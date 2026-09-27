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Die KI-Revolution am Laptop ist abgesagt, zumindest auf dem Etikett. Microsoft und der Chipkonzern Qualcomm verzichten bei neuen Geräten still und leise auf die Marke „Copilot+ PC“, mit der sie 2024 eine neue Ära der KI-Computer ausgerufen hatten, berichtet Windows Central. Die Technik bleibt, der Name verschwindet.

Gleiche Geräte, neuer Name

Offiziell abgeschafft wurde die Marke nie, sie taucht nur einfach nicht mehr auf. Die neuen Surface-Modelle, die Microsoft in diesem Jahr vorgestellt hat, tragen das Label nicht mehr im Namen. „Das sind keine Copilot+ PCs“, sagt Surface-Manager Brett Ostrum, obwohl die Geräte „alle Anforderungen unserer bisherigen Messlatte erfüllen“.

Auch Qualcomm, dessen Snapdragon-Chips die ersten Copilot+ PCs antrieben, rückt vom Begriff ab. Man biete „die gleichen Erlebnisse, wahrscheinlich einfach ohne diese Terminologie“, sagt Qualcomm-Manager Kedar Kondap. Ursprünglich sei es bei der Marke darum gegangen, eine Mindestleistung für die KI-Chips (NPUs) festzulegen. Die großen PC-Hersteller Dell, HP und Lenovo haben das Label ebenfalls weitgehend aus ihrem Marketing gestrichen.

Gekauft, aber nicht wegen der KI

Der Grund ist ernüchternd. Zwar verkauften sich die Geräte anfangs durchaus gut, allerdings vor allem, weil Kund:innen ohnehin einen neuen PC brauchten und die neuen Modelle eben zufällig einen KI-Chip an Bord hatten, schreibt TechSpot. Die KI selbst war selten der Kaufgrund.

Dazu kamen hausgemachte Probleme:

Der Recall-Fehlstart: Die Vorzeigefunktion Recall, die regelmäßig Screenshots vom Bildschirm speichert, um alles wieder auffindbar zu machen, stand nach Warnungen von Sicherheitsforscher:innen massiv in der Kritik und kam erst mit großer Verspätung.

Die Vorzeigefunktion Recall, die regelmäßig Screenshots vom Bildschirm speichert, um alles wieder auffindbar zu machen, stand nach Warnungen von Sicherheitsforscher:innen massiv in der Kritik und kam erst mit großer Verspätung. Der verwirrende Name: Mit dem Chatbot Copilot hatten die Geräte wenig zu tun, der Name versprach etwas, das er nicht halten konnte.

Mit dem Chatbot Copilot hatten die Geräte wenig zu tun, der Name versprach etwas, das er nicht halten konnte. Das schwache Copilot-Image: Microsofts KI-Assistent kam bei vielen Nutzer:innen ohnehin schlecht an, im Netz kursiert für den Konzern längst der Spottname „Microslop“.

Wie weit der Rückzug geht, zeigt ein Detail: Einige der neuen Surface-Laptops kommen mit nur 8 Gigabyte Arbeitsspeicher, obwohl für Copilot+ PCs ursprünglich mindestens 16 Gigabyte vorgeschrieben waren.

Die ganze Branche rudert zurück

Microsoft ist nicht allein. Dell hat Anfang des Jahres seine traditionsreiche XPS-Marke zurückgeholt, nachdem der Hersteller sie zuvor zugunsten neuer Produktnamen abgeschafft hatte. Die Begründung: KI allein sei kein ausreichendes Verkaufsargument. Selbst Nvidia verzichtete bei seiner neuen Laptop-Plattform RTX Spark bewusst auf das Copilot+-Label, obwohl sie die Anforderungen erfüllt.

Apple hat den Begriff „AI PC“ ohnehin nie verwendet und vermarktet seine Macs lieber über Akkulaufzeit und Leistung, obwohl auch sie längst eigene KI-Chips haben. Der KI-Hype wandert damit vom Etikett in den Hintergrund: Die Funktionen bleiben in den Geräten, verkauft werden sie aber wieder über klassische Argumente wie Preis, Laufzeit und Design.