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Die Erleichterung hielt genau einen Handelstag: Von den 65 KI-Aktien, die Trending Topics vergangene Woche ausgewertet hat, liegen am Mittwoch vorbörslich laut Yahoo Finance bis auf eine alle im Minus, im Schnitt um 4,1 Prozent (Stand 14:05 Uhr). Die Futures auf den Nasdaq 100 fallen um 2,9 Prozent, jene auf den S&P 500 um 2 Prozent. Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia die Aktie noch um mehr als 30 Prozent nach oben getrieben, wie Trending Topics berichtete. Seit Dienstag geht es wieder bergab.

Asien gibt den Takt vor

Den Ton setzten die Börsen in Asien. In Seoul brach der Leitindex Kospi um 6,2 Prozent ein, nachdem er am Dienstag noch ähnlich stark gestiegen war. Die Speicherchip-Hersteller SK Hynix und Samsung verloren 11,1 und 9,9 Prozent, sie folgten damit dem Absturz von Micron, das am Dienstag in New York 11 Prozent abgegeben hatte. In Tokio fiel der Nikkei 225 um 2,8 Prozent, SoftBank stürzte um 14,8 Prozent ab, die Chipausrüster Tokyo Electron und Advantest um jeweils fast 13 Prozent. In Hongkong verlor der chinesische Chiphersteller SMIC 7,6 Prozent.

Chips und Neoclouds trifft es am härtesten

Auch an der Wall Street dürften Chips und Neoclouds am stärksten unter Druck geraten. Die 15 Chip-Hersteller in unserer Auswertung verlieren im Schnitt 6,1 Prozent, die 11 Neoclouds 5 Prozent. Micron gibt vorbörslich weitere 6,8 Prozent nach, CoreWeave 7,1 Prozent, Cipher 6,9 Prozent, Nebius 6,7 Prozent. Nvidia fällt um 5,6 Prozent auf rund 147 Dollar (rund 132 Euro), nach knapp 165 Dollar am Montag. Dell verliert trotz starker Quartalszahlen 5 Prozent. Anthropic rutscht um 5 Prozent auf rund 78 Dollar und damit noch weiter unter den Ausgabepreis von 83 Dollar. Am glimpflichsten kommen die großen Hyperscaler davon, Apple verliert nur 0,8 Prozent, und der Lohnverrechner ADP liegt als einziger Titel unverändert.

Bereich Firmen Ø vorbörslich Ø seit Jahresbeginn Ø seit Jahreshoch Chip-Hersteller 15 -6,1 % +18,0 % -50,5 % Neoclouds 11 -5,0 % -33,8 % -71,9 % KI-Infrastruktur 10 -3,8 % +22,2 % -38,5 % KI-Anbieter & Software 20 -3,0 % -5,6 % -31,4 % Hyperscaler/Cloud 9 -2,6 % -19,8 % -34,2 % Gesamt 65 -4,1 % -2,6 % -44,1 %

Damit ist der Rebound vom Montag komplett aufgebraucht. Gegenüber dem Stichtag unserer Auswertung, dem Schlusskurs am vergangenen Freitag, liegen die 65 Aktien im Schnitt nahezu unverändert (+0,3 Prozent). Unter ihrem jeweiligen Jahreshoch notieren sie nach wie vor um rund 44 Prozent, die Neoclouds um fast 72 Prozent.

Nasdaq 100 nähert sich wieder dem Bärenmarkt

Rechnet man die Futures auf die Indizes um, läge der Nasdaq 100 nach dem Handelsstart rund 18,5 Prozent unter seinem Rekord von Anfang Oktober und damit wieder knapp vor der Schwelle zum Bärenmarkt von 20 Prozent. Der Angstindex VIX steigt um 17 Prozent auf knapp 31 Punkte. In Europa halten sich die Börsen besser: Der DAX verliert 0,4 Prozent, der Wiener ATX 2,1 Prozent.

Index Heute seit Jahreshoch seit Jahresbeginn Nasdaq 100² -2,9 % -18,5 % +0,8 % S&P 500² -2,0 % -9,7 % +3,1 % Dow Jones² -1,3 % -9,1 % +2,7 % DAX -0,4 % -7,0 % +1,7 % Euro Stoxx 50 -0,7 % -9,0 % +2,8 % ATX -2,1 % -13,1 % +14,4 % Nikkei 225 -2,8 % -21,2 % +13,3 % Kospi -6,2 % -48,5 % +11,5 % Hang Seng -1,1 % -21,5 % -14,3 %

²Veränderung der Futures, Abstand zum Jahreshoch und seit Jahresbeginn rechnerisch aus dem Schlusskurs vom Dienstag und der Veränderung der Futures.

Kurze Woche, dünner Handel

Viel Zeit zur Erholung bleibt nicht. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt. Bei dünnem Handel können die Ausschläge in beide Richtungen größer ausfallen. Auch Bitcoin ist wieder unter 60.000 Dollar gerutscht.

