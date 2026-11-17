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Im Sommer habe ich an dieser Stelle geschrieben, dass „Wir sind ein KI-Startup“ keine Positionierung mehr ist. Inzwischen würde ich weiter gehen: Das Funding-Umfeld hat sich gedreht.

Die jüngste Batch von Y Combinator, dem wichtigsten Accelerator der Welt, hat laut Dealroom seit ihrem Demo Day vor knapp zwei Monaten erst 144 Millionen Dollar eingesammelt, verteilt auf 228 Startups, das sind im Schnitt lediglich etwa 630.000 Dollar. Allein 108 Millionen davon entfallen auf ein einziges Unternehmen, REX. Für die meisten Startups der letzten drei Batches ist laut Dealroom noch gar keine Finanzierung erfasst, und Marktgerüchte besagen, dass es für viele der Firmen schwer wird, überhaupt eine Runde zu closen. Die Zahlen sind Untergrenzen, weil Runden oft erst später gemeldet werden, aber sie zeigen, wie stark sich das Geld auf wenige Teams konzentriert.

Diese Konzentration von Kapital zeigt sich auch bei Tracxn: Europäische Tech-Unternehmen sammelten im ersten Halbjahr 2026 rund 30 Milliarden Euro ein, 46 Prozent mehr als im H1 2025. Die Zahl der Runden sank dagegen um 18 Prozent auf 1.555, die durchschnittliche Runde wurde also deutlich größer.

Wenn Geld konzentrierter in einige wenige große Wetten fließt, dann bedeutet das auch: Das Label KI trägt keine Finanzierung mehr, nicht einmal bei den besten Teams. Kolleg:innen aus der US-VC-Szene haben in einer Umfrage von TechCrunch offen aufgezählt, was sie nicht mehr finanzieren: dünne Wrapper rund um fremde Sprachmodelle, generische Produktivitätstools und alles, dessen Vorsprung hauptsächlich in UI und Automatisierung liegt.

Wie sich Startups noch differenzieren können

Ich orte aktuell vier Bereiche, in denen Startups mit KI-Bezug trotzdem noch ordentlich punkten können. Es gibt noch viel Platz neben den großen AI Labs und ihren generalistischen LLMs. Kleine, spezialisierte Modelle schlagen hier die Generalisten, weil sie für genau einen Zweck schneller, billiger und genauer sind. NXAI aus Linz etwa ist Weltspitze, wenn es um Zeitreihen-Modelle geht, Liquid AI mit Wurzeln in Wien bei KI-Modellen, die im Sinne von „Edge AI“ lokal auf einem Smartphone laufen können. Neura Robotics aus Deutschland hat mit Neuron AI ein eigenes KI-Modell am Start, das 3D-Wahrnehmung, Tastsinn, Audio und Sprache kombiniert.

Der Moat entsteht aus eigener Forschung, eigener Architektur und Daten, die nur in bestimmten Anwendungen anfallen. Entsprechend hoch ist der Anspruch an das Team: Forscher:innen aus Uni oder Lab, kombiniert mit Industrieerfahrung, damit das Modell ein echtes Problem in der Fabrik, im Stromnetz oder im Fahrzeug löst und nicht nur einen Benchmark.

Die zweite große Wette ist Software-enabled Hardware. Physical AI, also KI, die in Robotern, Maschinen und Fahrzeugen handelt, zieht derzeit Rekordsummen an.

Durch die Integration von Hardware, Sensorik und Software sowie durch Daten aus dem realen Betrieb, die kein Wettbewerber hat, ergibt sich der Wettbewerbsvorteil. Robotik- und KI-Expertise im Team ist Pflicht, noch wichtiger ist aber ein OEM oder eine Fabrik als Partner, die das System im Echtbetrieb testet und später auch kauft. Noch wichtiger ist ein Produkt mit echter Substanz. Viele Unternehmen bauen bloß Use Cases, und die sind nicht wirklich investierbar. Es geht darum, Forschung und Anwendung zu verbinden. Einfach nur einen Roboter zu verkaufen, reicht nicht. Für einen Industriestandort wie Oberösterreich ist das die vielleicht beste Nachricht im aktuellen Markt: Wer Maschinenbau, Automatisierung, Industrialisierung kann, hat hier einen echten Startvorteil.

Growth Stories, die schon vor dem ersten VC-Geld fliegen

Die dritte Kategorie hat weniger mit der Technologie zu tun als mit den Zahlen. Wer vor dem ersten institutionellen Geld bereits Momentum zeigt, bekommt auch mit einem Produkt auf Basis bestehender Modelle eine Runde. Entscheidend ist, wie dieses Wachstum zustande kommt: über ungewöhnliche Growth Levers statt über klassische Vertriebspartnerschaften.

