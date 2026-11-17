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Hacker:innen haben dank KI längst Zeit für die kleinen Fische, deren IT-Abteilung oft aus dem Neffen des Chefs besteht: Genau diese Lücke will der Kärntner Gründer Marino Müller mit einer Box schließen, die man einfach ins Firmennetz steckt.

Müller ist in Klagenfurt aufgewachsen, hat an der ETH Zürich Informatik und Cybersecurity studiert und im Sommer 2025 in der Schweiz die MB Cyber Security AG gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Zug ist ein Spin-off der ETH Zürich. Die Idee kam ihm, als er nebenbei für kleine Betriebe arbeitete: Einfache Router bieten zu wenig Schutz, Firewalls für Konzerne sind für Firmen ohne IT-Personal zu teuer und zu kompliziert. „KI-gestützte Angriffe treffen zunehmend kleinere Unternehmen, doch die gängigen Sicherheitslösungen setzen ein IT-Team voraus, das Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitenden meist nicht haben“, sagt Müller gegenüber Trending Topics.

So funktioniert die Box

Die MB Cyber Security Appliance sitzt zwischen Internetanschluss und Firmennetz und prüft den Datenverkehr, bevor er Bürogeräte erreicht oder das Netz verlässt. Zielgruppe sind Kanzleien, Steuerberater:innen, Arztpraxen und Vermögensverwalter:innen. Die Box wird an den Internetanschluss gesteckt, WLAN und Geräte hängen dahinter, danach läuft sie ohne IT-Personal beim Kunden und holt sich Updates automatisch.

Neben klassischen Sperrlisten setzt das Gerät auf eigene Machine-Learning-Modelle, die direkt auf der Box laufen. Sie bewerten verdächtige Domains und auffälligen Datenverkehr und sollen so auch Angriffe erkennen, die noch auf keiner Liste stehen. Teile dieser Erkennung hat das Startup im Sommer zum Patent angemeldet. Die Box blockiert Phishing, Ransomware, Malware, Eindringversuche und Datendiebstahl. Versucht ein infiziertes Gerät, den Server der Angreifer:innen zu erreichen, kappt sie die Verbindung und isoliert das Gerät. Die Inhaltsdaten der Kund:innen verlassen laut Müller das Gerät nie, die Infrastruktur liegt ausschließlich in der Schweiz und der EU.

Was die Box kostet

Fixe Preise nennt MB Cyber Security nicht. Laut der Website des Startups richtet sich der Preis nach der Größe des Firmennetzes und der Art der Installation, jede Firma bekommt ein individuelles Angebot. Bezahlt wird im Abo, wahlweise monatlich, quartalsweise oder jährlich, wobei längere Laufzeiten günstiger werden. Hardware, Installation, Updates und Support sind im Abo enthalten, versteckte Kosten soll es keine geben. Gegen Aufpreis gibt es einen VPN-Zugang, über den Mitarbeiter:innen aus dem Home Office über die Box im Büro surfen können.

Zur Orientierung: Die Swisscom verlangt für ihr Cloud-Sicherheitspaket „Beem“ für KMUs mit zehn Mitarbeiter:innen laut 20 Minuten ab 90 Franken (rund 95 Euro) im Monat.

Superfund-Gründer an Bord

Neben Müller gehören der Physiker Stefano Actis als Mitgründer und Security Engineer Giacomo Fiorindo zum Kernteam. Als Investor und Berater mit dabei ist ein weiterer Österreicher: Christian Baha, Gründer des Fondsanbieters Superfund. Finanziert ist das Startup bisher aus Eigenkapital und einem Gründungsinvestment, Ende 2026 soll eine Finanzierungsrunde folgen.

Erste zahlende Kund:innen in der Schweiz nutzen die Box bereits. MB Cyber Security wurde außerdem als eines von 30 Startups aus 152 Bewerbungen in den Tech4Trust Accelerator von Trust Valley an der EPFL in Lausanne aufgenommen, trägt das Swiss Made Software Label, ist im Nvidia-Inception-Programm und bekommt Coaching von der Schweizer Innovationsagentur Innosuisse. Aktuell bereitet Müller den Markteintritt in Österreich vor. Danach sollen Deutschland und der Rest Europas folgen.

Hardware bremst das Wachstum

Leicht wird das nicht. Weil MB Cyber Security die Hardware selbst entwickelt, muss jede Box physisch gebaut, vorbereitet und verschickt werden. Das bremst laut Swiss IT Magazine das Kund:innenwachstum, schwankende Preise für Arbeitsspeicher und SSDs erschweren zudem die Planung. Das Produkt ist dem Bericht zufolge noch ein Minimum Viable Product.

Dazu kommt starke Konkurrenz. Große Hersteller wie Fortinet, Sophos und Check Point bieten eigene Firewalls für kleine Firmen an, oft über IT-Dienstleister vor Ort, die Swisscom setzt auf Sicherheit aus der Cloud, und Plug-and-Play-Geräte wie die Firewalla-Boxen aus den USA zielen ebenfalls auf Nutzer:innen ohne IT-Wissen. Müller setzt auf Schweizer Datenhoheit und die eigene KI-Erkennung als Unterschied und gibt sich ehrgeizig: „In fünf Jahren wollen wir einer der führenden Hersteller solcher Lösungen für KMU und öffentliche Stellen sein.“