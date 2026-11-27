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Kaufrausch am Black Friday gab es nicht nur in den Einkaufsstraßen, sondern auch an der Börse: In der wegen Thanksgiving verkürzten Sitzung, die bereits um 19 Uhr unserer Zeit endete, legte der Nasdaq 100 um 2,6 Prozent zu. Von den 65 KI-Aktien, die Trending Topics regelmäßig auswertet, schlossen laut Yahoo Finance 64 im Plus, nur Baidu trat auf der Stelle. Im Schnitt gewannen sie 3,8 Prozent. Noch am Mittwoch war der Nasdaq 100 kurzzeitig in einen Bärenmarkt gerutscht, nun liegt er 14,4 Prozent unter seinem Rekordhoch.

Chips werden vom Sorgenkind zum Zugpferd

Am Mittwoch waren die Chip-Hersteller noch die Schwachstelle, diesmal führten sie mit einem durchschnittlichen Plus von 5,2 Prozent. Den größten Sprung machte SMIC mit 16,4 Prozent in Hongkong. Chinesische Chipwerte verzeichneten laut CNBC den größten Tagesgewinn ihrer Geschichte, nachdem Staatsmedien über ein Regierungstreffen berichtet hatten, das weitere Maßnahmen gegen die lange Talfahrt chinesischer Aktien signalisierte. Micron gewann 7,6 Prozent, Qualcomm 6,3 Prozent, Arm 6,2 Prozent, SK Hynix und Intel je 5,4 Prozent. Der Philadelphia Semiconductor Index stieg um 4,7 Prozent.

Ausgerechnet Nvidia hinkte hinterher und schloss nur 0,8 Prozent höher bei 150,49 Dollar (rund 135 Euro), im Handelsverlauf lag die Aktie zeitweise sogar im Minus. Belastet hat der Bericht der Financial Times, wonach Nvidia vorerst keine KI-Server mehr nach Südostasien liefert. Dazu kam ein Bloomberg-Bericht über Blackwell-Chips, die trotz Exportverbot in einem Rechenzentrum in Shanghai installiert sein sollen. Auf Wochensicht liegt Nvidia dank der Rally nach der Rückkehr von Jensen Huang am Montag trotzdem knapp 20 Prozent im Plus.

Anthropic springt über den Ausgabepreis

Auch die übrigen Bereiche zogen kräftig an. Bei KI-Anbietern und Software stach Anthropic heraus: Die Aktie stieg um 11 Prozent auf 91,88 Dollar (rund 82,55 Euro), laut Forbes der beste Tag seit dem ersten Handelstag. Damit liegt sie wieder deutlich über dem Ausgabepreis von 83 Dollar, unter den sie zwischenzeitlich gefallen war. Shopify legte 6,3 Prozent zu, AppLovin 5,3 Prozent und Palantir 5,2 Prozent.

Die Neoclouds gewannen im Schnitt 4,8 Prozent, angeführt von Hut 8 und TeraWulf mit je 7,4 Prozent, dahinter IREN, Applied Digital und Nebius mit 5 bis 6 Prozent. Bei der KI-Infrastruktur stiegen Dell um 6,7 Prozent und Arista um 6,5 Prozent. Am wenigsten bewegten sich die Hyperscaler mit 2,2 Prozent im Schnitt, wobei Amazon und Alibaba je 4 Prozent zulegten. Apple schloss mit einem Plus von 0,8 Prozent auf einem neuen Jahreshoch, ebenso der Lohnverrechner ADP.

Bereich Firmen Ø heute Ø Woche Ø seit Jahresbeginn Ø seit Jahreshoch Chip-Hersteller 15 +5,2 % +8,2 % +27,7 % -46,4 % Neoclouds 11 +4,8 % +11,5 % -26,2 % -68,7 % KI-Anbieter & Software 20 +3,3 % +8,1 % +1,4 % -26,7 % KI-Infrastruktur 10 +3,3 % +5,6 % +31,8 % -34,5 % Hyperscaler/Cloud 9 +2,2 % +5,2 % -16,6 % -31,6 % Gesamt 65 +3,8 % +7,9 % +5,0 % -40,2 %

Starke Woche, tiefe Löcher

Gegenüber dem Stichtag unserer Auswertung, dem Schlusskurs am vergangenen Freitag, liegen die 65 Aktien im Schnitt 7,9 Prozent im Plus, 61 davon haben auf Wochensicht gewonnen. Am stärksten zulegen konnten ChronoScale mit 25,4 Prozent sowie Palantir, Nvidia und Qualcomm mit jeweils rund 20 Prozent. Die größten Wochenverlierer sind CrowdStrike mit 5,3 Prozent Minus, Schneider Electric und Samsung. Der Nasdaq 100 hat in dieser Woche 6,8 Prozent gewonnen.

