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Das Kochbuch von heute heißt Instagram, und genau darauf baut eine kleine App aus Prag ihr Geschäft.

Vor knapp anderthalb Jahren haben App-Entwickler Martin Carska und seine Freundin Natálie in Prag begonnen, an den Wochenenden eine Rezept-App zu bauen, eigentlich nur für sich selbst. „Naty hat Rezepte überall gespeichert, auf Instagram, auf TikTok und auf allen möglichen Blogs. Wenn wir dann abends überlegt haben, was wir kochen sollen, haben wir nichts davon wiedergefunden“, erzählt Carska gegenüber Trending Topics. Irgendwann habe sie gemeint, dafür müsste es eine App geben. Das Ergebnis heißt Meally.

Deutschland ist der stärkste Markt

Heute nutzen Menschen in mehr als 50 Ländern die App, ein Drittel davon in Deutschland. Gemeinsam haben sie über 60.000 Rezepte gespeichert, Meally gibt es in acht Sprachen. „Es hat uns überrascht, wie gut Meally dort ankommt“, sagt Carska über den deutschen Markt. Nutzer:innen in Deutschland speichern demnach mehr Rezepte als in jedem anderen Land und kochen sie auch wirklich nach.

Das Besondere: Meally ist komplett gebootstrappt. Die beiden Gründer:innen arbeiten nach wie vor zu zweit und haben keine Investor:innen an Bord. Trotzdem trägt sich die App selbst und bringt laut Carska jeden Monat einige Zehntausend tschechische Kronen ein, umgerechnet also einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag. Bis November wuchs Meally rein organisch, jetzt testet das Duo erstmals Werbung.

Vom TikTok-Video zum Einkaufszettel

Das Prinzip ist simpel: Man schickt Meally ein Video von TikTok oder Instagram, einen Link zu einem Food-Blog oder ein Foto eines Rezepts, etwa aus einem Kochbuch oder von einer handgeschriebenen Karte. Die KI, in diesem Fall Gemini von Google, macht daraus ein sauberes Rezept mit Zutaten, Mengenangaben und den einzelnen Schritten, ohne Werbung und lange Blog-Einleitungen. Rezepte lassen sich außerdem übersetzen, in einen Wochenplan ziehen oder in eine smarte Einkaufsliste verwandeln, die nach Supermarkt-Abteilungen sortiert ist. Beim Kochen bleibt der Bildschirm an, Timer starten per Tipp auf die jeweilige Zeitangabe.

„Wir sind keine weitere Rezeptdatenbank, sondern arbeiten mit dem, was die Leute selbst in den sozialen Medien finden“, sagt Carska. Die Zahlen geben ihm recht: 8 von 10 Rezepten in Meally stammen aus sozialen Medien, mehr als die Hälfte allein von Instagram und jedes sechste von TikTok. Nur jedes zehnte kommt von Rezeptseiten, handgeschriebene Rezepte von Oma machen gerade einmal 2 Prozent aus.

Einmalkauf statt Abo

Meally gibt es für iPhone, iPad, Android und im Web. Die Gratisversion ist auf 20 Rezepte begrenzt. Premium mit unbegrenzt vielen Rezepten und Extras wie der Übersetzung kostet in Deutschland 2,99 Euro im Monat, 19,99 Euro im Jahr oder einmalig 39,99 Euro. Gerade der Einmalkauf kommt laut Carska in Deutschland gut an: Nutzer:innen gefalle es sehr, dass sie Premium einmalig kaufen können, statt ein Abo abzuschließen.

Mehrere KI-Agenten als Entwicklerteam

Dass zwei Personen eine App in acht Sprachen für über 50 Länder betreiben können, liegt auch an KI. „Mit KI mache ich eigentlich alles: die Entwicklung mit mehreren KI-Agenten, das Design, Produktentscheidungen, die Optimierung der Website und sogar, wie sich Meally im App Store und bei Google Play präsentiert“, sagt Carska. Damit reiht sich Meally in einen Trend ein, den Trending Topics kürzlich als Goldrausch der Solopreneure beschrieben hat: Mit KI-Werkzeugen bauen Einzelpersonen und Kleinstteams heute Produkte, für die früher ganze Firmen nötig waren.

Volle Küche

Allein ist Meally in seiner Nische nicht. Rezept-Apps wie Stashcook oder ReciMe speichern ebenfalls Rezepte aus dem Web und aus sozialen Medien, Paprika ist ein Klassiker für den Rezept-Import aus dem Web. Apps wie KptnCook setzen dagegen auf eigene, kuratierte Rezepte samt Wochenplänen.