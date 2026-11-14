Nato gegen Donbas: USA bringen erstmals einen Tausch ins Spiel

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Ein Nato-Ticket gegen den Rest des Donbas: Diesen Tausch haben US-Unterhändler laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erstmals ins Spiel gebracht. „Die Amerikaner haben die Frage gestellt: Was, wenn die Ukraine der Nato beitritt? Würde sich die Ukraine aus dem Donbas zurückziehen?“, sagte Selenskyj laut dem Kyiv Independent vor Journalist:innen. Diese Frage sei zum ersten Mal überhaupt aufgekommen.

Was die USA vorschlagen

Konkret geht es um jenes Fünftel der Region Donezk, das die Ukraine laut dem Institute for the Study of War (ISW) noch kontrolliert. Luhansk hält Russland bereits nahezu vollständig. Im ukrainisch kontrollierten Teil liegt der sogenannte Festungsgürtel: die Städte Slowjansk, Kramatorsk, Druschkiwka und das teils umkämpfte Kostjantyniwka, in denen vor dem Krieg zusammen rund 380.000 Menschen lebten. Seit der Rückeroberung von Slowjansk und Kramatorsk 2014 hat die Ukraine die Region über Jahre mit einem dichten Netz aus Schützengräben, Bunkern und Panzersperren ausgebaut, viele Stellungen liegen auf Anhöhen oder hinter dem Fluss Siwerskyj Donez. Russland rennt seit Monaten dagegen an und kommt laut ukrainischen Angaben um weniger als 100 Quadratkilometer pro Monat voran.

Die Ukraine würde sich aus diesem Gebiet zurückziehen und im Gegenzug Mitglied der Nato werden. Kyjiw würde damit genau jene Stellungen räumen, die Moskau militärisch bisher nicht einnehmen konnte. Kremlchef Wladimir Putin erzählt seinen Gesprächspartnern laut dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha dennoch, die Ukraine kontrolliere nur noch rund 10 Prozent des Donbas.

Eine fertige Zusage gibt es nicht. „Wir brauchen Details, und die haben wir noch nicht. Das alles wird noch diskutiert“, so Selenskyj. Bei den Sicherheitsgarantien zeichnet sich laut Selenskyj ab, was die USA bieten wollen: Die Ukraine habe Garantien nach dem Vorbild von Artikel 5 des Nato-Vertrags, also der Beistandspflicht, als absolutes Minimum gefordert. Washington spreche nun von etwas, das den Artikeln 4 und 5 ähnelt, und beschreibe es als bilaterale Sicherheitsgarantien ähnlich jenen für Israel. Auf die Frage, ob dafür US-Soldat:innen in der Ukraine stationiert würden, hätten die Amerikaner mit Nein geantwortet.

Selenskyj will das Volk fragen

Einen Rückzug will Selenskyj nicht allein entscheiden. Die Ukraine verhandle mit ihren Partnern über ein umfassendes Sicherheitspaket: konkrete Garantien von Nato und EU, eine starke ukrainische Armee mit ausreichend Soldat:innen, Waffen und Finanzierung für einen festgelegten Zeitraum sowie einen Wiederaufbauplan mit klar benannten Geldquellen. Bestätigen die USA und die übrigen Nato-Partner genau dieses Paket, will Selenskyj die Ukrainer:innen befragen, ob sie es annehmen. Er habe nicht das Recht, das allein zu entscheiden. Anerkennen würde die Ukraine die besetzten Gebiete auch dann nicht als russisch.

Moskaus rote Linie

Ob Russland sich darauf einlässt, ist mehr als fraglich. Putin bezeichnet einen Nato-Beitritt der Ukraine seit Jahren als rote Linie und hat ihn als einen der Gründe für den Überfall 2022 genannt. Bei den Gesprächen in Abu Dhabi soll Moskau laut einem Bericht der Bild das Gegenteil gefordert haben: eine dauerhaft bündnisfreie Ukraine, dazu den Nato-Austritt Finnlands und den Abzug der Nato aus dem Baltikum. Der Kreml hat diesen Bericht dementiert.

Auch innerhalb der Nato wäre ein Beitritt kein Selbstläufer, denn neue Mitglieder müssen von allen Bündnisstaaten einstimmig aufgenommen werden. Selenskyj selbst warnte zudem davor, dass die USA in Abu Dhabi auch über eine neue Sicherheitsordnung für Europa sprechen wollten. Russland wolle damit vor allem den Einfluss in Europa neu verteilen, sagte er laut CNN. Über so etwas dürfe erst nach einem Waffenstillstand und einem Kriegsende gesprochen werden.

Europa kommt an den Tisch

Immerhin gibt es aus Sicht Kyjiws eine gute Nachricht: Künftige Friedensgespräche sollen auch europäische Vertreter:innen einschließen, wie die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner angekündigt haben. Der Kreml hat dem bisher nicht ausdrücklich zugestimmt. Die EU-Staats- und Regierungschef:innen haben sich bereits darauf geeinigt, dass Europa mit Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Polen sowie Vertreter:innen der EU verhandeln soll.