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Ein schiefgegangenes Netzwerk-Upgrade hat Outlook, Teams und Co. rund 30 Stunden lang weltweit lahmgelegt, mit Hackern oder KI-Agenten hatte das laut Microsoft nichts zu tun. In einem Statement auf X hat sich der Konzern am Freitagabend bei seinen Kund:innen entschuldigt. „Wir bedauern die Störung, die dieser Vorfall bei unseren Kund:innen und Partner:innen verursacht hat, zutiefst“, heißt es darin. Man nehme die Verantwortung für deren Vertrauen „äußerst ernst“.

Was Microsoft zur Ursache sagt

Laut Microsoft war es ein rein technisches Problem, das nichts mit Cyberangriffen oder mit KI und Agenten zu tun habe. Ausgelöst wurde der Ausfall demnach durch einen Fehler bei einem früheren Upgrade der Netzwerkkapazität, der erst nach einer kürzlich vorgenommenen Änderung am Netzwerk zutage trat. Das zugrunde liegende Problem sei behoben.

Dass die Reparatur so lange dauerte, begründet Microsoft mit der enormen Nachfrage. Man habe die Dienste schrittweise wiederhergestellt und nach jedem Schritt die Stabilität geprüft. Das habe länger gedauert, aber eine stabile Wiederherstellung sichergestellt. Einen vollständigen Bericht zum Vorfall will Microsoft nach Abschluss der internen Prüfung vorlegen.

Das passt zu den Angaben, die Microsoft während des Ausfalls gemacht hatte. Microsoft hatte eine Konfigurationsänderung zurückgenommen und einen Patch für eine Komponente eingespielt, die für Authentifizierung und Routing zuständig ist. Wiederhergestellte Server fielen mehrfach erneut aus, sobald Traffic auf sie traf, wie Trending Topics laufend berichtet hat. Australiens Innenminister Tony Burke hatte schon früh gesagt, Microsoft vermute ein schiefgelaufenes Update.

Warum Microsoft ausdrücklich KI ausschließt

Der Hinweis auf KI und Agenten kommt nicht von ungefähr. Auf X und LinkedIn hatten zahlreiche virale Posts den Ausfall mit Microsofts Sparkurs in Verbindung gebracht, bei dem der Konzern laut den Posts Zehntausenden Mitarbeiter:innen einen freiwilligen Abgang angeboten hat, um stärker auf KI zu setzen. Ob Microsoft jetzt die Telefonnummern der entlassenen Ingenieur:innen suche, fragte etwa der IT-Unternehmer Tom Lawrence, wie Trending Topics in der Sammlung der spannendsten Stimmen zum Ausfall dokumentiert hat. Mit dem Statement will Microsoft diesen Verdacht offenbar ausräumen, zumal der Konzern seinen Unternehmenskund:innen gerade KI-Agenten für immer mehr Aufgaben verkauft.

30 Stunden Stillstand

Laut der Abschlussmeldung auf Microsofts Statusseite begann die Störung am Donnerstag um 11:05 Uhr, breit spürbar wurde sie am späten Nachmittag. Behoben war sie am Freitag um 17:10 Uhr, über Nacht arbeitete Microsoft noch den Rückstau an E-Mails ab. Betroffen waren Unternehmen und Behörden in mindestens 74 Ländern: In Japan griffen Ämter zu Papier und Banken zum Fax, der Luxuskonzern Richemont verschob seine Halbjahreszahlen. Auch KI-Dienste wie Claude und ChatGPT konnten über ihre Konnektoren nicht mehr auf Mails, Kalender und Dateien in Microsoft 365 zugreifen.

Was Kund:innen jetzt zusteht

Für Microsoft dürfte der Ausfall auch Geld kosten. In seinem Service Level Agreement garantiert der Konzern Geschäftskund:innen für Exchange Online eine Verfügbarkeit von 99,9 Prozent pro Kalendermonat. Liegt sie darunter, gibt es eine Gutschrift von 25 Prozent der Gebühren, unter 99 Prozent sind es 50 Prozent, unter 95 Prozent 100 Prozent. Gerechnet wird allerdings in Nutzer:innen-Minuten: Entscheidend ist, wie viele Nutzer:innen wie lange keine Mails senden oder empfangen konnten. Wer mit allen Nutzer:innen rund 30 Stunden betroffen war, kommt im November auf eine Verfügbarkeit von rund 95,8 Prozent und damit in die 50-Prozent-Stufe. Automatisch gibt es die Gutschrift nicht: Unternehmen müssen sie bis Ende Dezember beim Microsoft-Support beantragen, mit Angaben zu Dauer, betroffenen Nutzer:innen und Fehlermeldungen. Verrechnet wird sie mit den Gebühren.

Nicht der erste Großausfall

Allein steht Microsoft mit solchen Pannen nicht da. Erst kürzlich legte ein Stromproblem in Googles Londoner Cloud-Region Revolut, ING und Spotify stundenlang lahm, ein Jahr davor traf es Amazon Web Services. Und 2024 hatte ein fehlerhaftes Update von CrowdStrike weltweit Flughäfen und Spitäler lahmgelegt. Großausfälle bei den Hyperscalern sind selten, aber wenn sie passieren, stehen Tausende Unternehmen gleichzeitig still.

Aussteigen oder absichern

Wie man daraus die Lehren zieht, ist umstritten. In der DACH-Szene fordern Stimmen wie Sascha Pallenberg, sich ganz von US-Diensten zu verabschieden und auf europäische Alternativen zu setzen. Andere, etwa der US-Analyst Dion Hinchcliffe, raten Unternehmen, ihre Abhängigkeiten zu kartieren und Notfallabläufe vorzubereiten, die Cloud-Plattformen selbst aber zu behalten. Auch europäische Anbieter sind vor Ausfällen nicht gefeit: Beim französischen Cloud-Anbieter OVHcloud brannte 2021 in Straßburg ein ganzes Rechenzentrum ab.