Die Löcher, die der Herbst gerissen hat, sind damit aber längst nicht gestopft. Im Schnitt notieren die 65 Aktien weiterhin rund 40 Prozent unter ihrem jeweiligen Jahreshoch, die Neoclouds sogar fast 69 Prozent. Ein Blasen-Index von Forscher:innen der London Business School und der Universität Cambridge sieht die Wahrscheinlichkeit einer KI-Blase im September bei bis zu 97 Prozent.

Warum die Rally wenig beweist

Ob die Erholung hält, ist offen. Am Black Friday wird traditionell nur halbtags und mit dünnen Umsätzen gehandelt, solche Tage gelten als wenig aussagekräftig. An der Zinsfront hat sich nichts geändert: Nach den jüngsten Inflationsdaten rechneten Händler:innen am Mittwoch laut dem FedWatch-Tool der CME zu rund 98 Prozent mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember. Neue Hinweise liefern kommende Woche die Zahl der offenen Stellen und der Arbeitsmarktbericht für November.

Immerhin hat sich die Nervosität gelegt. Der Angstindex VIX fiel um 11,2 Prozent auf knapp 24 Punkte. Auch Europa und Asien legten zu, der DAX um 0,9 Prozent, der Wiener ATX um 2 Prozent, der Kospi in Seoul um 4,3 Prozent. Bitcoin gab dagegen um 1,2 Prozent nach und blieb mit rund 59.700 Dollar knapp unter der Marke von 60.000 Dollar.

Index Heute Woche seit Jahreshoch seit Jahresbeginn Nasdaq 100 +2,6 % +6,8 % -14,4 % +5,8 % Nasdaq Composite +2,3 % +6,7 % -12,6 % +3,8 % S&P 500 +1,6 % +5,6 % -6,7 % +6,6 % Dow Jones +1,2 % +5,5 % -6,6 % +5,6 % Russell 2000 +1,7 % +6,5 % -10,4 % +10,8 % Philadelphia Semiconductor +4,7 % +9,3 % -37,2 % +29,7 % DAX +0,9 % +2,6 % -5,0 % +3,9 % Euro Stoxx 50 +1,2 % +2,5 % -7,1 % +5,1 % ATX +2,0 % +0,4 % -11,2 % +16,9 % Nikkei 225 +2,1 % +4,0 % -18,9 % +16,6 % Kospi +4,3 % +0,9 % -46,1 % +16,6 % Hang Seng +2,1 % +1,3 % -18,9 % -11,5 %

Alle Indizes Schlusskurs vom Freitag, Woche gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag der Vorwoche.

Alle Kurse im Überblick

Schlusskurse vom Freitag laut Yahoo Finance gegenüber dem letzten Schlusskurs davor. Das ist bei US-Aktien der Mittwoch, weil die US-Börsen am Donnerstag geschlossen waren, bei Aktien aus Asien und Europa der Donnerstag. Woche: gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag der Vorwoche. Seit Jahresbeginn: gegenüber dem Schlusskurs Ende 2025, bei den mit * markierten Börsenneulingen seit dem Ausgabepreis (SpaceX, Anthropic) beziehungsweise seit dem ersten Handelstag (Cerebras). Seit Jahreshoch: gegenüber dem höchsten Schlusskurs 2026. ¹Schlusskurs an der Heimatbörse. Alle Durchschnitte sind ungewichtete arithmetische Mittelwerte.

Chip-Hersteller Heute Woche seit Jahresbeginn seit Jahreshoch SMIC¹ +16,4 % +8,7 % -25,2 % -40,3 % Micron +7,6 % +8,8 % +126,7 % -46,7 % Qualcomm +6,3 % +19,6 % +4,8 % -28,6 % Arm +6,2 % +12,7 % +56,9 % -61,0 % Intel +5,4 % +11,9 % +55,6 % -59,3 % SK Hynix¹ +5,4 % -0,3 % +70,5 % -62,0 % Cerebras* +5,1 % +14,0 % -69,7 % -69,7 % AMD +4,6 % ±0,0 % +98,2 % -34,6 % Samsung¹ +4,6 % -2,2 % +49,4 % -50,6 % Lam Research +4,2 % +5,1 % +12,6 % -55,5 % Broadcom +3,8 % +2,6 % -9,8 % -35,1 % Applied Materials +3,5 % +6,4 % +25,3 % -55,5 % TSMC +3,2 % +10,9 % +16,3 % -27,3 % ASML +1,7 % +4,7 % +23,9 % -33,4 % Nvidia +0,8 % +19,9 % -19,3 % -37,1 % Durchschnitt +5,2 % +8,2 % +27,7 % -46,4 %

