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Aus Microsoft 365 ist über Nacht Microsoft 364 geworden, wie Spötter:innen im Netz schreiben: Seit mehr als zwölf Stunden sind Outlook, Teams und Co. weltweit gestört, und in Japan greifen Ämter schon wieder zu Papier und Banken zum Faxgerät.

Seit dem späten Donnerstagnachmittag (europäischer Zeit) können Nutzer:innen teils nicht auf ihre Postfächer zugreifen, E-Mails kommen verspätet oder gar nicht an, und zahlreiche Dienste, die auf Exchange Online aufbauen, funktionieren nur eingeschränkt. Laut Downdetector kamen binnen einer Stunde Störungsmeldungen aus 74 Ländern und Gebieten. Auf der offiziellen Statusseite meldet Microsoft auch am Freitagvormittag noch eine „Beeinträchtigung“ für Geschäfts- wie Privatkund:innen. Die Financial Times spricht von einem der schwersten Technologieausfälle des Konzerns seit Jahren. Kein Wunder, denn mehr als 430 Millionen Menschen nutzen laut Microsoft dessen 365-Apps.

Behörden, Banken und Konzerne betroffen

Der Ausfall trifft Unternehmen und Verwaltungen rund um den Globus:

Konzerne: Der Schweizer Luxuskonzern Richemont (Cartier, Chloé) musste die Vorlage seiner Halbjahreszahlen am Freitag verschieben, der US-Elektro-Lkw-Hersteller Workhorse verlegte seinen Quartals-Call auf Montag.

Der Schweizer Luxuskonzern Richemont (Cartier, Chloé) musste die Vorlage seiner Halbjahreszahlen am Freitag verschieben, der US-Elektro-Lkw-Hersteller Workhorse verlegte seinen Quartals-Call auf Montag. Banken: In Hongkong konnten Mitarbeiter:innen von Morgan Stanley und Goldman Sachs laut CNN stundenlang weder Mails noch Teams nutzen. In Japan bestätigen einige Banken und Wertpapierhäuser Transaktionen laut lokalen Medien per Fax.

In Hongkong konnten Mitarbeiter:innen von Morgan Stanley und Goldman Sachs laut CNN stundenlang weder Mails noch Teams nutzen. In Japan bestätigen einige Banken und Wertpapierhäuser Transaktionen laut lokalen Medien per Fax. Behörden: In Japan ist laut Vize-Kabinettssekretär Masanao Ozaki die gemeinsame IT-Infrastruktur der Regierung gestört, Beamt:innen arbeiten mit ausgedruckten Dokumenten. In Australien sind Schulen, Gerichte, Bundespolizei und Geheimdienst betroffen, auf den Philippinen die Gerichte, in Singapur einige staatliche Systeme. In den USA melden Städte von Miami Beach über Austin bis Baltimore County, dass ihre Ämter keine Mails verschicken können. Die Notdienste arbeiten überall normal.

In Japan ist laut Vize-Kabinettssekretär Masanao Ozaki die gemeinsame IT-Infrastruktur der Regierung gestört, Beamt:innen arbeiten mit ausgedruckten Dokumenten. In Australien sind Schulen, Gerichte, Bundespolizei und Geheimdienst betroffen, auf den Philippinen die Gerichte, in Singapur einige staatliche Systeme. In den USA melden Städte von Miami Beach über Austin bis Baltimore County, dass ihre Ämter keine Mails verschicken können. Die Notdienste arbeiten überall normal. Airlines und Logistik: IndiGo, Akasa Air und CemAir melden Probleme im E-Mail-Support, Flüge fallen deshalb aber nicht aus. Der japanische Logistikkonzern Sagawa Express setzte Same-Day-Buchungen für seine Gepäckaufbewahrung an Bahnhöfen und Flughäfen aus.

IndiGo, Akasa Air und CemAir melden Probleme im E-Mail-Support, Flüge fallen deshalb aber nicht aus. Der japanische Logistikkonzern Sagawa Express setzte Same-Day-Buchungen für seine Gepäckaufbewahrung an Bahnhöfen und Flughäfen aus. KI-Dienste: OpenAI und Anthropic meldeten Fehler bei ihren Schnittstellen zu Microsoft 365, über die ChatGPT und Claude auf Mails, Kalender und Dateien zugreifen.

Dazu kommt eine Warnung vor Betrug: Banken wie Standard Chartered und ING raten ihren Kund:innen, bei angeblichen Tech-Support-Anrufen und verdächtigen Links besonders vorsichtig zu sein. Kriminelle könnten den Ausfall nutzen, um Passwörter und Einmal-Codes abzugreifen.

Was alles nicht funktioniert

Im Kern betrifft der Ausfall Exchange Online, also das E-Mail-System von Microsoft 365. Weil viele andere Dienste darauf zugreifen, zieht er weite Kreise:

Outlook und Exchange Online: Postfächer sind über Outlook im Web, die Desktop-App und mobile Verbindungen teils nicht erreichbar, E-Mails werden verzögert zugestellt.

Postfächer sind über Outlook im Web, die Desktop-App und mobile Verbindungen teils nicht erreichbar, E-Mails werden verzögert zugestellt. Teams: Anrufe, Meetings und Chats laufen weitgehend. Kalender, Einladungen, Live-Events und das Anlegen privater Kanäle scheitern aber.

