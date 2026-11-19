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Ein Stethoskop für Batteriezellen hat Tesla überzeugt: Das Chemnitzer Deeptech-Startup Limatica hat die Battery Cell Giga Challenge der Tesla-Gigafactory in Grünheide gewonnen und sich dabei gegen mehr als 100 Startups aus 20 Ländern durchgesetzt. Tesla hatte Partner für ein Kooperationsprojekt mit seiner Batteriezellfabrik gesucht. Über die nächsten Schritte seien Limatica und Tesla in Gesprächen, heißt es vom Startup.

Das Nadelöhr der Zellfertigung

Limatica setzt beim langsamsten Schritt der Batterieproduktion an: der Qualitätsprüfung. Nach dem ersten Laden messen Hersteller mindestens drei Tage lang, wie stark die Spannung einer Zelle abfällt. So lange lagern die Zellen in teils 20 Meter hohen Regalen, das bindet Fläche, Energie und Kapital. Dazu kommt viel Ausschuss: Im Hochlauf einer Fabrik sind laut Limatica Ausschussquoten von 50 bis 80 Prozent nicht unüblich, selbst Spitzenfabriken liegen noch bei rund 5 Prozent.

Das Startup hört stattdessen in die Zelle hinein. Ein eigens entwickeltes, patentiertes Messgerät erfasst das Spannungsrauschen der Zelle im Bereich von Mikrovolt und sammelt in 30 Minuten rund fünf Millionen Datenpunkte. Ein Algorithmus erkennt darin Muster, die gute von schlechten Zellen unterscheiden. Die Prüfung schrumpft so von mehreren Tagen auf weniger als eine Stunde, der Platzbedarf für die Zelldiagnose könnte laut Unternehmen um bis zu 90 Prozent sinken. Als Nächstes will Limatica auch die Ursachen von Fehlern bestimmen, damit Hersteller ihren Ausschuss senken können.

10.000 Zellen in der Fabrik

2024 hatte Limatica erst wenige Hundert Zellen im Labor gemessen, inzwischen sind es 10.000 in Fabrikumgebungen. Das Verfahren läuft bei vier industriellen Partnern, darunter LG Energy Solution, EAS Batteries und CustomCells. Im kommenden Jahr soll die Technologie in ersten Produktionslinien laufend mitmessen. Für eine Fabrik mit einer Gigawattstunde Jahreskapazität wären laut Limatica drei halbautomatische Messstationen nötig.

„Dass wir jetzt schon in der Produktion von vier industriellen Partnern Zellen messen können, ist Wahnsinn“, sagt Mitgründer und CEO Bastian Ruther. Der Standort Chemnitz hat für ihn auch einen finanziellen Vorteil: „In München müssten wir 30 Prozent mehr Geld einsammeln.“

Gegründet wurde Limatica 2023 von Thomas Günther (CTO) und Paul Büschel (CIO), die seit mehr als 15 Jahren an der TU Chemnitz und bei Thyssenkrupp Automation Engineering an Messverfahren für Batteriezellen arbeiten. Ruther, früher Managementberater und für den Markteintritt beim Elektroautobauer Polestar verantwortlich, kam 2024 als CEO dazu. Das Team umfasst rund ein Dutzend Datenspezialist:innen und Ingenieur:innen, zu den Investoren zählen Heartfelt, Kopa Ventures und Bloomhaus Ventures. Anfang 2027 will Limatica die nächste Finanzierungsrunde abschließen.

Ein Markt mit hohem Druck

Wie teuer Probleme im Hochlauf werden können, hat die Pleite des schwedischen Batterieherstellers Northvolt im Vorjahr gezeigt, der mit hohen Ausschussraten zu kämpfen hatte. Europäische Zellhersteller wie das Kieler Startup UniverCell stehen deshalb unter Druck, schnell auf stabile Qualität zu kommen. Um schnellere Zellprüfung konkurrieren auch andere Ansätze, etwa Ultraschallverfahren der US-Startups Liminal Insights und Titan Advanced Energy Solutions.