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Erst der Absturz, dann die Aufholjagd: Der Nasdaq 100 ist am Mittwoch kurz nach Handelsstart um bis zu 4,7 Prozent eingebrochen und lag damit zwischenzeitlich 20 Prozent unter seinem Rekord von Anfang Oktober, genau an der Schwelle zum Bärenmarkt. Bis zum Handelsschluss haben sich die Kurse deutlich erholt, der Index schloss nur noch 0,6 Prozent im Minus. Von den 65 KI-Aktien, die Trending Topics ausgewertet hat, schlossen laut Yahoo Finance 36 im Minus, im Schnitt verloren sie 0,8 Prozent. Vorbörslich waren es noch 4,1 Prozent gewesen.

Chips bleiben das Sorgenkind

Die Erholung erfasste nicht alle Bereiche gleich. Die 15 Chip-Hersteller in unserer Auswertung verloren im Schnitt 3,3 Prozent, auch weil SK Hynix und Samsung in Asien bereits mit Abschlägen von 11,1 und 9,9 Prozent aus dem Handel gegangen waren. Lam Research gab 5,7 Prozent nach, Micron 4,5 Prozent, nachdem der Speicherchip-Hersteller zwischenzeitlich sogar 13 Prozent verloren hatte. Nvidia schloss 3,9 Prozent tiefer bei rund 149 Dollar (rund 134 Euro), im Tief waren es minus 9,1 Prozent. Der breiter aufgestellte Philadelphia Semiconductor Index konnte seine Verluste dagegen fast ganz aufholen und schloss nur 0,7 Prozent im Minus.

Komplett gedreht haben die Neoclouds. Sie schlossen im Schnitt 0,5 Prozent im Plus, vorbörslich lagen sie noch 5 Prozent im Minus. ChronoScale gewann 8,5 Prozent, SpaceX 1,3 Prozent und Hut 8 1,2 Prozent.

Software macht die Verluste wett

Auch bei den Softwarewerten ist der Ausverkauf im Schnitt verpufft, sie schlossen 0,3 Prozent im Plus. IBM legte 3,3 Prozent zu, Salesforce 2 Prozent, der Lohnverrechner ADP 1,9 Prozent und erreichte damit ein neues Jahreshoch. Meta gewann 3,4 Prozent, Oracle verlor dagegen 5,1 Prozent. Anthropic stieg um 1,1 Prozent auf 82,79 Dollar und schloss damit knapp unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar, nachdem die Aktie am Vormittag zwischenzeitlich fast 10 Prozent verloren hatte.

Bereich Firmen Ø heute Ø seit Jahresbeginn Ø seit Jahreshoch Chip-Hersteller 15 -3,3 % +21,2 % -49,1 % Hyperscaler/Cloud 9 -0,8 % -18,4 % -33,0 % KI-Infrastruktur 10 -0,4 % +26,9 % -36,6 % KI-Anbieter & Software 20 +0,3 % -2,1 % -29,1 % Neoclouds 11 +0,5 % -29,8 % -70,2 % Gesamt 65 -0,8 % +0,8 % -42,4 %

Gegenüber dem Stichtag unserer Auswertung, dem Schlusskurs am vergangenen Freitag, liegen die 65 Aktien im Schnitt 3,8 Prozent im Plus. Unter ihrem jeweiligen Jahreshoch notieren sie nach wie vor um rund 42 Prozent, die Neoclouds um rund 70 Prozent.

Inflation stützt Zinserhöhung

Für zusätzliche Nervosität sorgten neue Inflationsdaten. Der von der US-Notenbank Fed bevorzugte PCE-Preisindex stieg im Oktober laut Yahoo Finance wie erwartet um 3,8 Prozent zum Vorjahr, die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel lag mit 3,3 Prozent etwas über den erwarteten 3,2 Prozent. Händler:innen rechneten laut dem FedWatch-Tool der CME am Mittwoch zu rund 98 Prozent mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte im Dezember. Zudem will die US-Regierung laut Yahoo Finance neue Zölle von bis zu 20 Prozent auf Importe aus China, der EU und zwölf weiteren Ländern einführen, frühestens ab Jänner.

In Europa schlossen die Börsen deutlich tiefer: Der DAX verlor 1,3 Prozent, der Wiener ATX 3,1 Prozent. Der Dow Jones und der Nebenwerteindex Russell 2000 schlossen dagegen im Plus. Der Angstindex VIX stieg um 5,2 Prozent auf rund 28 Punkte.

Index Heute seit Jahreshoch seit Jahresbeginn Nasdaq 100 -0,6 % -16,6 % +3,2 % Nasdaq Composite -0,6 % -14,5 % +1,5 % S&P 500 -0,3 % -8,1 % +4,9 % Dow Jones +0,3 % -7,7 % +4,4 % Russell 2000 +0,8 % -11,8 % +9,1 % Philadelphia Semiconductor -0,7 % -40,0 % +23,9 % DAX -1,3 % -7,7 % +0,9 % Euro Stoxx 50 -1,8 % -10,0 % +1,7 % ATX -3,1 % -14,0 % +13,2 % Nikkei 225 -2,8 % -21,2 % +13,3 % Kospi -6,2 % -48,5 % +11,5 % Hang Seng -1,1 % -21,5 % -14,3 %

Alle Indizes Schlusskurs vom Mittwoch.

