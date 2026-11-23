Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Elf Tage, mehr braucht es nicht, um in den USA einen CEO zu rehabilitieren, wenn an ihm Billionen hängen.

Jensen Huang ist zurück an der Spitze von Nvidia, wie Trending Topics berichtete. Zurückgetreten war er nach Berichten über mehrere außereheliche Affären, darunter eine mit einer Frau, die US-Behörden der Spionage für China verdächtigen. Bei jedem anderen Konzern wäre das das Ende einer Karriere gewesen. Bei Nvidia war es eine Episode, die nicht mal zwei Wochen dauerte. Der Verwaltungsrat, der eine Rückkehr vergangene Woche noch ausgeschlossen hatte, holt ihn einstimmig zurück, nachdem hochrangige Vertreter:innen der US-Regierung grünes Licht gegeben haben. Die Untersuchung, ob Huang Ziel eines ausländischen Geheimdienstes war, läuft noch. Abwarten wollte ihr Ergebnis offenbar niemand.

Die Börse hat entschieden

Warum, zeigt ein Blick auf die Kurse. Um 14:55 Uhr unserer Zeit kam die Meldung, binnen vier Minuten sprang die Nvidia-Aktie vorbörslich von rund 136 auf 160 Dollar. Am Nachmittag notiert sie rund ein Drittel über dem Freitagsschluss. Die Verluste der gesamten Vorwoche sind damit an einem einzigen Tag mehr als wettgemacht. Und Nvidia zieht den ganzen Sektor mit:

Aktie Vor der Meldung Durch die Meldung Heute gesamt Nvidia +8,3 % +23,2 % +33,5 % CoreWeave +6,0 % +16,6 % +23,6 % SK Hynix +7,4 % +12,4 % +20,7 % Micron +4,9 % +12,6 % +18,1 % Arm +8,4 % +7,3 % +16,4 % TSMC +5,5 % +9,3 % +15,3 % Applied Materials +6,2 % +6,8 % +13,4 % Oracle +4,5 % +7,8 % +12,6 % Intel +5,4 % +6,0 % +11,8 % Palantir +4,3 % +5,4 % +10,0 % ASML +5,7 % +3,6 % +9,4 % Qualcomm +3,8 % +4,9 % +8,9 % AMD +4,4 % +2,8 % +7,3 % Alphabet +4,7 % +1,5 % +6,3 % Meta +3,2 % +2,4 % +5,6 % Amazon +2,7 % +1,3 % +4,0 % Microsoft +2,6 % +0,2 % +2,9 % Apple +1,0 % +0,9 % +2,0 % Broadcom +4,3 % -3,3 % +0,9 % Anthropic -0,7 % -0,8 % -1,5 %

Die Tabelle erzählt eine klare Geschichte. Am stärksten profitieren jene, die direkt an Nvidia hängen: die Speicherhersteller SK Hynix und Micron, der Auftragsfertiger TSMC, der Chipdesigner Arm, der Neocloud-Anbieter CoreWeave. Allein durch die Personalie Huang legen sie zwischen 7 und 17 Prozent zu. Die Futures auf den Nasdaq 100 stiegen durch die Meldung um weitere 4 Prozent. Ein einzelner Mann hat an einem Montagvormittag hunderte Milliarden Dollar Börsenwert zurückgebracht.

Der KI-Trade ist systemrelevant

Das ist der Kern der Sache: Nvidia ist längst kein normales Unternehmen mehr, sondern die Achse, um die sich der KI-Trade dreht. Kurzum: Nvidia ist der KI-Markt. Und an diesem Trade hängt die US-Wirtschaft. Der Bau von Rechenzentren trägt einen großen Teil des Wachstums, Investor Reid Hoffman meinte zuletzt sogar, der Ausbau der KI-Infrastruktur sei „der einzige Grund, warum wir nicht in einer Rezession sind“. Der Ökonom Byron Gangnes von der University of Hawaii schätzt, dass zwischen einem halben und gut einem Prozentpunkt des Wachstums auf das Konto von KI geht, vor allem über steigende Aktienkurse und den Konsum der Anleger:innen.

Nvidia CEO Jensen Huang presents the Rubin platform. © Nvidia

Wenn die Nvidia-Aktie fällt, fällt also nicht nur ein Kurs, sondern ein Pfeiler der US-Konjunktur. Genau das war vergangene Woche zu beobachten: Die Nasdaq radierte ihr gesamtes Jahresplus aus, S&P 500 und Dow rutschten in die Korrektur. Mit Huangs Rücktritt stand plötzlich die Frage im Raum, ob der KI-Boom ohne sein Gesicht weiterläuft. Diese Frage wollte offenbar niemand beantworten müssen, weder in Washington noch im Silicon Valley.

US-Präsident Donald Trump hatte schon vor einer Woche klargemacht, wo er steht. Er hätte nichts gegen eine Rückkehr Huangs, sagte er, dieser habe „eine große Lektion gelernt“. Zur mutmaßlichen Spionin meinte Trump: „Ich weiß nicht, dass sie eine chinesische Spionin ist.“ Eine Petition für Huangs Rückkehr sammelte rund 170.000 Unterschriften, Elon Musk unterstützte sie. Die Botschaft ist unmissverständlich: Was zählt, ist der Kurs. Koste es, was es wolle.

Wer noch Antworten will

Ganz ohne Widerspruch geht das Comeback allerdings nicht über die Bühne. US-Finanzminister Scott Bessent hatte zuletzt einen CEO von außen und einen grundlegenden Kulturwandel bei Nvidia gefordert. Der Republikaner Brian Mast, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus, erklärte: „Die amerikanische Bevölkerung braucht Antworten zu Herrn Huang und der Rolle von Nvidia.“ Huang muss kommende Woche hinter verschlossenen Türen vor drei Ausschüssen aussagen. Die Abgeordneten wollen wissen, wie chinesische Akteure an Nvidias modernste Chips gelangen konnten.

Nvidia selbst verweist auf neue Kontrollen: Ein Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrollen soll künftig die Einhaltung von Handelsregeln überwachen, dazu sucht der Konzern einen Chief Compliance Officer. Die unabhängige Untersuchung zu Huang soll laut Nvidia bis zum Ende geführt werden, Huang will voll kooperieren. Die USA haben zudem bereits die Exportkontrollen verschärft: Rechenzentren weltweit brauchen jetzt eine Lizenz, wenn sie Rechenleistung an chinesische Firmen liefern.