Neoclouds Heute Woche seit Jahresbeginn seit Jahreshoch Hut 8 +7,4 % +14,2 % +14,2 % -60,6 % TeraWulf +7,4 % +9,3 % -6,3 % -62,8 % IREN +5,9 % +15,1 % -64,0 % -79,9 % Applied Digital +5,7 % +13,1 % -47,0 % -73,8 % Nebius +5,3 % +10,0 % +6,9 % -68,8 % SpaceX* +4,8 % +4,5 % -1,0 % -36,8 % HIVE Digital +4,7 % +14,7 % -48,4 % -72,9 % CoreWeave +3,7 % +11,7 % -38,3 % -68,0 % ChronoScale +3,2 % +25,4 % +15,4 % -66,4 % Cipher +3,1 % +4,5 % -61,5 % -80,5 % WhiteFiber +1,2 % +3,6 % -58,4 % -85,3 % Durchschnitt +4,8 % +11,5 % -26,2 % -68,7 %

KI-Anbieter & Software Heute Woche seit Jahresbeginn seit Jahreshoch Anthropic* +11,0 % +3,3 % +10,7 % -5,4 % Shopify +6,3 % +14,6 % -11,9 % -20,9 % AppLovin +5,3 % +14,6 % -40,8 % -40,3 % Palantir +5,2 % +20,0 % -3,1 % -17,6 % SoundHound AI +5,1 % +6,5 % -72,1 % -76,3 % Cloudflare +4,8 % +7,9 % +50,5 % -17,8 % CrowdStrike +3,8 % -5,3 % +85,3 % -22,1 % Synopsys +3,7 % +6,0 % -10,6 % -21,4 % Fortinet +3,3 % +12,0 % +75,6 % -28,4 % Snowflake +3,2 % +8,4 % +26,0 % -25,1 % Cadence +3,1 % +7,9 % -2,8 % -27,0 % Palo Alto Networks +3,0 % +6,8 % +99,1 % -12,7 % C3.ai +2,2 % +11,9 % -24,2 % -27,8 % IBM +1,9 % +10,5 % -16,2 % -24,6 % ADP +0,9 % +5,9 % +24,2 % ±0,0 % Adobe +0,8 % +7,8 % -32,9 % -30,7 % SAP¹ +0,8 % +6,5 % -6,1 % -9,3 % ServiceNow +0,7 % +5,9 % -39,4 % -41,6 % Salesforce +0,5 % +9,7 % -25,2 % -25,5 % Intuit +0,1 % +0,6 % -58,9 % -58,3 % Durchschnitt +3,3 % +8,1 % +1,4 % -26,7 %

KI-Infrastruktur Heute Woche seit Jahresbeginn seit Jahreshoch Dell +6,7 % +14,0 % +151,8 % -46,1 % Arista +6,5 % +4,2 % +33,4 % -19,4 % Hewlett Packard Enterprise +4,8 % +4,5 % +78,0 % -41,8 % Vertiv +3,1 % +7,5 % +10,3 % -52,5 % Cisco +3,0 % +7,1 % +26,0 % -25,4 % GE Vernova +2,8 % +5,1 % +12,5 % -37,4 % Eaton +2,6 % +4,7 % +2,3 % -29,1 % Super Micro +1,9 % +9,7 % -18,8 % -52,6 % Equinix +0,7 % +1,7 % +28,5 % -11,7 % Schneider Electric¹ +0,5 % -2,8 % -6,3 % -29,2 % Durchschnitt +3,3 % +5,6 % +31,8 % -34,5 %

Hyperscaler/Cloud Heute Woche seit Jahresbeginn seit Jahreshoch Alibaba +4,0 % +10,6 % -38,8 % -49,4 % Amazon +4,0 % +3,0 % +10,1 % -10,5 % Tencent¹ +3,2 % +2,3 % -41,2 % -44,4 % Meta +3,1 % +12,1 % -4,7 % -19,1 % Oracle +3,1 % +5,9 % -45,0 % -56,8 % Apple +0,8 % +4,7 % +31,9 % ±0,0 % Alphabet +0,7 % +3,6 % -12,2 % -31,7 % Microsoft +0,6 % +1,7 % +1,9 % -11,3 % Baidu ±0,0 % +2,6 % -51,4 % -60,9 % Durchschnitt +2,2 % +5,2 % -16,6 % -31,6 %