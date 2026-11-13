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Die Cloud ist manchmal einfach nur eine Wolke, und seit Donnerstagnachmittag eine ziemlich dunkle: Der weltweite Ausfall von Microsoft 365 legt Outlook, Teams, SharePoint und Copilot in mindestens 74 Ländern lahm, Behörden in Japan greifen zu Papier, Unternehmen bitten ihre Kund:innen ums Telefonieren. Auf LinkedIn und X wird der Ausfall verspottet, vor allem aber wird er zur Grundsatzdebatte: Wie abhängig darf Europas Wirtschaft von einem einzigen US-Konzern sein?

Was Microsoft sagt

Die Ursache ist auch nach mehr als 16 Stunden nicht vollständig geklärt. Laut Microsoft wurde eine große Zahl von Servern unerwartet unerreichbar, die Last verlagerte sich auf die verbleibende Infrastruktur und brachte diese ebenfalls ins Straucheln. Wieder hochgefahrene Server fielen erneut aus, sobald Traffic auf sie traf, wie das Unternehmen auf seinem Status-Account einräumte. Hinweise auf einen Angriff gibt es laut Microsoft keine, eine kürzlich vorgenommene Konfigurationsänderung wurde zurückgenommen. Zuletzt meldete der Konzern Fortschritte in der Region Asien-Pazifik, wo Postfächer wieder erreichbar sind und liegengebliebene E-Mails abgearbeitet werden. Nun sollen die Maßnahmen auf die übrigen Regionen ausgeweitet werden, für verzögerte E-Mails gilt ein verlängertes Zeitfenster von 48 Stunden. Einen ausführlichen Bericht zur Ursache hat Microsoft nach der Behebung angekündigt.

Betroffen ist alles, was mit Exchange Online zusammenhängt, und das ist in Microsoft 365 eine ganze Menge. Laut Microsofts Statusmeldung gibt es unter anderem Probleme bei diesen Diensten:

Exchange Online und Outlook: Postfächer sind im Web, am Desktop und am Handy teilweise nicht erreichbar, E-Mails kommen verzögert an.

Postfächer sind im Web, am Desktop und am Handy teilweise nicht erreichbar, E-Mails kommen verzögert an. Teams: Anrufe, Meetings und Chats funktionieren großteils, Kalender, Terminplanung, Einladungen und Live-Events dagegen nicht.

Anrufe, Meetings und Chats funktionieren großteils, Kalender, Terminplanung, Einladungen und Live-Events dagegen nicht. Copilot: Der Chat lädt teils nicht und kann nicht auf E-Mails, Kalender und Dateien zugreifen.

Der Chat lädt teils nicht und kann nicht auf E-Mails, Kalender und Dateien zugreifen. SharePoint: Dateien sind abrufbar, das Teilen mit externen Personen und Funktionen rund um E-Mails machen Probleme.

Dateien sind abrufbar, das Teilen mit externen Personen und Funktionen rund um E-Mails machen Probleme. Microsoft Graph: Die Programmierschnittstelle, über die auch externe Apps auf Mails, Kalender und Kontakte zugreifen, läuft in Zeitüberschreitungen.

Die Programmierschnittstelle, über die auch externe Apps auf Mails, Kalender und Kontakte zugreifen, läuft in Zeitüberschreitungen. Sicherheit und Compliance: Purview, Defender XDR und Defender for Office 365 sind gestört, etwa bei Datenschutzregeln, Audits und eDiscovery.

Purview, Defender XDR und Defender for Office 365 sind gestört, etwa bei Datenschutzregeln, Audits und eDiscovery. Weitere Dienste: Planner, To Do, Intune, Power Apps, Power BI, Fabric, Universal Print, das Admin Center, Microsoft 365 Education und teilweise Windows 365.

Der Tech-Analyst Gergely Orosz, Autor des Newsletters The Pragmatic Engineer, nannte die Lage auf X nach zwölf Stunden schlicht Wahnsinn. Aus den Updates lasse sich ablesen, dass Microsoft mit einer Art Lastlawine kämpfe, bei der alle Anfragen gleichzeitig auf die wenigen funktionierenden Server einstürzen, plus ein weiteres Problem, das noch niemand gefunden habe. Auf den Postmortem-Bericht sei er gespannt.

„Raus aus den US-Diensten“

In der DACH-Szene dominiert die Souveränitätsfrage. Am lautesten wird Sascha Pallenberg, der sich im Jänner nach drei Jahrzehnten komplett aus dem Microsoft-Ökosystem verabschiedet hat und dafür nach eigenen Worten noch belächelt wurde. Ein besseres Marketing könnten sich Alternativen wie das Euro-Office von Nextcloud nicht wünschen, schreibt er auf LinkedIn. Der Ausfall sei eine Warnung und vor allem eine Chance: „Raus aus den US-Diensten, weg von Microsoft und Co.“

Ähnlich sieht es der IT-Stratege Werner Gold, für den der Ausfall ein Lackmustest für die digitale Souveränität Europas ist. Unternehmen sollten heute festhalten, welche ihrer kritischen Prozesse nicht funktionieren. Eine Beraterin aus der Schweiz bringt es ironisch auf den Punkt: Die gesamte digitale Souveränität hänge an einem Login-Fenster, das sich dreht.