Kurze Woche, dünner Handel

Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt. Bei dünnem Handel können die Ausschläge in beide Richtungen größer ausfallen. Auch Bitcoin ist wieder unter 60.000 Dollar gerutscht.

Alle Kurse im Überblick

Schlusskurse vom Mittwoch gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag laut Yahoo Finance. Seit Jahresbeginn: gegenüber dem Schlusskurs Ende 2025, bei den mit * markierten Börsenneulingen seit dem Ausgabepreis (SpaceX, Anthropic) beziehungsweise seit dem ersten Handelstag (Cerebras). Seit Jahreshoch: gegenüber dem höchsten Schlusskurs 2026. ¹Schlusskurs an der Heimatbörse. Alle Durchschnitte sind ungewichtete arithmetische Mittelwerte.

Chip-Hersteller Heute seit Jahresbeginn seit Jahreshoch SK Hynix¹ -11,1 % +58,2 % -64,7 % Samsung¹ -9,9 % +42,4 % -52,9 % SMIC¹ -7,6 % -36,5 % -49,3 % Lam Research -5,7 % +8,1 % -57,3 % Micron -4,5 % +110,7 % -50,5 % Applied Materials -3,9 % +21,1 % -57,0 % Nvidia -3,9 % -19,9 % -37,6 % ASML -2,5 % +21,8 % -34,5 % TSMC -2,0 % +12,6 % -29,6 % AMD -1,8 % +89,6 % -37,5 % Intel -0,6 % +47,6 % -61,4 % Broadcom -0,1 % -13,1 % -37,5 % Arm ±0,0 % +47,8 % -63,2 % Cerebras* +1,0 % -71,2 % -71,2 % Qualcomm +2,2 % -1,4 % -32,8 % Durchschnitt -3,3 % +21,2 % -49,1 %

Hyperscaler/Cloud Heute seit Jahresbeginn seit Jahreshoch Oracle -5,1 % -46,7 % -58,1 % Amazon -3,1 % +5,9 % -13,9 % Alphabet -2,1 % -12,7 % -32,2 % Microsoft -1,2 % +1,3 % -11,9 % Tencent¹ -1,2 % -43,7 % -46,7 % Baidu ±0,0 % -51,4 % -60,9 % Apple +0,4 % +30,8 % -0,2 % Alibaba +1,6 % -41,2 % -51,3 % Meta +3,4 % -7,6 % -21,6 % Durchschnitt -0,8 % -18,4 % -33,0 %

KI-Infrastruktur Heute seit Jahresbeginn seit Jahreshoch Schneider Electric¹ -4,2 % -7,8 % -30,3 % Arista -2,7 % +25,1 % -24,3 % GE Vernova -0,8 % +9,3 % -39,2 % Eaton -0,6 % -0,3 % -31,0 % Equinix -0,5 % +27,7 % -12,3 % Vertiv -0,3 % +7,0 % -53,9 % Cisco +0,2 % +22,3 % -27,5 % Dell +0,6 % +136,0 % -49,5 % Hewlett Packard Enterprise +1,6 % +70,0 % -44,4 % Super Micro +3,1 % -20,4 % -53,5 % Durchschnitt -0,4 % +26,9 % -36,6 %

KI-Anbieter & Software Heute seit Jahresbeginn seit Jahreshoch Intuit -2,8 % -59,0 % -58,4 % Synopsys -2,3 % -13,8 % -24,2 % Cloudflare -1,4 % +43,7 % -21,5 % Snowflake -1,3 % +22,0 % -27,5 % CrowdStrike -0,7 % +78,6 % -24,9 % AppLovin -0,6 % -43,8 % -43,3 % Cadence -0,6 % -5,7 % -29,2 % SAP¹ -0,1 % -8,9 % -12,0 % Adobe +0,3 % -33,5 % -31,3 % ServiceNow +0,5 % -39,8 % -42,0 % Shopify +0,8 % -17,1 % -25,6 % SoundHound AI +0,8 % -73,5 % -77,5 % Palo Alto Networks +0,9 % +93,3 % -15,2 % Anthropic* +1,1 % -0,3 % -14,8 % Palantir +1,5 % -8,0 % -21,7 % C3.ai +1,6 % -25,9 % -29,4 % ADP +1,9 % +23,1 % ±0,0 % Fortinet +1,9 % +70,0 % -30,7 % Salesforce +2,0 % -25,6 % -25,9 % IBM +3,3 % -17,8 % -26,1 % Durchschnitt +0,3 % -2,1 % -29,1 %

Neoclouds Heute seit Jahresbeginn seit Jahreshoch WhiteFiber -3,5 % -58,9 % -85,5 % Nebius -2,7 % +1,5 % -70,4 % IREN -0,8 % -66,0 % -81,1 % Cipher -0,2 % -62,7 % -81,1 % CoreWeave -0,1 % -40,6 % -69,1 % TeraWulf +0,2 % -12,7 % -65,4 % Applied Digital +0,6 % -49,9 % -75,2 % HIVE Digital +0,8 % -50,8 % -74,1 % Hut 8 +1,2 % +6,3 % -63,3 % SpaceX* +1,3 % -5,6 % -39,7 % ChronoScale +8,5 % +11,8 % -67,4 % Durchschnitt +0,5 % -29,8 % -70,2 %