Anrufe, Meetings und Chats laufen weitgehend. Kalender, Einladungen, Live-Events und das Anlegen privater Kanäle scheitern aber. Copilot: Der KI-Assistent lädt teils nicht oder kommt nicht an Mails, Kalender und Dateien heran.

Der KI-Assistent lädt teils nicht oder kommt nicht an Mails, Kalender und Dateien heran. Sicherheit: Bei Defender for Office 365 funktionieren Safe Links nicht, umgeschriebene Links in Mails lassen sich daher nicht öffnen. Auch die Quarantäne und das Defender-Portal sind betroffen. Ausgerechnet die Systeme, die vor Phishing schützen sollen, sind also ebenfalls lahmgelegt.

Bei Defender for Office 365 funktionieren Safe Links nicht, umgeschriebene Links in Mails lassen sich daher nicht öffnen. Auch die Quarantäne und das Defender-Portal sind betroffen. Ausgerechnet die Systeme, die vor Phishing schützen sollen, sind also ebenfalls lahmgelegt. Weitere Dienste: Planner, To Do, Intune, Purview, Universal Print, Power BI und Windows 365 melden ebenfalls Probleme.

Bei Privatkund:innen nennt Microsoft Outlook.com, OneDrive, OneNote, To Do, Teams und die Web-Versionen von Microsoft 365.

Die Ursache: überlastete Verbindungsserver

Zunächst sprach Microsoft von erhöhter Last in mehreren Regionen, korrigierte sich dann aber: Eine Reihe von Servern sei „unerwartet nicht verfügbar“ gewesen, was die verbleibende Infrastruktur überlastet habe. Mehr Datenverkehr als üblich habe es nicht gegeben. Konkret sei auf den betroffenen Frontend-Servern ein Prozess überfordert gewesen, der für den Aufbau sicherer Verbindungen zuständig ist. Einen Angriff schließt Microsoft aus: Es gebe keine Hinweise auf „bösartige oder Cyber-Aktivitäten“, schrieb Charles Lamanna, bei Microsoft für Copilot, Agents und die Plattform verantwortlich, auf X. Australiens Innenminister Tony Burke sagte, Microsoft vermute ein schiefgelaufenes Update, ähnlich wie beim CrowdStrike-Debakel 2024, das weltweit Flughäfen und Spitäler lahmgelegt hatte.

Die Reparatur zieht sich. Microsoft hat alle Deployments gestoppt, Server neu gestartet, Datenverkehr umgeleitet und gedrosselt. Mehrfach meldete das Unternehmen erste Erfolge, doch wiederhergestellte Server fielen teils wieder aus, sobald sie Traffic bekamen. Am Freitagmorgen sprach Microsoft zunächst nur von „marginalem Erfolg“. Zuletzt hat der Konzern auf einem Teil der Infrastruktur einen Patch für eine Konfigurationskomponente eingespielt, die für Authentifizierung und Routing zuständig ist. Das bringe „positive Ergebnisse“ für Stabilität und Kapazität, nun soll der Patch auf weitere Server ausgerollt werden. Einen Zeitpunkt für die vollständige Behebung nennt Microsoft nicht, die genaue Ursache will der Konzern in einem späteren Bericht offenlegen.

Was Admins jetzt tun können

Microsoft rät Administrator:innen, die Vorfälle MO1550821 und EX1550543 im Admin Center zu verfolgen, bevor sie lokale Netzwerk- oder Outlook-Probleme vermuten. Ist das Admin Center nicht erreichbar, gibt es Updates auf der öffentlichen Statusseite und über den Account @MSFT365Status auf X. Für Power BI und Fabric nennt Microsoft einen Workaround: Wo es die Datenschutzrichtlinien erlauben, lässt sich das Vertraulichkeitslabel vorübergehend entfernen.

Weckruf für Europas digitale Souveränität

Für Microsoft ist der Ausfall peinlich: Der Konzern verspricht Geschäftskund:innen für Microsoft 365 eine Verfügbarkeit von 99,9 Prozent pro Monat, das entspricht rund 43 Minuten Ausfallzeit. Mit mehr als zwölf Stunden ist dieses Budget um ein Vielfaches überschritten.

In Europa dürfte der Ausfall die Debatte über die Abhängigkeit von US-Tech weiter anheizen. Frankreichs Premier Sébastien Lecornu hat bereits angekündigt, dass Regierungsbeamt:innen Zoom und andere US-Videotools durch französische Software ersetzen sollen. Der Tech-Journalist Jacob Ward nannte den Ausfall gegenüber CNN einen „Weckruf“, wie verwundbar man trotz der Bequemlichkeit der Cloud sei.

Allein steht Microsoft damit aber nicht da. Erst kürzlich legte ein Stromproblem in Googles Londoner Cloud-Region Revolut, ING und Spotify stundenlang lahm, ein Jahr davor traf es Amazon Web Services. Großausfälle bei den Hyperscalern sind selten, aber wenn sie passieren, stehen Tausende Unternehmen und ganze Verwaltungen gleichzeitig still. Die Gegenseite verweist darauf, dass kaum ein Unternehmen oder eine Behörde selbst eine Infrastruktur mit vergleichbarer Ausfallsicherheit betreiben kann. Auch diesmal blieben Kernfunktionen wie Teams-Meetings und der Zugriff auf SharePoint-Dateien laut Microsoft weitgehend stabil.