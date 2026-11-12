„Wenn wir das nicht schleunigst hinbekommen, haben wir das KI-Zeitalter in Europa verpasst“
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Europa hat genug Ideen, aber zu wenig Wachstum, und bei KI hängt es fast komplett an US-Anbietern: 80 Prozent der europäischen Infrastruktur laufen auf Systemen aus Nicht-EU-Ländern. Wie Unternehmen trotzdem mit Agenten, Open-Weight-Modellen und steigenden Token-Kosten umgehen, diskutieren Gäste aus Cybersecurity, Geomarketing, Wirtschaftskammer und AI Factory Austria im Podcast-Roundtable von Trending Topics bei den NOWA Innovation Days der Wirtschaftskammer Wien.
Teilnehmer:innen
- Viktoria Horvathova: Gründerin, DAVISEC GmbH
- Christoph Biegelmayer: stellvertretender Direktor, Wirtschaftskammer Wien, Gründer des Innovation Hubs NOWA
- Felix Pichler-Rossbacher: Geschäftsführer, NOWA Innovation Hub
- Georg Magenschab: Mitgründer, Geschäftsführer und CTO, WIGeoGIS
- Karl Kugler: Leiter, AI Factory Austria
Die Themen der Folge
- Vom Pilot in die Praxis: Wie die Wirtschaftskammer Wien mit Voice Agent und Simultanübersetzung rund um die Uhr in allen Sprachen erreichbar sein will.
- WKW.now: Warum die neue Unternehmens-App nicht nur Antworten liefert, sondern Gründer:innen gleich zur passenden Förderung oder Beratung führt.
- Wochen werden zu Minuten: Wie WIGeoGIS mit KI Geodaten für 8 Millionen Rasterzellen prüft und warum Plausibilitätstests jetzt fünf Minuten statt Tage dauern.
- Coding ohne Code: Wie zwei Mitarbeiterinnen der AI Factory Austria ohne Programmierkenntnisse eine eigene Plattform für den Coworking Space gebaut haben.
- KI-Pentests mit Haken: Warum KI beim Penetration Testing hilft, aber ohne Expert:innen Schwachstellen übersieht und „stur behauptet, es passt eh alles“.
- Das richtige Modell: Warum Unternehmen Modelle austauschbar halten sollten und nicht alles ein AI-Use-Case ist.
- Abhängig von den USA: Was passiert, wenn US-Anbieter den Stecker ziehen, und warum auch chinesische Open-Weight-Modelle keine sichere Alternative sind.
- Zarte Pflänzchen: Welche Chancen Mistral, Black Forest Labs und industriespezifische Modelle für Europa eröffnen.
- Wachstumsproblem statt Ideenproblem: Warum US-Finanzierungsrunden in Spätphasen bis zu neunmal so groß sind und privates Kapital mobilisiert werden muss.
- Was ist KI-Souveränität: Warum Wechselfähigkeit wichtiger ist als Autarkie und KMU pragmatisch zum Frontier-Modell greifen.
- Ausblick auf 2027: Mehr Cyberangriffe, teurere KI nach den Börsengängen und KI als Backoffice für Kleinstunternehmen.