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Europas Antwort auf Microsoft Office verlässt den Browser und zieht auf den Desktop.

Nextcloud hat kürzlich die Nextcloud Office Desktop-App veröffentlicht, wie das deutsche Unternehmen in einem Blogbeitrag ankündigt. Unter der Haube steckt Euro-Office, eine Office-Suite, die Nextcloud als „in Europa entwickelt und gesteuert“ beschreibt. Die App ist kostenlos und Open Source und bringt Editoren für Textdokumente, Tabellen, Präsentationen und PDFs mit.

Offline arbeiten, online gemeinsam bearbeiten

Die Desktop-App öffnet Microsoft-Formate wie DOCX, XLSX und PPTX ebenso wie die offenen Formate ODT, ODS und ODP. Dokumente lassen sich lokal und ohne Internetverbindung bearbeiten, wobei Nutzer:innen selbst entscheiden, welche Dateien auf dem Gerät bleiben und welche in die Cloud wandern. Wer sich mit einer oder mehreren Nextcloud-Instanzen verbindet, kann online gespeicherte Dateien öffnen und gemeinsam mit anderen in Echtzeit bearbeiten.

Dazu kommen Funktionen für den Büroalltag: Die App nutzt die auf dem Computer installierten Schriften, also auch Firmenschriften. Dokumente lassen sich mit einem Passwort schützen, digital signieren oder so einschränken, dass andere nur kommentieren, Formulare ausfüllen oder mit Änderungsverfolgung bearbeiten dürfen. Für die digitale Signatur braucht es ein eigenes Zertifikat, Nextcloud verweist dafür auf von der EU zugelassene Anbieter.

Verfügbar ist die App für Windows auf x64- und ARM-Rechnern, für Linux als .deb- und .rpm-Paket sowie für Macs mit Apple-Chips. Ältere Intel-Macs bleiben außen vor.

Ein Fork mit Vorgeschichte

Euro-Office ist ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer europäischer Firmen und Organisationen, darunter neben Nextcloud auch der deutsche Hoster IONOS, OpenProject, XWiki und die EuroStack-Initiative. Die erste produktionsreife Version erschien im Juni. Technisch basiert Euro-Office auf einem Fork von OnlyOffice, das Nextcloud jahrelang als Office-Editor integriert hatte.

Mit dem Projekt reagieren die Beteiligten auf die wachsende Debatte um Europas Abhängigkeit von US-Konzernen. Zusätzlich befeuert hat diese Debatte zuletzt der weltweite Ausfall von Microsoft 365. Die Niederlande etwa bauen mit DAWO einen eigenen digitalen Arbeitsplatz für ihre Verwaltung, ganz ohne Microsoft.

Lizenzstreit mit OnlyOffice

Unumstritten ist Euro-Office allerdings nicht. OnlyOffice, ein Softwareanbieter mit russischen Wurzeln, hat nach der Ankündigung des Forks seine Partnerschaft mit Nextcloud ausgesetzt und wirft den Initiatoren vor, gegen die Open-Source-Lizenz AGPLv3 zu verstoßen, wie Trending Topics berichtete. OnlyOffice hatte in der Lizenz Zusatzbedingungen verankert, die etwa die Beibehaltung des eigenen Logos verlangen. Nextcloud hält dagegen, eine direkte Zusammenarbeit mit OnlyOffice sei kaum möglich gewesen, und verweist auf Bedenken vieler Kund:innen wegen der russischen Herkunft des Anbieters.

Starke Konkurrenz

Der Markt für Office-Software ist fest in der Hand von Microsoft 365 und Google Workspace. Daneben gibt es mit LibreOffice seit Jahren eine etablierte Open-Source-Alternative für den Desktop, und OnlyOffice selbst bietet ebenfalls Desktop-Editoren an. Euro-Office will sich vor allem über die Kombination aus europäischer Steuerung, Microsoft-Kompatibilität und der Anbindung an die Nextcloud-Cloud abheben.