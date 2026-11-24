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Auf dem Papier darf in der EU jeder Browser auf dem iPhone seine eigene Engine nutzen, in der Praxis tut es bis heute kein einziger.

Das soll sich ändern, fordert ein breites Bündnis aus Tech-Firmen, Verlagen und Verbänden. In einem offenen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verlangen sie, dass Brüssel sofort ein formelles Verfahren gegen Apple nach dem Digital Markets Act (DMA) einleitet. In Kopie geht das Schreiben an die Exekutiv-Vizepräsidentinnen Henna Virkkunen und Teresa Ribera. Organisiert hat den Brief die Lobbygruppe Open Web Advocacy, die seit Jahren gegen Apples Browser-Regeln kämpft.

Von Mozilla bis Y Combinator

Unterzeichnet haben bisher 50 Organisationen. Darunter sind die Browser-Hersteller Mozilla, Vivaldi, Brave und Kagi, die Berliner Suchmaschine Ecosia, der E-Commerce-Konzern Shopify, die Plattform Vercel und der Startup-Inkubator Y Combinator. Dazu kommen Verbände wie der deutsche Startup-Verband, France Digitale, die European DIGITAL SME Alliance, der European Publishers Council und die Coalition for App Fairness, der auch Spotify und Epic Games angehören. Gemeinsam vertreten sie nach eigener Schätzung 45.000 bis 55.000 Unternehmen und Organisationen in der EU. Weitere Unterzeichner:innen können sich noch bis 3. Dezember anschließen.

Kein einziger Browser hat gewechselt

Der Kern der Beschwerde: Seit der DMA im März 2024 in Kraft getreten ist, muss Apple in der EU alternative Browser-Engines zulassen. Bis dahin mussten alle Browser auf dem iPhone, also auch Chrome und Firefox, auf Apples eigene Engine WebKit setzen, die auch Safari antreibt. Doch laut dem Bündnis hat bis heute „kein einziger Browser-Hersteller“ seine EU-Nutzer:innen von WebKit auf die eigene Engine umstellen können.

Schuld daran seien technische und rechtliche Hürden, die Apple aufgebaut habe. Die Bedingungen seien technisch und wirtschaftlich nicht praktikabel. So verlangt Apple etwa, dass Browser mit eigener Engine als separate EU-App erscheinen, statt bestehende Apps einfach zu aktualisieren. Anbieter müssten ihre Nutzer:innen also dazu bringen, eine neue App herunterzuladen. Auch Web-Apps laufen auf dem iPhone weiterhin über WebKit, wodurch Apple bestimmt, was sie können. Die Unterzeichner:innen betonen, dass sie keine neuen Gesetze fordern: Die Kommission solle den DMA nur so durchsetzen, wie er geschrieben steht.

Milliarden für Europas Wirtschaft

Für das Bündnis geht es um mehr als Browser. Könnten Browser auf dem iPhone ihre eigenen Engines nutzen, würden Web-Apps so leistungsfähig, dass sie viele native Apps ersetzen könnten. Unternehmen und Verlage wären dann weniger auf den App Store angewiesen, könnten Abos selbst abrechnen und direkt mit ihren Kund:innen in Kontakt bleiben. Die Unterzeichner:innen rechnen vor: Würde die Hälfte der nativen iOS-App-Entwicklung ins Web wandern, könnten EU-Unternehmen jährlich rund 11 Milliarden Euro an Entwicklungskosten und 1,3 Milliarden Euro an App-Store-Gebühren sparen. Unabhängig geprüft sind diese Schätzungen nicht.

Apple verweist auf Sicherheit

Apple hat sich zu dem Brief bisher nicht geäußert. Der Konzern argumentiert seit Langem, dass alternative Browser-Engines neue Risiken für die Sicherheit und Privatsphäre der Nutzer:innen bringen, und knüpft ihre Nutzung deshalb an strenge Sicherheitsauflagen. Entwickler:innen können in der EU seit iOS 17.4 eine entsprechende Berechtigung beantragen. Zudem hat Apple bereits nachgebessert: Mit iOS 18.2 setzte der Konzern Ende 2024 sechs Forderungen von Open Web Advocacy um. Seitdem können Browser in der EU etwa sowohl WebKit als auch eine eigene Engine nutzen, Entwickler:innen können EU-Funktionen weltweit testen, und Nutzer:innen in der EU dürfen Safari deinstallieren.