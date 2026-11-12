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„Wenn wir das nicht schleunigst hinbekommen, haben wir das KI-Zeitalter in Europa verpasst“

Wirtschaftskammer Wien
Participants of the AI sovereignty roundtable podcast recording at the Vienna Economic Chamber
The AI sovereignty roundtable podcast at the Vienna Economic Chamber © Florian Wieser

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Europa hat genug Ideen, aber zu wenig Wachstum, und bei KI hängt es fast komplett an US-Anbietern: 80 Prozent der europäischen Infrastruktur laufen auf Systemen aus Nicht-EU-Ländern. Wie Unternehmen trotzdem mit Agenten, Open-Weight-Modellen und steigenden Token-Kosten umgehen, diskutieren Gäste aus Cybersecurity, Geomarketing, Wirtschaftskammer und AI Factory Austria im Podcast-Roundtable von Trending Topics bei den NOWA Innovation Days der Wirtschaftskammer Wien.

Teilnehmer:innen

  • Viktoria Horvathova: Gründerin, DAVISEC GmbH
  • Christoph Biegelmayer: stellvertretender Direktor, Wirtschaftskammer Wien, Gründer des Innovation Hubs NOWA
  • Felix Pichler-Rossbacher: Geschäftsführer, NOWA Innovation Hub
  • Georg Magenschab: Mitgründer, Geschäftsführer und CTO, WIGeoGIS
  • Karl Kugler: Leiter, AI Factory Austria

Die Themen der Folge

  • Vom Pilot in die Praxis: Wie die Wirtschaftskammer Wien mit Voice Agent und Simultanübersetzung rund um die Uhr in allen Sprachen erreichbar sein will.
  • WKW.now: Warum die neue Unternehmens-App nicht nur Antworten liefert, sondern Gründer:innen gleich zur passenden Förderung oder Beratung führt.
  • Wochen werden zu Minuten: Wie WIGeoGIS mit KI Geodaten für 8 Millionen Rasterzellen prüft und warum Plausibilitätstests jetzt fünf Minuten statt Tage dauern.
  • Coding ohne Code: Wie zwei Mitarbeiterinnen der AI Factory Austria ohne Programmierkenntnisse eine eigene Plattform für den Coworking Space gebaut haben.
  • KI-Pentests mit Haken: Warum KI beim Penetration Testing hilft, aber ohne Expert:innen Schwachstellen übersieht und „stur behauptet, es passt eh alles“.
  • Das richtige Modell: Warum Unternehmen Modelle austauschbar halten sollten und nicht alles ein AI-Use-Case ist.
  • Abhängig von den USA: Was passiert, wenn US-Anbieter den Stecker ziehen, und warum auch chinesische Open-Weight-Modelle keine sichere Alternative sind.
  • Zarte Pflänzchen: Welche Chancen Mistral, Black Forest Labs und industriespezifische Modelle für Europa eröffnen.
  • Wachstumsproblem statt Ideenproblem: Warum US-Finanzierungsrunden in Spätphasen bis zu neunmal so groß sind und privates Kapital mobilisiert werden muss.
  • Was ist KI-Souveränität: Warum Wechselfähigkeit wichtiger ist als Autarkie und KMU pragmatisch zum Frontier-Modell greifen.
  • Ausblick auf 2027: Mehr Cyberangriffe, teurere KI nach den Börsengängen und KI als Backoffice für Kleinstunternehmen.
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