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Der Teddy, der zurückredet, muss in New York in Pension: Gouverneurin Kathy Hochul hat am vergangenen Dienstag ein Gesetz unterschrieben, das Herstellung, Vertrieb und Verkauf von Spielzeug mit eingebauten KI-Chatbots für fünf Jahre verbietet. Betroffen sind laut Mitteilung des Gouverneursbüros etwa sprechende Plüschtiere, Puppen und Roboter, die sich über das Internet mit Kindern unterhalten. Eltern sollen sich keine Sorgen machen müssen, dass „gefährliche Chatbots, getarnt als Spielzeug“ ihre Kinder unangemessenen Gesprächen aussetzen, so Hochul.

Das Moratorium tritt 90 Tage nach der Unterzeichnung in Kraft, also Ende Februar 2027. Für das laufende Weihnachtsgeschäft gilt es damit noch nicht, Hochul rief Eltern aber dazu auf, solche Spielzeuge schon jetzt nicht zu kaufen. Wer gegen das Verbot verstößt, muss mit Strafen von bis zu 15.000 Dollar (rund 13.500 Euro) pro Tag und Verstoß rechnen, durchsetzen soll das Generalstaatsanwältin Letitia James. Ihr Büro werde „nicht zögern, dieses Gesetz durchzusetzen“, kündigte James an.

Was die Tests ergeben haben

Vorangetrieben haben das Gesetz Senator Andrew Gounardes und die Abgeordnete Rebecca Kassay, es passierte beide Kammern laut Kassay mit fast einstimmiger Mehrheit. Die fünf Jahre sollen dem Bundesstaat Zeit geben, die Auswirkungen auf Kinder zu untersuchen und Schutzregeln zu entwickeln.

Auslöser waren mehrere Tests von Verbraucherschützer:innen. Die US-Organisation PIRG prüfte für ihren Bericht „Trouble in Toyland“ KI-Spielzeug für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Manche Geräte sprachen ausführlich über sexuelle Themen, erklärten, wo Streichhölzer zu finden sind, oder reagierten verärgert, wenn ein Kind das Gespräch beenden wollte. Elternkontrollen fehlten oft, die Sicherheitsfilter wurden in längeren Gesprächen schwächer, und einige Spielzeuge konnten die Stimme eines Kindes aufnehmen oder sein Gesicht scannen. Die Organisation Common Sense Media testete fünf weitere Geräte, ein Plüschpanda namens BubblePal spielte laut TechCrunch auf Nachfrage detailliert einen Amoklauf nach. „Unsere Forschung zeigt, dass sie für Kinder nicht sicher sind“, sagt Common-Sense-Gründer James P. Steyer.

Wer KI-Spielzeug baut

Der bekannteste Fall ist der Teddy Kumma des Herstellers FoloToy aus Singapur, der 2025 in Tests von freundlichem Geplauder zu sexuellen Inhalten und gefährlichen Ratschlägen wechselte. FoloToy stoppte damals den Verkauf, OpenAI sperrte den Zugang des Entwicklers zu seinen Modellen. Im aktuellen PIRG-Test rutschten laut Malwarebytes drei Spielzeuge in langen Gesprächen weiterhin in sexuelle Themen ab: der FoloToy-Bär, ein Hase von Alilo und ein KI-Panda von GoLabs, alle nach eigenen Angaben mit einer Version von OpenAIs GPT-4o. Beim Hersteller Bondu waren zudem rund 50.000 private Chats von Kindern mit ihrem Plüschtier über eine schlecht gesicherte Webkonsole einsehbar.

Auch die Großen der Branche halten sich zurück. Mattel hatte im Sommer 2025 eine Kooperation mit OpenAI angekündigt, das erste Produkt aber verschoben. Es soll sich an Familien und ältere Kund:innen richten, weil OpenAIs Angebote erst ab 13 Jahren freigegeben sind. Amazon kündigte laut TechCrunch an, den Verkauf von KI-Spielzeug in Regionen mit Verbot einzuschränken.

Spielwarenbranche will Studien statt Verbote

Die US-Spielwarenbranche hält wenig von dem Ansatz. Die Toy Association, der Branchenverband der Hersteller, sei stets gegen Moratorien gewesen und unterstütze stattdessen eine wissenschaftliche Prüfung. Auf Bundesebene sei ein geplantes Gesetz nach Gesprächen mit dem Verband bereits so geändert worden, dass statt eines Produktverbots eine Studie vorgesehen ist. Der Verband arbeitet nun an eigenen Sicherheitsrichtlinien für KI-Spielzeug und will seine Mitglieder bei der Umsetzung des New Yorker Gesetzes beraten.

New York ist nach Kalifornien der zweite US-Bundesstaat mit einem solchen Verbot. Dort hat Gouverneur Gavin Newsom im September ein vierjähriges Moratorium für den Verkauf und die Herstellung von KI-Chatbot-Spielzeug für Kinder unter 16 Jahren unterzeichnet.

Und in Europa?

In der EU gibt es kein vergleichbares Verbot. Die neue Spielzeugverordnung ist seit Jänner 2026 in Kraft, gilt aber erst ab August 2030. Sie bringt etwa einen digitalen Produktpass und strengere Regeln für Chemikalien, enthält laut einer Analyse der Rechtsplattform MediaLaws aber keine eigenen Vorgaben für KI in Spielzeug und verweist stattdessen auf den AI Act. Die Pflicht, Risiken für die psychische Gesundheit von Kindern zu bewerten, steht demnach nur in den Erwägungsgründen und hat keine festgelegte Methode.