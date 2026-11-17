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Putins Prestigebrücke liegt im Wasser, und mit ihr ein guter Teil von Russlands Nachschub für die besetzte Südukraine. In der Nacht auf Dienstag haben ukrainische Drohnen und Marschflugkörper einen kompletten Bogen der Straßenbrücke über die Straße von Kertsch zum Einsturz gebracht, die parallel verlaufende Eisenbahnbrücke wurde beschädigt. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach auf Telegram von einer „beispiellosen Operation“ und veröffentlichte ein Video, das einen Marschflugkörper vom Typ Flamingo FP-5 im Anflug auf den Brückenbogen zeigt. Es war bereits der zweite Angriff auf die Brücke innerhalb von zwei Tagen.

Sieben Phasen bis zum Einsturz

Die Operation lief laut Selenskyj über mehrere Wochen in sieben Stufen. Zuerst schalteten die Ukrainer:innen Radare, Luftabwehr und Systeme zur elektronischen Kampfführung rund um die Brücke aus, koordiniert vom Geheimdienst SBU und dem Generalstab. Beim finalen Schlag trafen Drohnen vom Typ Palianytsia den Straßenteil, Neptun-Raketen sowie Ruta- und Flamingo-Flugkörper die Bahnstrecke. Laut SBU wurden einer der Metallbögen und die Fahrbahn darunter vollständig zerstört. Der Flamingo stammt vom ukrainischen Hersteller Fire Point und gilt als Kiews wichtigste Eigenentwicklung für Angriffe tief im russischen Hinterland.

Russland reagierte mit den üblichen Formeln. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow versprach, die Brücke werde wiederhergestellt und „noch besser als zuvor“. Vizepremier Marat Chusnullin leitet eine Regierungskommission zu den Folgen, das Ermittlungskomitee spricht von einem Terrorakt. Der von Moskau eingesetzte Krim-Gouverneur Sergei Aksjonow schränkte den Verkehr ein und meldete zwei Tote in der Gegend. Das russische Verteidigungsministerium gab an, in derselben Nacht 1.441 ukrainische Drohnen abgefangen zu haben, so viele wie noch nie in diesem Krieg.

A Flamingo cruise missile approaches the Crimean Bridge, in a still from a video released by President Zelensky. © Office of the President of Ukraine

Warum die Brücke für Russlands Südfront so wichtig ist

Die 19 Kilometer lange Krim-Brücke war Putins Prestigeprojekt zur Annexion der Halbinsel 2014, er eröffnete sie 2018 persönlich am Steuer eines Lastwagens. Militärisch ist sie seit Beginn der Vollinvasion eine der Hauptschlagadern für Russlands Truppen in den besetzten Gebieten Cherson und Saporischschja: Über Straße und Schiene rollen Treibstoff, Munition und Fahrzeuge auf die Krim und von dort weiter an die Front. Die Ukraine hat die Brücke bereits 2022 mit einer Lkw-Bombe und 2023 mit Seedrohnen beschädigt, außer Betrieb war sie aber nie lange.

Diesmal kommt noch etwas hinzu: Der Bogen stürzte laut der Maritime-Security-Firma Ambrey in den Kanal von Kertsch-Jenikale, die wichtigste Tiefwasser-Passage zwischen Asowschem und Schwarzem Meer. Handelsschiffe kommen dort vorerst nicht durch, was Russlands Exporte von Getreide, Treibstoff und Dünger zusätzlich trifft. Und auch die Fähre über die Meerenge, die zuletzt den Großteil des Verkehrs übernommen hatte, ist ein bekanntes Ziel.