Aus Irland kommt ein Argument, das auch für Österreich gilt. Die Daten lagen in irischen und EU-Rechenzentren, trotzdem fiel der Gesundheitsdienst HSE aus, schreibt die Beratung Ready for AI. Der Speicherort allein mache noch keine Souveränität, entscheidend sei, wem die Infrastruktur gehört. Wie ernst manche Staaten das nehmen, zeigen die Niederlande, die einen eigenen digitalen Arbeitsplatz für Behörden ohne US-Konzerne entwickeln.

Google-Kund:innen arbeiten weiter

Wer auf die Konkurrenz gesetzt hat, kann sich derzeit zurücklehnen. Adam Knothe, Gründer der Jenaer Automatisierungsberatung ADCON, ist froh über die Entscheidung für Google Workspace. Sein Befund: Microsoft 365 sei der Standard in Konzernen, Google vor allem bei kleinen Firmen und Agenturen verbreitet. „Wenn Microsoft hustet, liegt also ein großer Teil der Konzernwelt flach“, schreibt Knothe auf LinkedIn. Die Kleinen würden weiterarbeiten, aber dann auf Antworten der Großen warten.

Entspannt zeigt sich auch Jim Ruder, der als Berater Hunderte Migrationen auf Microsoft 365 begleitet hat. Firmen mit eigenem Exchange-Server im Haus hätten heute funktionierende E-Mails. Die Cloud sei keine Magie, entscheidend sei, ob die eigene Architektur Ausweichmöglichkeiten lasse.

Spott über den Stellenabbau

Auf X dominiert der Spott, und er hat eine Pointe. Zahlreiche virale Posts verbinden den Ausfall mit Microsofts Sparkurs, bei dem der Konzern laut den Posts Zehntausenden Mitarbeiter:innen einen freiwilligen Abgang angeboten hat, um stärker auf KI zu setzen. Ob Microsoft jetzt die Telefonnummern der entlassenen Ingenieur:innen suche, fragt etwa der IT-Unternehmer Tom Lawrence. Die Satireseite The Babylon Bee meldet, die nationale Produktivität sei explodiert, seit Teams nicht mehr funktioniert.

Ernster ist der Hinweis, dass der Ausfall längst über E-Mails hinausgeht. Auch Copilot ist betroffen, ein KI-Berater musste ein geplantes Copilot-Training absagen, weil kein einziger Chat funktionierte. Fallweise reißt der Ausfall sogar Claude oder ChatGPT mit. Die Chatbots selbst laufen zwar weiter, doch viele Unternehmen haben sie über sogenannte Konnektoren mit Microsoft 365 verbunden, damit die KI E-Mails in Outlook lesen, Termine im Kalender abrufen oder Dokumente aus SharePoint und OneDrive auswerten kann. Diese Zugriffe laufen über die Schnittstellen von Microsoft, und wenn dort die Server streiken, bekommt auch die KI keine Daten mehr. OpenAI und Anthropic haben laut Reuters entsprechende Probleme mit ihren Microsoft-Konnektoren gemeldet. Der US-Analyst Dion Hinchcliffe sieht darin das eigentliche Risiko: Verschiedene KI-Anbieter, aber dieselben Schwachstellen. Wer mehrere Cloud- oder KI-Anbieter nutze, sei nicht automatisch abgesichert.

Ausweichen statt aussteigen

Den radikalen Ausstieg halten viele für die falsche Lehre. Unternehmen sollten ihre Abhängigkeiten kartieren, gemeinsame Ausfälle testen und Notfallabläufe vorbereiten, argumentiert Hinchcliffe, die Cloud-Plattformen selbst will er dabei behalten. Auch Open Source falle aus, gibt der Linux-Schulungsanbieter WirfonCloud zu bedenken, das Ziel sei, immer mehr als eine Tür zu haben. Und die irische Beratung Ready for AI rät, den globalen Anbietern eine andere Rolle zuzuweisen: als Reserve statt als einzige Option.

Dazu kommt: Auch die europäischen Mitbewerber der Hyperscaler sind vor Ausfällen nicht gefeit. Beim französischen Cloud-Anbieter OVHcloud brannte 2021 in Straßburg ein ganzes Rechenzentrum ab, Tausende Websites und Dienste waren tagelang offline, manche Kund:innen verloren Daten. Kleinere Anbieter haben zudem deutlich weniger Personal und Kapital als Microsoft, Amazon oder Google, um auf eine Störung dieser Größenordnung zu reagieren.

Wie ein Ausweichplan in der Praxis aussehen kann, zeigt der IT-Chef des rumänischen Ölkonzerns Rompetrol, Petr Dzyuba. Sein Team baute binnen zwei Stunden eine Ersatz-App für die Bestellabwicklung, die den Kund:innen am Ende sogar besser gefiel als die alte Lösung. Seine Lehre: Eigene Digital-Talente seien eine Versicherung. Und der Sicherheitsexperte Philipp Skorpil warnt vor dem, was nach dem Ausfall kommt: Angreifer:innen nutzen die Panik, wenn Belegschaften auf private Messenger ausweichen und Kontrollen umgehen.