Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Wann eine Blase geplatzt ist, weiß man meist erst hinterher: Eine allgemein gültige Definition gibt es nicht. Einen brauchbaren Anhaltspunkt liefert aber die Studie „Bubbles for Fama“ der Harvard-Ökonomen Robin Greenwood, Andrei Shleifer und Yang You. Sie haben US-Börsendaten seit den 1920er-Jahren ausgewertet und dabei Branchen untersucht, deren Kurse binnen zwei Jahren um mindestens 100 Prozent gestiegen sind, und zwar sowohl absolut als auch im Vergleich zum Gesamtmarkt. Als Crash werten sie einen Absturz um mindestens 40 Prozent innerhalb der darauffolgenden zwei Jahre. Ihr Befund: Nach solchen Rallyes steigt die Wahrscheinlichkeit eines Absturzes deutlich. Von 15 US-Branchen, deren Kurse um 150 Prozent oder mehr gestiegen waren, stürzten 12 danach ab, also 80 Prozent.

Legt man diesen Maßstab vereinfacht an, deutet vieles darauf hin, dass Teile der KI-Blase bereits geplatzt sind. Wir haben die Aktienkurse von 65 Unternehmen ausgewertet, die vom KI-Boom leben: Hyperscaler, Neoclouds, Chiphersteller, Infrastruktur-Anbieter und KI-Software. 16 davon lagen in diesem Jahr zwischenzeitlich mindestens 100 Prozent über ihrem Ausgangskurs und sind danach um mehr als 40 Prozent gefallen, darunter Dell, SK Hynix, Micron, Arm, Intel, Nebius und Samsung. Unsere Auswertung ist dabei ein vereinfachter Vergleich: Sie betrachtet einzelne Aktien seit Jahresbeginn, ohne Bereinigung um die Entwicklung des Gesamtmarkts, und bildet die Methodik der Studie daher nicht unmittelbar nach. Als Indiz taugt der Vergleich trotzdem.

Im Schnitt lag das Jahreshoch der 65 Aktien rund 90 Prozent über ihrem Ausgangskurs. Heute liegen sie seit Jahresbeginn im Schnitt nur 2 Prozent im Minus. Der durchschnittliche Abstand zum jeweiligen Jahreshoch beträgt dagegen 44,2 Prozent, wobei die einzelnen Aktien ihre Höchststände zu unterschiedlichen Zeitpunkten erreicht haben. Doch das Bild ist alles andere als einheitlich.

Bereich Firmen Ø Jahreshoch ggü. Ausgangskurs Ø seit Jahresbeginn Ø seit Jahreshoch KI-Infrastruktur 10 +111,3 % +24,1 % -37,6 % Chip-Hersteller 15 +152,2 % +19,7 % -50,4 % Hyperscaler/Cloud 9 +21,5 % -20,6 % -34,7 % KI-Anbieter & Software 20 +35,7 % -5,5 % -31,9 % Neoclouds 11 +139,1 % -34,1 % -71,8 % Gesamt 65 +89,7 % -2,1 % -44,2 %

Basis sind die Schlusskurse laut Yahoo Finance, Stichtag ist der 20. November 2026. Als Jahreshoch gilt der höchste Schlusskurs 2026, als Ausgangskurs der Schlusskurs von Ende 2025. Die Durchschnitte sind ungewichtete arithmetische Mittelwerte.

Neoclouds: Hier ist die Blase geplatzt

Am eindeutigsten ist der Befund bei den Neoclouds, also den spezialisierten Anbietern von KI-Rechenleistung. Bis zu ihrem Jahreshoch hatten sie im Schnitt um 139 Prozent zugelegt: Nebius und ChronoScale haben ihren Wert mehr als verdreifacht, Hut 8 legte um 190 Prozent zu, WhiteFiber um 183 Prozent. Seither haben sie im Schnitt fast drei Viertel ihres Werts verloren. WhiteFiber liegt 86 Prozent unter dem Hoch, IREN 83 Prozent, Cipher 81 Prozent. CoreWeave, lange das Aushängeschild der Branche, hat nach einem Plus von 93 Prozent wieder 71 Prozent verloren, Nebius 72 Prozent. Viele dieser Unternehmen sind frühere Bitcoin-Miner, die auf KI umgesattelt haben, und hängen nun gleich doppelt am Abwärtstrend: am KI-Handel und am fallenden Bitcoin-Kurs.

Chips: Erst die Rally, dann der Einbruch

Bei den Chipherstellern zeigt sich das klassische Blasenmuster: erst ein steiler Aufstieg, dann ein ebenso steiler Fall. Micron stieg vom Jahresendkurs 2025 von rund 285 Dollar bis Juni auf mehr als 1.200 Dollar und hat seither rund die Hälfte verloren. SK Hynix hat sich bis Juni mehr als vervierfacht und liegt jetzt 62 Prozent unter dem Hoch, Arm 65 Prozent, Intel 64 Prozent. Der Philadelphia Semiconductor Index, der wichtigste Branchenindex, liegt 42,5 Prozent unter seinem Hoch aus dem Juni.