Kiew zieht die Schlinge um den Landkorridor zu

Die Brücke ist nur das sichtbarste Stück einer systematischen Kampagne. Die zweite Versorgungsader ist der sogenannte Landkorridor: die Fernstraße R-280, die auf rund 700 Kilometern von Rostow am Don über Mariupol, Berdjansk und Melitopol bis auf die Krim führt. Laut dem Konfliktdaten-Projekt ACLED griff die Ukraine diese Route allein im ersten Halbjahr 2026 mehr als 360 Mal an, erst die Luftabwehr, dann Fahrzeuge, zuletzt Brücken, Bahnlinien und Energieanlagen. Die Brücken bei Henitschesk und Tschonhar, die die Krim mit dem Festland verbinden, wurden im Juni mehrfach getroffen. Seit Anfang Oktober kamen laut dem ukrainischen Fachportal Militarnyi mindestens sechs Brücken entlang der R-280 dazu, einige davon tief auf russischem Gebiet bei Rostow.

Der Clou dabei ist der Preis: Die meisten Angriffe erfolgen mit Drohnen, die weniger als 50.000 Dollar (rund 45.000 Euro) kosten, während ein britischer Storm-Shadow-Marschflugkörper rund 2 Millionen Dollar (rund 1,8 Millionen Euro) kostet. ACLEDs Fazit: Russlands Nachschub für die Krim und die Südfront werde „langsamer, teurer und weniger berechenbar“. In Kiew wird das Ziel noch direkter formuliert: Die Krim soll zur Insel werden.

Der Wettlauf vor dem Einfrieren

Dahinter steckt ein Kalkül, das sich aus der politischen Lage ergibt. Die von den USA vermittelten Friedensgespräche sind zuletzt ohne Durchbruch geblieben, Washington lotet bereits einen Tausch Nato gegen Donbas aus. Am Donnerstag will US-Präsident Donald Trump Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des Apec-Gipfels im chinesischen Shenzhen treffen, die Ukraine steht dort auf der Agenda. Läuft es auf ein Einfrieren der Front entlang der aktuellen Linie hinaus, zählt jeder Quadratkilometer, den Kiew bis dahin hält. Offiziell bestätigt Kiew diese Strategie nicht, die Logik ist aber dieselbe wie bei Russlands Forderung nach dem gesamten Donbas.

Im Süden hat die Ukraine dabei in diesem Jahr Boden gutgemacht. Bereits im Februar gelangen östlich von Saporischschja die schnellsten Geländegewinne seit über zwei Jahren, begünstigt dadurch, dass Elon Musk russischen Einheiten den Zugang zu Starlink sperrte. Laut dem französischen OSINT-Analysten Clément Molin hat die Ukraine an der Südfront 2026 inzwischen mehr Gebiet zurückerobert als verloren und damit Russlands Gewinne aus 2025 in dieser Richtung wieder zunichte gemacht. Je schlechter Russlands Truppen dort versorgt werden, desto leichter wird es, weiter vorzurücken.

Warum die Krim noch nicht abgeschnitten ist

Ob die Rechnung aufgeht, ist offen. Russland hat bisher jede beschädigte Brücke repariert: Bei Rostow rollte der Verkehr wenige Tage nach einem Treffer über eine Behelfsbrücke wieder, und auch die Krim-Brücke war nach früheren Angriffen schnell wieder befahrbar. Die Fähre und Teile des Landkorridors funktionieren weiterhin, und ACLED weist darauf hin, dass die Kampagne davon abhängt, dass Russlands Luftabwehr in der Region geschwächt bleibt.

Auch am Boden ist das Bild gemischt. Der finnische Militäranalyst Emil Kastehelmi stellte schon im Frühjahr fest, dass die ukrainische Anfangsdynamik der Gegenoffensive verpufft sei. Russland greift weiterhin bei Huljajpole und in Richtung Orichiw an, und laut dem Institute for the Study of War hat Moskau zuletzt ausgerechnet in der Region Saporischschja wieder Netto-Gewinne erzielt. Und Russland schlägt zurück: Kurz vor Mitternacht trafen ballistische Raketen die Nord- und die Südbrücke in Kiew. Laut Selenskyj will Moskau mit den Angriffen auf die Dnipro-Brücken das Land in zwei Hälften teilen.