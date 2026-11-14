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Wer KI-Agenten baut, braucht auch jemanden, der ihnen auf die Finger schaut, und genau damit verdient LangChain jetzt Milliarden-Bewertungen. Das US-Startup hat soeben eine Series C über 300 Millionen Dollar (rund 270 Millionen Euro) bei einer Bewertung von 3 Milliarden Dollar (rund 2,7 Milliarden Euro) abgeschlossen. Angeführt wird die Runde vom Bestandsinvestor CapitalG, dem Wachstumsfonds der Google-Mutter Alphabet. Damit hat sich die Bewertung binnen eines Jahres mehr als verdoppelt.

Unternehmen LangChain Runde Series C Volumen 300 Mio. Dollar (rund 270 Mio. Euro) Bewertung 3 Mrd. Dollar (rund 2,7 Mrd. Euro) Lead CapitalG Neue Investoren GIC, DFJ Growth, Salesforce Ventures, Insight Venture Partners, QuantumLight, MongoDB Ventures Bestandsinvestoren IVP, Sapphire Ventures, Sequoia, Amplify, Benchmark Vorige Runde Series B, 125 Mio. Dollar bei 1,25 Mrd. Dollar Bewertung

Neu an Bord sind unter anderem der Staatsfonds von Singapur GIC, DFJ Growth und Salesforce Ventures. Die vorige Finanzierungsrunde liegt rund ein Jahr zurück: Damals holte LangChain laut TechCrunch 125 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 1,25 Milliarden Dollar, angeführt von IVP.

Vom Open-Source-Baukasten zur Agenten-Plattform

Bekannt geworden ist LangChain mit dem gleichnamigen Open-Source-Framework, mit dem Entwickler:innen Sprachmodelle mit Daten, Tools und anderen Programmen verknüpfen können. Mitgründer und CEO Harrison Chase hat daraus inzwischen ein kommerzielles Geschäft gebaut, dessen Kern die Plattform LangSmith ist. Mit ihr sollen Unternehmen ihre KI-Agenten betreiben, verbessern und kontrollieren können, unabhängig davon, mit welchem Framework oder Modell sie gebaut wurden. Chase verkauft das unter dem Motto, jedes Unternehmen solle seine eigene Intelligenz besitzen: also selbst entscheiden, welche Modelle es nutzt, und die Kontrolle über Daten und Infrastruktur behalten.

LangSmith gliedert sich in drei Bereiche:

Betrieb: Mit den Open-Source-Frameworks LangChain, LangGraph und Deep Agents bauen Entwickler:innen die Agenten, mit Agent Server und Sandboxes laufen sie in der Cloud oder auf eigener Infrastruktur. Wer sich darum nicht selbst kümmern will, kann mit Managed Agents und Fleet den Betrieb komplett an LangChain auslagern.

Mit den Open-Source-Frameworks LangChain, LangGraph und Deep Agents bauen Entwickler:innen die Agenten, mit Agent Server und Sandboxes laufen sie in der Cloud oder auf eigener Infrastruktur. Wer sich darum nicht selbst kümmern will, kann mit Managed Agents und Fleet den Betrieb komplett an LangChain auslagern. Verbesserung: Observability und Evaluation zeigen, was ein Agent tatsächlich tut und wie gut er arbeitet. Ein hauseigener Agent namens LangSmith Engine sucht selbst nach Fehlern, schreibt Korrekturen für Code und Prompts und überwacht den Betrieb auf Rückschritte. Mit Fine-Tuning lassen sich aus den Protokollen der Agenten Trainingsdaten für spezialisierte Modelle gewinnen.

Observability und Evaluation zeigen, was ein Agent tatsächlich tut und wie gut er arbeitet. Ein hauseigener Agent namens LangSmith Engine sucht selbst nach Fehlern, schreibt Korrekturen für Code und Prompts und überwacht den Betrieb auf Rückschritte. Mit Fine-Tuning lassen sich aus den Protokollen der Agenten Trainingsdaten für spezialisierte Modelle gewinnen. Kontrolle: Über Gateways für Sprachmodelle und Tools steuern Unternehmen zentral, welche Modelle und Werkzeuge ihre Agenten nutzen dürfen, legen Budgets und Ersatzmodelle fest und schützen sensible Daten.

7.000 Unternehmen als Kund:innen

Laut LangChain nutzen bereits mehr als 7.000 Organisationen LangSmith, darunter Startups wie der Legal-AI-Anbieter Harvey, Rippling und Listen Labs sowie Konzerne wie Nvidia, Toyota und Salesforce. Das Datenanreicherungs-Startup Clay überwacht damit nach Angaben von LangChain hunderte Millionen Agenten-Durchläufe pro Monat. Beim HR-Softwarekonzern Workday sei die Zeit, um einen neuen Agenten in Betrieb zu nehmen, von fünf Monaten auf unter einen Tag gesunken. Am kommenden Freitag will LangChain neue Funktionen für LangSmith vorstellen.

Die Konkurrenz

Der Markt für Werkzeuge rund um KI-Agenten ist umkämpft. Bei der Überwachung von Agenten konkurriert LangChain etwa mit Arize und Braintrust sowie mit dem Berliner Open-Source-Anbieter Langfuse, den der Datenbankkonzern ClickHouse im Jänner übernommen hat. Bei den Frameworks treten LlamaIndex und CrewAI an. Dazu kommen die Modellanbieter selbst: OpenAI, Anthropic und Google bieten eigene Software-Baukästen für Agenten an, mit denen Entwickler:innen direkt auf ihren Modellen aufbauen können.

Zu viel Abstraktion

LangChain hat in der Entwickler:innen-Szene nicht nur Fans. Kritiker:innen bemängeln seit Jahren, dass die vielen Abstraktionsschichten des Frameworks einfache Aufgaben unnötig kompliziert machen. Prominent wurde etwa ein Blogpost des Berliner Testing-Startups Octomind, das bereits 2024 erklärte, warum es LangChain nicht mehr nutzt: Die starren Abstraktionen hätten den eigenen Code schwerer verständlich und wartbar gemacht, das Team baut seine Agenten seither mit einfacheren, eigenen Bausteinen. LangChain bietet inzwischen mit LangGraph ein Framework an, das Entwickler:innen mehr Kontrolle über die Abläufe ihrer Agenten geben soll, und setzt mit LangSmith auf eine Plattform, die auch Agenten ohne LangChain-Framework überwachen kann.