Weil die Rally so stark war, stehen viele Chipwerte seit Jahresbeginn trotzdem noch im Plus, Micron etwa mit 108 Prozent. Die Ausnahme ist ausgerechnet der Branchenprimus: Nvidia liegt nach der Krise um den Rücktritt von CEO Jensen Huang seit Jahresbeginn 33 Prozent im Minus, seit dem Hoch im Oktober sogar 48 Prozent.

Gesamtmarkt: Korrektur, noch kein Crash

Ganz anders der breite Markt. Hier gelten die üblichen Faustregeln der Börse:

Korrektur: ein Rückgang um mehr als 10 Prozent vom Hoch

ein Rückgang um mehr als 10 Prozent vom Hoch Bärenmarkt: ein Minus von mehr als 20 Prozent

ein Minus von mehr als 20 Prozent Crash: ein besonders heftiger, schneller Kurseinbruch, für den es keine einheitliche Schwelle gibt

Der S&P 500 liegt 11,6 Prozent unter seinem Rekord, der Dow Jones 11,4 Prozent, beide sind damit in der Korrektur. Der techlastige Nasdaq 100 steht 19,8 Prozent unter seinem Hoch von Anfang Oktober und damit knapp vor der Schwelle zum Bärenmarkt. Seit Jahresbeginn liegen die großen US-Indizes aber nahezu unverändert, wie wir zum Tech-Crash am Freitag berichtet haben.

Auch die großen Hyperscaler halten sich vergleichsweise gut. Apple liegt nur knapp 4 Prozent unter dem Hoch, Microsoft und Amazon jeweils rund 13 Prozent. Deutlich härter traf es Oracle mit 59 Prozent, das den Bau von KI-Rechenzentren stark über Schulden finanziert, sowie die chinesischen Konzerne Alibaba, Baidu und Tencent. Bei den Softwarefirmen kommt eine zweite Sorge dazu, nämlich dass KI ihr Geschäftsmodell auffrisst: Intuit, ServiceNow, Adobe und Salesforce liegen seit Jahresbeginn 32 bis 59 Prozent im Minus, Europas Softwareriese SAP 12 Prozent. Gefragt sind dagegen Cybersecurity-Anbieter: CrowdStrike liegt seit Jahresbeginn 96 Prozent im Plus, Palo Alto Networks 86 Prozent.

Was für ein echtes Platzen noch fehlt

Ob die gesamte KI-Blase geplatzt ist, lässt sich an den Kursen allein nicht ablesen. Historisch zeigte sich das Platzen auch in der Realwirtschaft: Investitionen werden gekürzt, Finanzierungen versiegen, schwache Anbieter gehen pleite, die Umsätze der Profiteure brechen ein. Davon ist bisher wenig zu sehen. Anthropic hat durch seinen Börsengang samt Greenshoe und einer parallelen Privatplatzierung vor Kosten rund 117,6 Milliarden Dollar aufgenommen, Nvidia hat seinen Quartalsumsatz zuletzt mehr als verdoppelt.

Andere sehen den Wendepunkt bereits erreicht. „Allerdings könnte sich im Rückblick zeigen, dass die Turbulenzen um Nvidia und der Börsengang von Anthropic den Höhepunkt der KI-Blase markiert haben“, schreibt Marc des Ligneris vom Vermögensverwalter CoinShares. Und die Geschichte mahnt zur Vorsicht bei voreiligen Urteilen: Nach dem Platzen der Dotcom-Blase im März 2000 fiel der Nasdaq binnen zehn Wochen um 37 Prozent, erholte sich bis zum Sommer aber wieder bis auf 16 Prozent unter das Hoch. Erst danach ging es richtig abwärts, bis Oktober 2002 verlor der Index 78 Prozent.

Alle Kurse im Überblick

Die folgenden Tabellen zeigen alle 65 Unternehmen nach Bereich, Stand Schlusskurs am Stichtag. Mit * markierte Unternehmen sind erst 2026 an die Börse gegangen, hier gelten die Werte seit dem Ausgabepreis (SpaceX, Anthropic) beziehungsweise seit dem ersten Handelstag (Cerebras).