Alle Kurse im Überblick

Vorbörsliche Kurse am Mittwoch um 14:05 Uhr MEZ gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag laut Yahoo Finance. Seit Jahresbeginn: gegenüber dem Schlusskurs Ende 2025, bei den mit * markierten Börsenneulingen seit dem Ausgabepreis (SpaceX, Anthropic) beziehungsweise seit dem ersten Handelstag (Cerebras). Seit Jahreshoch: gegenüber dem höchsten Schlusskurs 2026. ¹Bei SK Hynix, Samsung, Tencent und SMIC Schlusskurs vom Mittwoch an der Heimatbörse, bei SAP und Schneider Electric laufender Kurs im europäischen Handel. Alle Durchschnitte sind ungewichtete arithmetische Mittelwerte. Die Tagesveränderungen umfassen vorbörsliche US-Kurse, asiatische Schlusskurse und laufende europäische Kurse. Die aus Futures abgeleiteten US-Indexstände sind Näherungswerte und keine feststehenden Eröffnungskurse.

Chip-Hersteller Vorbörslich seit Jahresbeginn seit Jahreshoch SK Hynix¹ -11,1 % +58,2 % -64,7 % Samsung¹ -9,9 % +42,4 % -52,9 % SMIC¹ -7,6 % -36,5 % -49,3 % Micron -6,8 % +105,6 % -51,6 % Arm -6,0 % +38,9 % -65,5 % Lam Research -6,0 % +7,7 % -57,4 % Applied Materials -5,8 % +18,7 % -57,8 % Nvidia -5,6 % -21,3 % -38,7 % AMD -5,5 % +82,3 % -39,9 % Cerebras* -5,2 % -72,9 % -72,9 % ASML -4,9 % +18,7 % -36,2 % Intel -4,8 % +41,4 % -63,0 % TSMC -4,7 % +9,5 % -31,5 % Broadcom -4,1 % -16,6 % -40,0 % Qualcomm -2,9 % -6,4 % -36,2 % Durchschnitt -6,1 % +18,0 % -50,5 %

Neoclouds Vorbörslich seit Jahresbeginn seit Jahreshoch CoreWeave -7,1 % -44,8 % -71,3 % Cipher -6,9 % -65,2 % -82,4 % Nebius -6,7 % -2,7 % -71,6 % Hut 8 -6,6 % -1,9 % -66,1 % IREN -6,2 % -67,8 % -82,1 % TeraWulf -5,3 % -17,5 % -67,3 % Applied Digital -5,2 % -52,8 % -76,7 % WhiteFiber -4,5 % -59,3 % -85,6 % SpaceX* -3,3 % -9,8 % -42,4 % HIVE Digital -2,4 % -52,3 % -74,9 % ChronoScale -0,4 % +2,5 % -70,1 % Durchschnitt -5,0 % -33,8 % -71,9 %

KI-Infrastruktur Vorbörslich seit Jahresbeginn seit Jahreshoch Vertiv -5,9 % +0,9 % -56,5 % Dell -5,0 % +122,8 % -52,3 % Super Micro -4,6 % -26,3 % -57,0 % Hewlett Packard Enterprise -4,5 % +59,9 % -47,7 % Arista -4,5 % +22,9 % -25,7 % GE Vernova -4,2 % +5,7 % -41,2 % Eaton -3,2 % -2,9 % -32,8 % Cisco -2,8 % +18,7 % -29,7 % Schneider Electric¹ -1,7 % -5,4 % -28,6 % Equinix -1,6 % +26,2 % -13,4 % Durchschnitt -3,8 % +22,2 % -38,5 %

KI-Anbieter & Software Vorbörslich seit Jahresbeginn seit Jahreshoch Anthropic* -5,0 % -6,2 % -19,9 % Cadence -4,5 % -9,4 % -32,0 % Palo Alto Networks -4,2 % +83,5 % -19,5 % CrowdStrike -4,2 % +72,4 % -27,5 % Shopify -4,2 % -21,2 % -29,2 % Palantir -4,1 % -13,1 % -26,1 % Cloudflare -3,9 % +40,0 % -23,5 % Snowflake -3,7 % +19,0 % -29,2 % AppLovin -3,6 % -45,5 % -45,1 % Fortinet -3,5 % +61,1 % -34,3 % Synopsys -3,3 % -14,6 % -25,0 % SoundHound AI -3,2 % -74,5 % -78,4 % C3.ai -2,8 % -29,1 % -32,4 % ServiceNow -2,8 % -41,8 % -43,9 % Intuit -2,2 % -58,8 % -58,1 % Salesforce -2,1 % -28,6 % -28,9 % Adobe -1,6 % -34,7 % -32,6 % IBM -1,2 % -21,4 % -29,3 % SAP¹ -0,7 % -9,4 % -12,5 % ADP ±0,0 % +20,8 % -0,9 % Durchschnitt -3,0 % -5,6 % -31,4 %

Hyperscaler/Cloud Vorbörslich seit Jahresbeginn seit Jahreshoch Oracle -4,9 % -46,6 % -58,0 % Alphabet -3,7 % -14,2 % -33,3 % Microsoft -3,3 % -0,8 % -13,6 % Baidu -2,9 % -52,8 % -62,1 % Amazon -2,9 % +6,2 % -13,7 % Alibaba -2,7 % -43,6 % -53,4 % Meta -1,5 % -12,0 % -25,3 % Tencent¹ -1,2 % -43,7 % -46,7 % Apple -0,8 % +29,2 % -1,4 % Durchschnitt -2,6 % -19,8 % -34,2 %