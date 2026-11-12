„Ohne KI nicht möglich“: Theater stemmt neues Musical „Lahnrock Airways“

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Zwei der Darsteller in diesem Musical haben nie eine Bühne betreten: Captain Hans Peter Otto und Co-Pilot Kevin sind Comicfiguren, animiert mit künstlicher Intelligenz. Am Theater Lahnstein in Rheinland-Pfalz läuft seit Ende Oktober „Lahnrock Airways“, ein Musical, bei dem Musikproduktion, Videos und das komplette Bühnenbild mit KI entstanden sind. Das Premierenwochenende war ausverkauft, und Macher Mirko Klos sagt offen, dass es das Stück ohne KI nie gegeben hätte.

Drei Flugbegleiter:innen gründen eine Airline

Die Geschichte ist schnell erzählt: Petra, Bibi und Maurice verlieren ihre Jobs als Flugbegleiter:innen und stranden in Lahnstein. Im Jobcenter treffen sie die Metzgerin Frau Bögel, die überraschend ein Vermögen erbt. Zu viert gründen sie ihre eigene Fluggesellschaft. Im zweiten Akt wird der Saal zur Flugzeugkabine, das Publikum zu Passagier:innen, inklusive gerappter Sicherheitseinweisung und Turbulenzen.

Auf der Bühne stehen Nadine Kühn, Eva Schütz, Tim Stolberg und Silva Heil, Regie und Kostüme verantwortet Hazy Hartlieb. Die Stadt Lahnstein hat das Stück für ihr Theater in Auftrag gegeben, produziert wurde es gemeinsam mit Eliah GOGO, dem Kreativstudio von Klos. Er hat Buch, Songtexte und Melodien geschrieben.

A scene from „Lahnrock Airways“: The stage design consists entirely of projections. © Lahnrock Airways

Wo die KI arbeitet und wo nicht

Die Trennlinie zieht Klos klar. Alles, was Urheberschaft ist, kommt von ihm selbst. KI kam in der Produktion zum Einsatz: bei Arrangement und Sounddesign der Musik, bei der Videoanimation und bei den Szenenbildern, die als Projektionen das gesamte Bühnenbild bilden. Dazu kommen Arbeitsabläufe wie Social Media. Schon bevor die Besetzung feststand, gab es KI-generierte Trailer, die das Projekt früh sichtbar machten und laut Klos auch die Gespräche mit Förderstellen erleichterten.

Gesungen und gespielt wird live. Die veröffentlichten Songs hat das Ensemble im Studio eingesungen, gemischt hat sie der Kölner Produzent Dennis Wurm. Auch die beiden Cockpit-Figuren haben echte Stimmen: Karl Krämer und Lukas Sauer haben ihre Rollen eingesprochen, aus den Aufnahmen entstanden die animierten Comicfiguren. „Wir haben nicht versucht, die Schauspieler zu ersetzen“, sagt Klos.

Ohne KI kein Musical

„Ohne KI hätte es diese Produktion schlicht nicht gegeben“, sagt Klos. Sein Argument ist das Budget: Man hätte keine Musik gehabt, keine Videos und auch keine zwei zusätzlichen Figuren im Cockpit, dafür hätte das Geld nie gereicht. Das Kernteam sei nicht kleiner gewesen als bei anderen Produktionen in Lahnstein, sagt er, kein Arbeitsplatz sei abgebaut worden.

Dahinter steht eine Haltung. Klos sagt, der Kulturbereich hänge bei technischen Entwicklungen meist hinterher, sein Team wolle die neuesten Möglichkeiten ganz bewusst nutzen. Gefahren gebe es natürlich, sagt er. Er gestalte die Zukunft aber lieber mit viel Know-how mit, als von der Seitenlinie zuzuschauen und sich hinterher zu beschweren, dass es anders gelaufen ist als gewünscht.

Klos arbeitet seit mehr als 15 Jahren in Medien, Musik und Kultur und hat unter dem Künstlernamen Dada Peng drei Bücher veröffentlicht. Mit der Initiative „Superhelden fliegen vor“ engagiert er sich außerdem für junge sterbende Menschen.

Members of the „Lahnrock Airways“ ensemble in their stage costumes. © Lahnrock Airways

Was die Zahlen sagen

Die Zahlen stammen vom Studio selbst. Demnach waren die bisherigen Vorstellungen zu 93 Prozent ausgelastet, über die gesamte Spielserie bis Anfang Dezember liegt die Auslastung schon jetzt bei mehr als 85 Prozent. In Musik-, Video- und Promoproduktion seien die Kosten um bis zu 60 Prozent niedriger gewesen als bei einer Vergabe an externe Studios, Freelancer:innen oder Agenturen. Ohne KI hätte das Team für dasselbe Ergebnis 50 bis 60 Prozent mehr Personal gebraucht.

Ein Budget in Euro nennt Klos nicht, auch nicht, welche KI-Werkzeuge im Einsatz waren. Unterstützt wurde die Produktion unter anderem von der NASPA Stiftung und der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP), für deren Zukunftspreis das Stück nominiert ist.

Wem die KI nützt

Die kritische Frage kommt aus dem Ensemble selbst. In einem Fernsehbeitrag des SWR sagte ein Ensemblemitglied laut der Mitteilung des Studios sinngemäß, es sei toll, dass ein kleines Theater so etwas auf die Bühne bringen könne. Gleichzeitig gebe es viele Künstler:innen, deren Arbeit wertgeschätzt werden müsse. Die Ersparnis von bis zu 60 Prozent bemisst sich schließlich an Aufträgen für Studios, Freelancer:innen und Agenturen, die nicht vergeben wurden. Klos zieht daraus den Schluss, offen über KI zu sprechen, statt sie zu verstecken: Wer sie im Kulturbetrieb einsetze, müsse erklären können, wem sie nützt.

Dazu kommt der Streit um die Werkzeuge. Gerade bei Musik ist umstritten, womit KI-Modelle trainiert wurden: Die deutsche Verwertungsgesellschaft GEMA hat den KI-Musikanbieter Suno verklagt, dem zudem vorgeworfen wird, Millionen Songs von YouTube und Deezer abgegriffen zu haben. Mit welchen Werkzeugen die Musik von „Lahnrock Airways“ produziert wurde, ist nicht bekannt.

Nach Lahnstein kommen Hamburg und München

Gespielt wird in Lahnstein bis Anfang Dezember, weitere Termine folgen im April 2027. Das Konzept ist auf Export angelegt: Laut der Website des Musicals sollen Geschichte und Musik an andere Städte angepasst werden, die Airline bekommt dann jeweils den Namen der Stadt. Aus „Lahnrock Airways“ würde in Hamburg „St. Pauli Airways“ und in München „Monaco Airways“.