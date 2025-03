Crypto Briefing: Bitcoin und Co schwächeln, aber Stimmung hellt sich auf

Der Kryptomarkt zeigt am 28. März 2025 eine gemischte Performance mit einer allgemeinen Abwärtsbewegung in den letzten 24 Stunden. Die Gesamtmarktkapitalisierung liegt bei $2,79 bis $2,89 Billionen, mit einem Rückgang von 2,45% bis 4,0% je nach Datenquelle. Bitcoin handelt bei $85.831,51 (-1,86% in 24h, +1,94% in 7d), während Ethereum bei $1.916,51 (-5,42% in 24h, -2,96% in 7d) notiert.

Der Fear & Greed Index ist auf 44 gestiegen (von 31 in der Vorwoche), bleibt aber im „Fear“-Bereich. Bitcoin ETFs verzeichneten am 27. März einen positiven Nettofluss von $89,00M, was den positiven Trend der letzten Woche (+$166,53M) fortsetzt und eine deutliche Verbesserung gegenüber dem monatlichen Durchschnitt (-$937,90M) darstellt.

Trotz des kurzfristigen Rückgangs zeigen einige Altcoins wie SUI (+13% in 7d), Avalanche (+11% in 7d) und Toncoin (+7,8% in 7d) bemerkenswerte Stärke. Institutionelle Entwicklungen wie BlackRocks Einführung des ersten europäischen Krypto-ETPs und Fidelitys Pläne für einen Blockchain-basierten US-Staatsanleihen-Fonds unterstreichen das wachsende institutionelle Interesse am Kryptomarkt.

Marktübersicht

Gesamtmarktkapitalisierung und -volumen

Gesamtmarktkapitalisierung : $2,79 Billionen (CoinMarketCap) / $2,89 Billionen (CoinGecko)

: $2,79 Billionen (CoinMarketCap) / $2,89 Billionen (CoinGecko) 24h Veränderung : -2,45% (CoinMarketCap) / -4,0% (CoinGecko)

: -2,45% (CoinMarketCap) / -4,0% (CoinGecko) 24h Handelsvolumen : $129,4 Milliarden

: $129,4 Milliarden Bitcoin Dominanz : 58,9% – 66,0% (ohne Stablecoins)

: 58,9% – 66,0% (ohne Stablecoins) Ethereum Dominanz: 8,02% – 9,0% (ohne Stablecoins)

Fear & Greed Index

Aktueller Wert : 44 (Fear)

: 44 (Fear) Gestern : 40 (Fear)

: 40 (Fear) Letzte Woche : 31 (Fear)

: 31 (Fear) Letzter Monat : 21 (Extreme Fear)

: 21 (Extreme Fear) Veränderung zur Vorwoche: +41,9%

Der Fear & Greed Index zeigt eine kontinuierliche Verbesserung des Marktsentiments, obwohl er noch im „Fear“-Bereich liegt. Die deutliche Steigerung von 21 (Extreme Fear) vor einem Monat auf 44 (Fear) heute deutet auf eine zunehmende Bereitschaft der Anleger hin, Risiken einzugehen, trotz der aktuellen Preisrückgänge.

Analyse der Top-Performer und Marktbewegungen (ohne Stablecoins)

Top-Performer (24h) ohne Stablecoins

Toncoin (TON): +5,24% UNUS SED LEO (LEO): +0,28% BNB (BNB): -0,20% TRON (TRX): -0,70% Sui (SUI): -1,25%

Schwächste Performer (24h) ohne Stablecoins

Shiba Inu (SHIB): -7,27% Polkadot (DOT): -7,22% Dogecoin (DOGE): -6,69% Bitcoin Cash (BCH): -6,44% Chainlink (LINK): -6,30%

Top-Performer (7d) ohne Stablecoins

Sui (SUI): +15,11% Avalanche (AVAX): +11,59% Dogecoin (DOGE): +8,93% Toncoin (TON): +7,46% Solana (SOL): +4,40%

Schwächste Performer (7d) ohne Stablecoins

Pi (PI): -8,48% XRP (XRP): -6,49% Bitcoin Cash (BCH): -5,17% Litecoin (LTC): -4,00% Polkadot (DOT): -3,97%

Die Marktperformance zeigt eine deutliche Divergenz zwischen verschiedenen Kryptowährungen. Während der Gesamtmarkt in den letzten 24 Stunden rückläufig war, zeigen einige Altcoins wie Toncoin bemerkenswerte Stärke. Die 7-Tage-Performance ist insgesamt positiver, mit starken Gewinnen bei Sui, Avalanche und Dogecoin, was auf eine Rotation des Kapitals zwischen verschiedenen Kryptowährungen hindeutet.

Bitcoin ETF-Flüsse

Aktuelle Bitcoin ETF-Flüsse

Aktueller Bitcoin ETF Net Flow (27. März 2025): +$89,00M

Historische Vergleichswerte

Letzte Woche : +$166,53M

: +$166,53M Letzter Monat : -$937,90M

: -$937,90M Letzte 3 Monate: -$323,16M

Jährliche Performance

Stärkster Monat : November 2024 (+$6,61B)

: November 2024 (+$6,61B) Schwächster Monat: Februar 2025 (-$3,40B)

Der aktuelle positive Nettofluss von +$89,00M am 27. März 2025 setzt den positiven Trend der letzten Woche fort, obwohl mit etwas geringerem Volumen. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem monatlichen Durchschnitt dar, der mit -$937,90M noch stark im negativen Bereich lag. Die Trendwende in den ETF-Flüssen deutet auf ein zunehmendes institutionelles Interesse an Bitcoin hin.