Das aktuell beste Beispiel aus Österreich ist fonio. Das Wiener Startup baut KI-Telefonagenten für kleine Unternehmen und war bis vor knapp einem Jahr gebootstrappt. Zu Jahresbeginn lag der Annual Recurring Revenue (ARR) bei etwas mehr als einer Million Dollar, im Sommer knackte das Unternehmen die 10-Millionen-Dollar-Marke, inzwischen sind es laut CEO Daniel Keinrath 19 Millionen Dollar.

Die Hebel dahinter waren riskant, und genau das macht die Geschichte lehrreich. Das Team stellte von nutzungsbasierter Abrechnung auf Abos um. Mit gerade einmal drei Millionen Dollar aus einer Angel-Runde holte Keinrath in acht Märkten erfahrene Gründer:innen an Bord, die bereits Firmen verkauft hatten, und gab ihnen je 150.000 Dollar Budget für den Markteintritt. Den Moat sieht er in Geschwindigkeit, Marke und Kosten: Das Team betreibt die eigene Telefonie-Infrastruktur und eigene Modelle, eine Gesprächsminute kostet so unter zwei Cent. Viele Mitbewerber setzen auf fremden Plattformen auf und müssen entsprechend teurer anbieten.

Keinrath hat es kürzlich bei der TEDAI in Wien auf den Punkt gebracht: Es sei nie leichter gewesen, ein Unternehmen zu gründen. Wer aber einfach etwas zusammenwürfele, etwa mit Hilfe von Vibe Coding, habe im Grunde null Moat.

„Land and Expand“: Agenten für Branchen, die keiner sexy findet

Die vierte Kategorie sind KI-Agenten für Vertikalen, um die sich das Silicon Valley nicht reißt. Hier finden sich ausgefallene Beispiele wie KI-Agenten, die Shrimp-Farmen mitbetreuen (Attaraya, 22 Mio. Dollar Funding), agentenbasierte Plattformen zur Hypothekenvergabe (Vesta, 30 Mio. Dollar) oder Telefonagenten für Installateure (Broccoli AI, 52 Mio. Dollar). Gebaut werden sie von Gründer:innen, die genau dieses Problem jahrelang selbst hatten und deshalb wissen, wo der Schmerz sitzt. Ihr Netzwerk liefert die ersten Kund:innen, starke Engineers liefern das Produkt.

Der Moat heißt hier Stickiness. Wer einmal tief in den Prozess eines Unternehmens eingebaut ist, wird nicht so leicht ersetzt. Die Strategie dahinter ist „Land and Expand“: mit einem einzigen Use Case einsteigen und dann über weitere Produkte und Abteilungen wachsen.

Und dann sind da die Nutzungszahlen des Produkts selbst, also wie intensiv Kund:innen ein Tool tatsächlich verwenden. Dazu zählen die täglichen und monatlichen aktiven Nutzer:innen, die Zahl der Logins pro Woche, die Nutzungsdauer pro Sitzung und die Frage, wie viele Kernfunktionen tatsächlich verwendet werden. Bei KI-Agenten kommt hinzu, wie viele Aufgaben sie pro Monat erledigen, etwa beantwortete Anrufe, verarbeitete Dokumente oder abgeschlossene Workflows. Für mich sind diese Zahlen der ehrlichste Frühindikator. Umsatz lässt sich kurzfristig mit Rabatten, Piloten oder aggressivem Vertrieb aufblasen, Nutzung nicht. Wer bezahlt, aber das Tool kaum öffnet, kündigt beim nächsten Budgetgespräch. Steigende Nutzung pro Kund:in ist dagegen meist der beste Vorbote für sinkende Churn und wachsende NRR.

Der Termin-Bot für die Zahnarztpraxis

Und dann gibt es die Pitches, die bei uns reihenweise abprallen. Der Klassiker: zwei Gründer:innen ohne einen einzigen Tag Erfahrung in einer Ordination, dafür mit einem KI-Assistenten für Zahnarztpraxen, der Termine vergibt, Befunde zusammenfasst und an die Mundhygiene erinnert. Das Problem ist nicht, dass es nicht funktioniert. Das Problem ist, dass es in irgendeiner Form schon x-fach existiert, dass der USP in einem Prompt steckt, den das nächste Modell-Update allen Mitbewerbern gratis liefert. Dazu kommen ein paar hundert Euro Umsatz pro Praxis und Monat, verkauft an tausende Einzelkämpfer:innen. Das ist ein solides kleines Software-Business, aber kein VC-Case. Und es bleibt keiner, wenn man Zahnärzt:innen durch Steuerberater:innen, Physiotherapeut:innen oder Hausverwaltungen ersetzt.

