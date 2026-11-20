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Red Bull verleiht Flügel, aber wer bringt einen eigentlich wieder runter? Zwei Brüder aus Wien wollen genau diese Lücke füllen.

Julian und Sebastian Reitbauer bauen mit ihrem Startup Moodsup eine österreichische Consumer-Health-Marke rund um Schlaf und Abendroutine auf. „Wir haben uns gefragt: Warum gibt es weltweit ikonische Marken für Energie, aber kaum eine vergleichbar bekannte Lifestyle-Marke für besseren Schlaf?“, sagt Julian Reitbauer, Gründer und COO von Moodsup. „Genau diese Lücke möchten wir mit Moodsup besetzen. Wir wollen Schlaf nicht als langweiliges Gesundheitsthema behandeln, sondern eine eigene Markenwelt darum aufbauen.“

Night Shield: Granulat direkt auf die Zunge

Das erste Produkt heißt Night Shield und kommt am 17. Dezember auf den Markt. Es handelt sich um ein zuckerfreies Schlafsupplement in Form von Direkt-Sticks mit Limettengeschmack: Das Granulat wird ohne Wasser direkt auf der Zunge eingenommen. Die Rezeptur kombiniert vier Inhaltsstoffe: Lactium, ein Milchprotein-Hydrolysat, sowie Magnesium, Vitamin B6 und 1 Milligramm Melatonin.

Produziert wird beim deutschen Lohnhersteller Valphira unter GMP-Standards. Die erste Charge umfasst rund 25.000 Sticks. Eine Packung mit 14 Sticks kostet regulär 34 Euro, also rund 2,43 Euro pro Abend. Dazu kommen vergünstigte Bundles.

Bisher haben die Brüder nach eigenen Angaben fast 30.000 Euro in Entwicklung und Unternehmensaufbau gesteckt. Sitz der Moodsup GmbH ist am Opernring in Wien.

A Moodsup co-founder with a pack of Night Shield. © Moodsup

Flip-Top statt Kapseldose

Mit klassischen Nahrungsergänzungsmitteln aus der Apotheke wollen die Gründer möglichst wenig gemein haben. „Unser Ziel ist es, Schlafsupplements aus der klassischen Nahrungsergänzungsmittel-Ecke herauszuholen“, so Reitbauer. Statt Kapseln setzt Moodsup auf das Direktgranulat, eine auffällige Flip-Top-Verpackung mit großem „OFF“-Schriftzug und eine emotionale Lifestyle-Marke. „Wir wollen nicht einfach ein weiteres Schlafprodukt verkaufen, sondern eine Marke etablieren, die Menschen unmittelbar mit besserem Schlaf verbinden.“

Der Markt dafür ist allerdings gut besetzt. In Drogerien und Apotheken stehen bereits Melatonin-Sprays, Schlaf-Gummis und Einschlaftees etablierter Hersteller wie Schaebens oder Bad Heilbrunner. Auch Startups versuchen sich an Schlaf als Lifestyle-Thema, etwa der Berliner Schlafdrink Sleep Ink.

Night Shield, Moodsup’s first product. © Moodsup

Erst Onlineshop und TikTok, dann Apotheken

Zum Start konzentriert sich Moodsup auf Österreich und Deutschland. Verkauft wird vor allem über den eigenen Onlineshop, Reichweite soll organisches Marketing auf TikTok und Instagram bringen. Parallel bauen die Brüder den B2B-Vertrieb auf und sind laut eigenen Angaben in Gesprächen mit regionalen Apotheken, Reformhäusern sowie Gesundheits- und Longevity-Einrichtungen. „Langfristig möchten wir Moodsup zu einer international bekannten Consumer-Health-Marke entwickeln“, sagt Reitbauer.

Dabei wollen die Gründer auch offen über den Weg sprechen. Besonders interessant sei für sie die Frage, wie man in Österreich ohne große Finanzierung eine physische Konsumentenmarke von Grund auf aufbaut, inklusive der Fehler, Produktionsprobleme und Entscheidungen, die dabei anfallen.

Melatonin unter Beobachtung

Ganz unumstritten ist der Wirkstoff-Mix allerdings nicht. Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) rät bei melatoninhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln zur Vorsicht, besonders bei längerer Einnahme, wie das Deutsche Ärzteblatt berichtete. Schwangere, Stillende, Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen sollten solche Produkte demnach nicht eigenständig einnehmen. Als mögliche Nebenwirkungen nennt das BfR unter anderem Tagesmüdigkeit, Kopfschmerzen und Albträume, die Langzeitrisiken seien kaum untersucht.

Die Kritik des BfR richtete sich vor allem gegen Produkte, deren empfohlene Tagesdosis über jener zugelassener Melatonin-Arzneimittel liegt. Night Shield bleibt mit 1 Milligramm pro Stick deutlich darunter. Das ist jene Menge, ab der in der EU mit dem Hinweis geworben werden darf, dass Melatonin die Einschlafzeit verkürzt. Für Moodsup bleibt dennoch die Herausforderung, ein Gesundheitsprodukt als Lifestyle-Marke zu vermarkten, ohne dabei Versprechen zu machen, die Nahrungsergänzungsmittel rechtlich nicht machen dürfen.