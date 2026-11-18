Ein eigenes KI-Modell pro Mensch: Wie MindEcho Sprachbeeinträchtigten eine Stimme gibt
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Ein Laut für Hunger, ein anderer für „Ich will nach draußen“: Das oberösterreichische Startup MindEcho trainiert für jede Person ein eigenes KI-Modell, das individuelle Lautäußerungen in verständliche Sprache übersetzt. Gedacht ist die App für Kinder und Erwachsene mit schweren Sprachbeeinträchtigungen, die mit herkömmlichen Sprachcomputern nicht kommunizieren können.
Im Trending Topics Podcast erzählt Mitgründer und CEO Benjamin Hindinger, wie die Idee rund um seinen Neffen Moritz entstanden ist, warum ChatGPT und Co. bei diesem Problem nicht weiterhelfen und wie MindEcho als Social Business wachsen will.
Die Themen der Folge
- Die Suche nach einer Lösung: Warum Moritz mit gängigen Sprachcomputern nicht kommunizieren kann, weil ihm Symbolverständnis und Feinmotorik dafür fehlen, und Hindinger weltweit kein passendes Hilfsmittel fand.
- Muster in der Stimme: Wie die Erkenntnis, dass KI in Stimmen weit mehr Muster erkennt als das menschliche Gehör, zu einem Proof of Concept mit zehn Familien führte.
- Warum LLMs hier scheitern: Große Sprachmodelle arbeiten textbasiert, und Diktatfunktionen wurden fast ausschließlich mit typischer Sprache trainiert. Für Laute ohne Wortbedeutung fehlt schlicht die Datenbasis.
- Zwei eigene Modelle: Ein System erkennt die Stimme der Person mit atypischer Sprache, ein zweites findet wiederkehrende Muster für Bedürfnisse wie „Ich habe Hunger“ oder „Ich will nach draußen“. Jedes Modell wird individuell pro Nutzer:in trainiert.
- Vom Prototyp zum MVP: Das Forschungsprojekt mit der JKU Linz und dem Logopädie-Studiengang der FH Gesundheitsberufe OÖ, gefördert von der FFG, und das Wachstum von anfangs 30 bis 40 auf inzwischen rund 250 Testnutzer:innen.
- Training im Alltag: Wie Moritz‘ Mutter die App stundenlang mitlaufen ließ, passende Laute markierte und mit der richtigen Bedeutung verknüpfte. Für den Start reichen etwa fünf Bedürfnisse mit je zehn Beispielen.
- Von Vorschlägen zur Sprachausgabe: Zunächst schlägt MindEcho drei mögliche Bedeutungen vor, ab einer Trefferquote von über 90 Prozent übersetzt die App direkt am Screen und per Sprachausgabe.
- Social Business: Warum ein möglichst günstiges Abo-Modell und ein wirtschaftlich selbsttragendes Unternehmen unabhängig von Förderungen und Spenden machen sollen.
- Der Ausblick: Marktstart nach Ende des Forschungsprojekts im kommenden April, danach Englisch und weitere Sprachen. In fünf Jahren will MindEcho eines der bekanntesten Hilfsmittel der Unterstützten Kommunikation in Europa sein.