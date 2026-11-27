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Die Presse ruft ständig „Blase!“, und meistens irrt sie sich, diesmal aber womöglich nicht: Ein neuer Blasen-Index von Finanzforschern der London Business School (LBS) und der Universität Cambridge beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass KI-Aktien im September in einer Blase steckten, auf bis zu 97 Prozent. Der Indexwert liege damit auf dem Niveau des Dotcom-Höhepunkts im März 2000 oder sogar darüber, schreibt die LBS in einem Beitrag zur Studie. Danach fiel der Nasdaq bis 2002 um 77 Prozent.

„Die Presse schreit ständig: Der Wolf kommt. Aber manchmal kommt der Wolf tatsächlich“, sagt Marco Grotteria, Assistenzprofessor für Finanzwirtschaft an der LBS. Er hat den Index gemeinsam mit Afonso Monteiro und Constantine Yannelis von der Universität Cambridge entwickelt.

170 Jahre Economist, von KI gelesen

Für die Studie haben große Sprachmodelle 795.964 Artikel des Wirtschaftsmagazins The Economist ab 1843 ausgewertet, rund 486.000 davon waren für die Märkte relevant. Die Modelle bewerteten jeden Text danach, ob er von Spekulation, Bewertungssorgen, Warnungen von Aufsichtsbehörden oder Euphorie handelt. Daraus entstand ein monatlicher Index.

Die Forscher machen dabei eine Einschränkung selbst: Aus Blasenwarnungen in der Presse ergibt sich im Schnitt eine Wahrscheinlichkeit von rund 20 Prozent für einen großen Crash innerhalb von sechs Monaten, tatsächlich passiert ist so ein Crash historisch nur in 5,7 Prozent der Fälle. „The Economist schreibt ständig über Blasen, auch in ruhigen Zeiten“, so Grotteria. Aussagekräftig sei daher nicht, ob gewarnt werde, sondern ob lauter gewarnt werde als üblich. „Und genau das passiert gerade.“ Immer wenn der Index über 40 oder 50 Prozent gestiegen sei, sei darauf eine Blase und danach ein Crash gefolgt.

Der Markt wackelt bereits

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Warnung nicht. Der Nasdaq ist laut LBS zwischen Anfang Oktober und Ende November um mehr als 18 Prozent gefallen, der Nasdaq 100 rutschte am Mittwoch kurzzeitig in einen Bärenmarkt. Eine Auswertung von Trending Topics hat zudem gezeigt, dass 65 KI-Aktien im Schnitt 44 Prozent unter ihren Jahreshochs liegen. Bei Neoclouds und Chipwerten ist die Blase nach gängigen Maßstäben bereits geplatzt.

Die Forscher empfehlen den Index vor allem Notenbanken und Aufsichtsbehörden, für die eine übersehene Blase teurer ist als ein Fehlalarm. Für sie senke der Index die erwarteten Verluste um ein Fünftel bis ein Drittel. „Wenn man eine übersehene Blase und einen Fehlalarm gleich gewichtet, wird man unseren Index nicht verwenden“, räumt Grotteria ein. Unternehmen rät die LBS, sich auf einen möglichen Crash vorzubereiten.

Spekulation heißt nicht, dass KI nichts wert ist

Eine Blase bedeute nicht, dass die Technologie wertlos sei, betonen die Autoren. „Die Technologie mag sehr produktiv sein, aber Investor:innen lernen noch, was sie wert ist“, sagt Grotteria. Der Index stammt aus einer neuen Forschungsarbeit, deren Methode der LBS-Beitrag nur in Grundzügen beschreibt.

Warum andere keine Blase sehen

Die Gegenposition vertritt etwa der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock. Kristy Akullian sieht in einer Analyse für die ETF-Marke iShares drei Gründe gegen eine Blase. Erstens die Bewertungen: Die vier größten Tech-Konzerne der Dotcom-Ära, Microsoft, Cisco, Intel und Oracle, wurden auf dem Höhepunkt mit fast dem 70-Fachen ihrer für zwei Jahre im Voraus erwarteten Gewinne gehandelt, die vier großen KI-Hyperscaler Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta liegen dagegen beim rund 18-Fachen. Zweitens übersteige die Nachfrage das Angebot: Der gemeinsame Cloud-Auftragsbestand von Amazon, Alphabet, Microsoft und Oracle sei binnen eines Jahres von rund 800 Mrd. auf 2,3 Billionen Dollar (rund 2,1 Billionen Euro) gestiegen. Drittens stehe der Ausbau erst am Anfang, die größten Anwendungen in Industrie, Verkehr, Medizin und Forschung kämen erst noch.