprognosen der Hyperscaler für die Jahre 2026 bis 2028 um 22 bis 235 Milliarden Dollar (rund 20 bis 211 Milliarden Euro) gestiegen. Freier Cashflow: Im selben Zeitraum sind die Schätzungen für den freien Cashflow um 62 bis 163 Milliarden Dollar (rund 56 bis 146 Milliarden Euro) gesunken.

Im selben Zeitraum sind die Schätzungen für den freien Cashflow um 62 bis 163 Milliarden Dollar (rund 56 bis 146 Milliarden Euro) gesunken. Volatilität: Der Ausverkauf im November, verstärkt durch höhere Renditen und breitere Kreditspreads, hat die Neubewertung beschleunigt und den Volatilitätsindex VIX kurzzeitig stark nach oben getrieben.

Der Erdrutschsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen erhöht laut Oleinikov das regulatorische Risiko für Rechenzentren. Präsident und Senat würden die Demokraten aber bremsen, und der KI-Wettlauf mit China begrenze das Abwärtspotenzial. Ein langsameres Ausbautempo könnte sogar helfen, weil die Hyperscaler dann weniger Geld verbrennen. Zusätzliche Unsicherheit brachte der Rücktritt von Nvidia-CEO Jensen Huang, zumal US-Finanzminister Scott Bessent Nvidia inzwischen ein Ultimatum zu seinen China-Deals gestellt hat. Als Gegenpol sieht Oleinikov die Quartalszahlen des KI-Cloud-Anbieters CoreWeave, die vergangene Woche über den Erwartungen lagen.

Gegenüber dem Tech-Sektor und kapitalintensiven KI-Anbietern, vor allem Halbleiterfirmen, bleibt Generali neutral: Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse sind stark gesunken, die Kurs-Buchwert-Verhältnisse aber weiterhin hoch. Bevorzugt werden Firmen, die strukturelle Engpässe wie die Kühlung von Rechenzentren lösen, die Hyperscaler als diversifizierte KI-Plattformen und vor allem KI-Anwender, die die Produktivitätsgewinne der nächsten Phase nutzen. Wichtig sei zudem, über den S&P Tech hinaus zu streuen: in die übrigen 493 Werte des S&P 500, US-Nebenwerte, einen US-Goldkorb sowie Europa samt einem europäischen KI-Korb, den japanischen TOPIX und Schwellenländer.

Morgan Stanley: „Eine Überreaktion“

Deutlich optimistischer ist Morgan Stanley. Der Ausverkauf nach den Zwischenwahlen sei „eine Überreaktion“ gewesen, schreibt Stephen Byrd, globaler Leiter für thematisches Research der US-Bank, in einer aktuellen Analyse. Weitere Kursschwankungen sieht er als Kaufgelegenheit.

Verschoben, nicht gestrichen: Rund 20 Prozent der für 2028 erwarteten Rechenzentrumskapazität rutschen ins Jahr 2029, vor allem in Texas und Ohio. Neu gewählte Gouverneur:innen würden aber kaum Projekte stoppen, die schon gebaut werden.

Rund 20 Prozent der für 2028 erwarteten Rechenzentrumskapazität rutschen ins Jahr 2029, vor allem in Texas und Ohio. Neu gewählte Gouverneur:innen würden aber kaum Projekte stoppen, die schon gebaut werden. Investitionen unverändert: Morgan Stanley rechnet weiter mit Investitionen der Hyperscaler von 1,6 Billionen Dollar (rund 1,4 Billionen Euro) im Jahr 2028 und 1,8 Billionen Dollar (rund 1,6 Billionen Euro) im Jahr 2029. Die Rendite auf das in KI investierte Kapital schätzt die Bank auf mehr als 30 Prozent.

Morgan Stanley rechnet weiter mit Investitionen der Hyperscaler von 1,6 Billionen Dollar (rund 1,4 Billionen Euro) im Jahr 2028 und 1,8 Billionen Dollar (rund 1,6 Billionen Euro) im Jahr 2029. Die Rendite auf das in KI investierte Kapital schätzt die Bank auf mehr als 30 Prozent. Favoriten: Hyperscaler, ausgewählte Zulieferer für Rechenzentren wie Energieversorger sowie Software-Firmen etwa im Bereich Cybersecurity und frühe KI-Anwender. Die Führung am Markt verschiebe sich von Chips und Infrastruktur hin zu Software und Anwendungen.

Bei den KI-Anwendern treffen sich Generali und Morgan Stanley also. Anders sieht es bei der Finanzierung aus: Morgan Stanley erwartet, dass neue Bauprojekte und kleinere KI-Cloud-Anbieter genauer geprüft werden, wenn sie Kredite brauchen.

TS Lombard: Gefahr durch den Schuldenberg

Genau dort setzt die Warnung von TS Lombard an. Das Wachstum im KI-Sektor werde derzeit vor allem von Ausgaben innerhalb des Sektors getrieben und kaum von zahlenden Kund:innen von außen, schreibt Analyst Dario Perkins. Die großen Hyperscaler gelten zwar als finanziell solide, kleinere Cloud-Anbieter, Modellentwickler und Infrastruktur-Firmen verschulden sich aber immer stärker. Die Schulden in Teilen des KI-Sektors könnten bis Ende 2027 auf rund 2 Billionen Dollar (rund 1,8 Billionen Euro) steigen.

Eine systemische Gefahr für das Finanzsystem sieht Perkins darin nicht. Riskant werde es aber, wenn die Hyperscaler Mietverträge für Rechenzentren nicht verlängern, denn das würde schwächere Anbieter in die Enge treiben. Weitere Risiken seien ein Überangebot an Chips, höhere Zinsen und politischer Gegenwind. Ein einziger öffentlichkeitswirksamer Unfall könne KI für Anleger:innen zum Gift machen. Wie nervös der Markt ist, zeigte Alphabet Ende Oktober: Nach steigenden Investitionen und einem negativen freien Cashflow von rund 9 Milliarden Dollar verlor der Google-Konzern an einem einzigen Handelstag fast 500 Milliarden Dollar an Börsenwert.