Hyperscaler/Cloud Jahreshoch ggü. Ausgangskurs seit Jahresbeginn seit Jahreshoch Jahreshoch im Apple +31,0 % +26,0 % -3,8 % November Amazon +23,0 % +6,9 % -13,1 % August Microsoft +14,9 % +0,2 % -12,8 % November Meta +17,8 % -15,0 % -27,9 % September Alphabet +28,6 % -15,2 % -34,1 % Mai Tencent +5,7 % -42,6 % -45,7 % Jänner Alibaba +20,9 % -44,7 % -54,2 % Jänner Oracle +27,3 % -48,1 % -59,2 % Juni Baidu +24,4 % -52,6 % -61,9 % Jänner Durchschnitt +21,5 % -20,6 % -34,7 %

Neoclouds Jahreshoch ggü. Ausgangskurs seit Jahresbeginn seit Jahreshoch Jahreshoch im Hut 8 +189,6 % ±0,0 % -65,5 % Juni Nebius +242,5 % -2,9 % -71,6 % Juni SpaceX* +56,6 % -5,3 % -39,5 % Juni ChronoScale +242,9 % -8,0 % -73,2 % Juli TeraWulf +152,2 % -14,3 % -66,0 % Juni CoreWeave +92,7 % -44,8 % -71,4 % Mai Applied Digital +102,5 % -53,1 % -76,9 % Mai HIVE Digital +89,9 % -55,0 % -76,3 % Juni WhiteFiber +183,4 % -59,8 % -85,8 % Juni Cipher +97,7 % -63,2 % -81,4 % Juni IREN +79,6 % -68,7 % -82,6 % Mai Durchschnitt +139,1 % -34,1 % -71,8 %

Chip-Hersteller Jahreshoch ggü. Ausgangskurs seit Jahresbeginn seit Jahreshoch Jahreshoch im Micron +325,2 % +108,3 % -51,0 % Juni AMD +203,2 % +98,2 % -34,7 % Oktober SK Hynix +348,4 % +71,0 % -61,9 % Juni Samsung +202,3 % +52,7 % -49,5 % Juni Arm +302,0 % +39,2 % -65,4 % Juni Intel +282,0 % +39,0 % -63,6 % Juni ASML +86,0 % +18,4 % -36,4 % Juni Applied Materials +181,3 % +17,8 % -58,1 % Juni Lam Research +153,1 % +7,1 % -57,7 % Juni TSMC +59,9 % +4,9 % -34,4 % Oktober Broadcom +39,1 % -12,0 % -36,8 % Juni Qualcomm +46,8 % -12,3 % -40,3 % Mai SMIC +25,3 % -31,2 % -45,1 % Juni Nvidia +28,3 % -32,7 % -47,5 % Oktober Cerebras* ±0,0 % -73,4 % -73,4 % Mai Durchschnitt +152,2 % +19,7 % -50,4 %

KI-Infrastruktur Jahreshoch ggü. Ausgangskurs seit Jahresbeginn seit Jahreshoch Jahreshoch im Dell +367,4 % +120,9 % -52,7 % September Hewlett Packard Enterprise +205,8 % +70,3 % -44,3 % Oktober Arista +65,4 % +27,9 % -22,7 % Oktober Equinix +45,7 % +26,4 % -13,2 % Juni Cisco +68,8 % +17,7 % -30,3 % Juni GE Vernova +79,8 % +7,0 % -40,5 % Juni Vertiv +132,2 % +2,6 % -55,8 % Mai Eaton +44,4 % -2,3 % -32,3 % August Schneider Electric +32,4 % -3,6 % -27,2 % August Super Micro +71,4 % -26,0 % -56,8 % Juni Durchschnitt +111,3 % +24,1 % -37,6 %

KI-Anbieter & Software Jahreshoch ggü. Ausgangskurs seit Jahresbeginn seit Jahreshoch Jahreshoch im CrowdStrike +138,0 % +95,8 % -17,7 % Oktober Palo Alto Networks +128,0 % +86,4 % -18,2 % Oktober Fortinet +145,2 % +56,9 % -36,0 % Oktober Cloudflare +83,1 % +39,5 % -23,8 % Oktober ADP +21,8 % +17,3 % -3,7 % November Snowflake +68,2 % +16,2 % -30,9 % Oktober Anthropic* +17,1 % +7,1 % -8,5 % November Cadence +33,2 % -9,9 % -32,4 % Juni SAP +3,6 % -11,8 % -14,9 % November Synopsys +13,8 % -15,7 % -25,9 % Mai Palantir +17,6 % -19,3 % -31,4 % Oktober Shopify +11,3 % -23,1 % -31,0 % Oktober IBM +11,1 % -24,2 % -31,8 % Juni Salesforce +0,5 % -31,8 % -32,1 % Jänner C3.ai +5,0 % -32,3 % -35,5 % Jänner Adobe -3,1 % -37,8 % -35,8 % Jänner ServiceNow +3,8 % -42,8 % -44,9 % Oktober AppLovin -0,8 % -48,3 % -47,9 % Jänner Intuit -1,5 % -59,2 % -58,6 % Jänner SoundHound AI +17,9 % -73,8 % -77,8 % Jänner Durchschnitt +35,7 % -5,5 % -31,9 %