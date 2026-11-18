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Ein Laut für Hunger, ein anderer für „Ich will nach draußen“: Das oberösterreichische Startup MindEcho trainiert für jede Person ein eigenes KI-Modell, das individuelle Lautäußerungen in verständliche Sprache übersetzt. Gedacht ist die App für Kinder und Erwachsene mit schweren Sprachbeeinträchtigungen, die mit herkömmlichen Sprachcomputern nicht kommunizieren können.

Im Trending Topics Podcast erzählt Mitgründer und CEO Benjamin Hindinger, wie die Idee rund um seinen Neffen Moritz entstanden ist, warum ChatGPT und Co. bei diesem Problem nicht weiterhelfen und wie MindEcho als Social Business wachsen will.

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