Wer wissen will, auf welcher Seite des Grabens die eigene Idee liegt, sollte sich vor dem ersten Pitch zwei grundlegende Fragen ehrlich beantworten:

Gibt es eine ähnliche Company mehr als zehnmal? Gemeint ist nicht nur der direkte Klon, sondern jedes Produkt, das dasselbe Problem für dieselbe Zielgruppe löst, auch als Feature in einer größeren Software. Wer auf mehr als zehn solcher Anbieter kommt, steigt in einen Preiskampf ein, bevor das erste Produkt fertig ist. Differenzierung über Marketing oder ein schöneres Interface hält in so einem Markt nicht lange.

Gemeint ist nicht nur der direkte Klon, sondern jedes Produkt, das dasselbe Problem für dieselbe Zielgruppe löst, auch als Feature in einer größeren Software. Wer auf mehr als zehn solcher Anbieter kommt, steigt in einen Preiskampf ein, bevor das erste Produkt fertig ist. Differenzierung über Marketing oder ein schöneres Interface hält in so einem Markt nicht lange. Kann es jemand mit Claude Code nachbauen? Die Frage lautet: Könnte eine einzelne Person mit dem nötigen Fachwissen das Produkt mit einem Coding-Agenten in ein paar Wochen nachbauen? Wenn ja, steckt der Wert nicht im Code, sondern höchstens im Vorsprung bei Kund:innen, und der schmilzt schnell. Ein echter Moat liegt dort, wo Daten, Integrationen, Hardware, Zulassungen oder jahrelang aufgebautes Branchenwissen nötig sind.

Wer liefert, bekommt weiterhin viel Geld

Fairerweise muss man sagen, dass dieselben Daten auch eine andere Lesart zulassen. Die Spitzenreiter der letzten drei YC-Batches sammeln laut Dealroom zweistellige Millionenbeträge ein, und viele davon sind genau jene KI-Anwendungen, denen oft der fehlende Moat vorgeworfen wird: REX baut KI-gestützte Auftragsabwicklung für Konzerne und holte 108 Millionen Dollar, Tasklet entwickelt KI-Agenten, die ganze Arbeitsabläufe übernehmen, und kam auf 13,1 Millionen Dollar, General Legal positioniert sich als KI-Anwaltskanzlei für Wachstumsunternehmen und sammelte 11,6 Millionen Dollar ein. Viele dieser Startups bauen auf den Modellen der großen Labs auf.

Hier ist unbedingt zu beachten: Die Teams haben es geschafft, sehr schnell Traction aufzubauen, und wachsen von Monat zu Monat im höheren zweistelligen Prozentbereich. Auch wenn sie vordergründig „nur“ auf den LLMs der AI Labs aufbauen, haben sie Wachstumsstrategien, die ihnen so schnell keiner nachmachen kann.

Auch die bekanntesten Erfolgsgeschichten der KI-Anwendungsschicht, etwa im Coding- oder Legal-Bereich, starteten als Produkte auf fremden Modellen und wurden trotzdem mit Milliarden bewertet. Vertreter:innen dieser Sicht argumentieren, dass Distribution, Tempo und Kundennähe am Anfang mehr zählen als eigene Technologie, und der Moat erst mit der Zeit entsteht.

Die alte Regel, nur mit einer Extra-Meile

Was heißt das für alle, die jetzt gründen wollen? Die Grundregel hat sich nicht verändert: Startet dort, wo ihr euch auskennt, und löst ein Problem, bei dem sich der Return on Investment für eure Kund:innen klar ausrechnen lässt. Idealerweise in einem Markt, in dem die ACVs über 100.000 Euro liegen, damit sich Vertrieb und Implementierung rechnen.

Neu ist der Anspruch an die Tiefe. Wer heute gründet, muss die Extra-Meile im Research gehen und darauf ein Modell aufbauen, das nicht bloß ein Prompt auf fremder Infrastruktur ist, sondern von Grund auf entwickelt wurde. Die Messlatte: zehnmal besser als das nächstbeste Tool. Alles darunter baut ein Coding-Agent bis zum nächsten Demo Day nach.

Über den Autor: Thomas Meneder ist Geschäftsführer des OÖ HightechFonds, (Co-)Founder von Unternehmen wie NXAI, welche Emmi AI als Spinoff ausgegründet hat, und sitzt in zahlreichen Startups und Scale-ups im Advisory Board.