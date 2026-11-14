Lovable-Apps legen sensible Daten offen

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Schnell gebaut, schnell offen: Tausende Apps, die mit der KI-Plattform Lovable gebaut wurden, lassen Fremde ohne Login in ihre Datenbanken schauen. Das zeigt eine Untersuchung des deutschen Sicherheitsunternehmens Crissy Field, die gemeinsam mit dem Handelsblatt entstanden ist. Unter den offen zugänglichen Daten finden sich Passnummern, Zahlungsinformationen und private Chatnachrichten.

Was Crissy Field gefunden hat

Die Forscher:innen haben über das offene Webarchiv Common Crawl 159.041 Lovable-Projekte identifiziert, die zwischen Dezember 2025 und September 2026 online waren. 34.545 davon nutzen den Datenbankdienst Supabase. 24.664 dieser Websites schickten schon beim Laden Datensätze aus der Datenbank mit, ohne Login und ohne weitere Interaktion. Das allein ist noch kein Problem, denn manche Daten sollen öffentlich angezeigt werden.

Mit weiteren reinen Leseanfragen über denselben API-Schlüssel, den die Seite ohnehin mitschickt, kamen die Forscher:innen aber an deutlich mehr Inhalte. In 10.560 Tabellen auf 7.403 Websites fanden sie Datensätze mit E-Mail-Adressen, das sind 30 Prozent der genauer untersuchten Seiten. Crissy Field betont, dass diese Quote keine bestätigte Leak-Rate ist: E-Mail-Adressen können auch öffentliche Kontaktadressen oder Testdaten sein, und die Stichprobe aus Common Crawl ist nicht repräsentativ für alle Lovable-Apps.

Pässe, Chats und Ticketcodes

Die Beispiele aus dem Bericht haben es in sich:

Ausweisdaten: Ein Dienstleister legte mehr als 1.000 Datensätze mit Passnummern, Ablaufdaten und Staatsangehörigkeiten offen.

Ein Dienstleister legte mehr als 1.000 Datensätze mit Passnummern, Ablaufdaten und Staatsangehörigkeiten offen. Community: Ein deutsches Lifestyle-Forum zeigte mehr als 80.000 Profile mit vollem Namen, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Geschlecht, dazu mehr als 200.000 Chatnachrichten.

Ein deutsches Lifestyle-Forum zeigte mehr als 80.000 Profile mit vollem Namen, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Geschlecht, dazu mehr als 200.000 Chatnachrichten. Tickets und Essen: Mehrere Eventveranstalter und Restaurants machten Zehntausende Bestellungen mit Telefonnummern, Adressen, Zahlungsinformationen und gültigen Ticketcodes zugänglich.

Mehrere Eventveranstalter und Restaurants machten Zehntausende Bestellungen mit Telefonnummern, Adressen, Zahlungsinformationen und gültigen Ticketcodes zugänglich. Hausverwaltung: Eine Immobilienfirma legte KI-generierte Zusammenfassungen interner Mails über Mieter:innen, Eigentümer:innen und Geschäftspartner:innen offen.

Dazu kamen Zehntausende Verträge, Rechnungen, private Fotoalben und interne WhatsApp-Verläufe. In einem Fall waren 280.000 Mails an Kund:innen eines Anbieters einsehbar. Ob die Daten missbraucht wurden, konnte Crissy Field nicht feststellen. Die betroffenen Apps und den genauen Zugriffsweg veröffentlicht das Unternehmen nicht.

Wo die Lücke liegt

Für den Zugriff war kein Einbruch bei Lovable oder Supabase nötig. Der Schlüssel, den Supabase-Apps im Browser mitschicken, ist absichtlich öffentlich. Geschützt sind die Daten erst durch Zugriffsregeln in der Datenbank, sogenannte Row Level Security. Fehlen diese Regeln oder sind sie zu großzügig, kann jede Person mit dem Schlüssel die Tabellen lesen.

Laut Crissy Field folgen die Datenbankanbindungen bei Lovable wiederkehrenden Mustern. Wer eine Fehlkonfiguration in einer App findet, kann deshalb mit wenig Aufwand Tausende andere nach demselben Fehler absuchen. Dazu kommt ein Widerspruch: Lovable wirbt damit, dass man für den App-Bau kein technisches Wissen braucht, schiebt die Verantwortung für Sicherheit und Datenschutz in seinen Nutzungsbedingungen aber den Kund:innen zu. Gerade Laien erkennen solche Lücken kaum, so die Forscher:innen. Sie raten, Zugriffsrechte vor dem Start mit echten Daten von Fachleuten prüfen zu lassen.

Lovable sieht ein Supabase-Problem

Lovable selbst sieht laut Cybernews keine Schwachstelle in seiner KI. Es handle sich um ein bekanntes, branchenweites Konfigurationsproblem bei Supabase. Tatsächlich ist das Phänomen nicht auf Lovable beschränkt: Das Sicherheitsunternehmen UpGuard hat rund 300.000 mit Supabase verbundene Domains untersucht und auf 16.326 Datenbanken lesbare Tabellen gefunden, mehr als die Hälfte davon mit Hinweisen auf personenbezogene Daten. Lovable bietet zudem einen Security Scan und einen KI-Sicherheitsprüfer an, die Apps vor der Veröffentlichung auf solche Fehler checken. Eingeführt wurden sie, nachdem 2025 eine ähnliche Lücke in Lovable-Apps unter der Kennung CVE-2025-48757 öffentlich geworden war.

Ein Problem der ganzen Branche

Lovable ist der Star der Vibe-Coding-Welle. Das Stockholmer Startup wurde zuletzt mit 13,3 Milliarden Dollar (rund 12 Milliarden Euro) bewertet und kam im Frühjahr auf 400 Millionen Dollar (rund 360 Millionen Euro) Jahresumsatz. Erst kürzlich musste das Unternehmen erklären, warum es mit einer von Hand gebauten Designer-Website für seine KI geworben hatte.

Die Konkurrenz steht vor derselben Frage. Bolt.new und Vercels v0 binden Supabase ebenfalls als Datenbank an, Replit und Cursor erzeugen auf Zuruf komplette Backends. Supabase selbst profitiert von der Welle und hat erst vor wenigen Wochen 150 Millionen Dollar (rund 135 Millionen Euro) eingesammelt, um seine Datenbank fit für KI-Agenten zu machen.