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Nach dem Ausverkauf der Vorwoche greifen Anleger:innen bei KI-Aktien wieder zu, zumindest vorbörslich.

Die 15 KI-bezogenen Aktien, die vergangene Woche am stärksten eingebrochen sind, verloren im Schnitt rund 25 Prozent. Am Montag liegen sie vorbörslich laut Yahoo Finance alle im Plus, im Schnitt um knapp 6 Prozent (Stand 13:38 Uhr). Auch der breite Markt dürfte freundlich starten: Die Futures auf den Nasdaq 100 notieren rund 3 Prozent höher, jene auf den S&P 500 rund 2,4 Prozent. Am Freitag war die Nasdaq noch um mehr als 4 Prozent abgestürzt und hat ihr gesamtes Jahresplus ausradiert, wie Trending Topics berichtete.

Neoclouds und Chips erholen sich am stärksten

Am kräftigsten fällt die Gegenbewegung bei jenen Titeln aus, die zuvor am härtesten getroffen wurden. HIVE Digital legt vorbörslich 9,5 Prozent zu, WhiteFiber 8,5 Prozent, Nebius und Applied Digital je 7,5 Prozent. Nvidia, das nach der Krise um den Rücktritt von CEO Jensen Huang allein vergangene Woche fast 23 Prozent verloren hatte, steigt um gut 7 Prozent, ebenso SK Hynix. Kaum Erholung gibt es dagegen bei Anthropic: Die Aktie des erst seit Donnerstag gelisteten KI-Konzerns legt vorbörslich nur knapp 1 Prozent zu.

Aktie Vergangene Woche Vorbörslich IREN -34,9 % +6,8 % WhiteFiber -32,7 % +8,5 % Nebius -29,8 % +7,5 % Applied Digital -28,1 % +7,5 % HIVE Digital -26,1 % +9,5 % CoreWeave -25,6 % +5,9 % SoundHound AI -25,2 % +5,4 % Cerebras -24,0 % +5,3 % Micron -23,6 % +4,7 % Nvidia -22,9 % +7,1 % C3.ai -22,8 % +3,7 % TeraWulf -21,9 % +5,8 % SK Hynix -21,4 % +7,5 % Intuit -20,9 % +2,4 % Anthropic* -20,3 % +0,8 %

Wochenveränderung vom Schlusskurs am 13. November bis zum Schlusskurs am 20. November, vorbörsliche Kurse am 23. November um 13:38 Uhr MEZ, laut Yahoo Finance. *Anthropic seit dem ersten Kurs am Donnerstag.

Die Verluste machen die Aktien damit aber bei Weitem nicht wett. Selbst bei den stärksten Gewinnern holt der vorbörsliche Anstieg nur rund ein Viertel des Wochenverlusts auf, bei IREN und Intuit sogar nur etwa ein Zehntel. Wie tief die Spuren sind, zeigt unsere Auswertung von 65 KI-Aktien: Sie liegen im Schnitt 44 Prozent unter ihrem Jahreshoch, bei den Neoclouds sind es mehr als 70 Prozent, wie Trending Topics analysiert hat.

Einstieg mit Rabatt?

Möglich ist, dass Anleger:innen die tiefen Kurse als Gelegenheit sehen, mit einem Abschlag in den KI-Markt einzusteigen oder bestehende Positionen auszubauen. Nvidia etwa kostet auch nach dem vorbörslichen Plus noch rund 44 Prozent weniger als bei seinem Hoch im Oktober, obwohl der Konzern seinen Quartalsumsatz zuletzt mehr als verdoppelt hat.

Auch am Kryptomarkt hat sich die Lage etwas beruhigt. Bitcoin notiert laut CoinGecko bei rund 61.300 Dollar (rund 55.000 Euro), nachdem die größte Kryptowährung am Samstag bis auf rund 55.100 Dollar gefallen war, wie Trending Topics berichtete. Das entspricht einem Plus von gut 11 Prozent vom Tief.

Was ein Dead Cat Bounce ist

Ob der Rebound hält, ist offen. Denn nach starken Kursverlusten kommt es an den Börsen häufig zu einem sogenannten Dead Cat Bounce. Der Begriff stammt aus dem Börsenjargon und beruht auf dem makabren Bild, dass selbst eine tote Katze kurz hochspringt, wenn sie aus großer Höhe fällt. Gemeint ist eine kurze, oft kräftige Erholung nach einem Kurssturz, auf die ein weiterer Absturz folgt. Ausgelöst werden solche Bewegungen etwa durch Schnäppchenjäger:innen oder durch Leerverkäufer:innen, die ihre Wetten auf fallende Kurse schließen und dafür Aktien zurückkaufen müssen. Ob es sich um einen Dead Cat Bounce oder um eine echte Trendwende handelt, zeigt sich meist erst im Nachhinein.