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NIO hat auf seiner Technologieveranstaltung „NIO IN 2026″ in Guangzhou ehrgeizige Ziele präsentiert: Die Energiesparte NIO Power soll bis 2030 mehr als 10.000 Batteriewechselstationen betreiben und Batteriepacks im Wert von über 350 Milliarden RMB (52 Milliarden US-Dollar) verwalten.

Das Unternehmen plant laut Electrek zudem, bis zum Ende des Jahrzehnts jährlich über 10 Milliarden kWh Energie durch Laden und Batteriewechsel bereitzustellen. Die Ankündigung erfolgt zum 12-jährigen Firmenjubiläum. Allerdings bestehen einige Bedenken, denn NIO hat bereits frühere Ziele deutlich verfehlt.

1.400 neue Stationen pro Jahr erforderlich

Die Zahlen zeigen die Herausforderung: NIO verfügt aktuell über 4.252 Batteriewechselstationen in China sowie 5.584 Ladestationen. Um die 10.000er-Marke zu erreichen, müssten vier Jahre in Folge jeweils rund 1.400 Stationen hinzukommen. Im Jahr 2024 hat NIO 679 Stationen aufgebaut, 2025 waren es 681. Der neue Plan erfordert also etwa das Doppelte des bisherigen Tempos. Selbst das diesjährige Ziel von „mindestens 1.000″ neuen Stationen scheint NIO zu verfehlen: Seit Februar, als das Unternehmen seinen 100-millionsten Batteriewechsel feierte, kamen nur etwas mehr als 500 Stationen hinzu.

Der historische Kontext dämpft die Euphorie zusätzlich. Auf dem „Power Day“ 2021 hatte sich NIO verpflichtet, bis Ende 2025 weltweit mehr als 4.000 Batteriewechselstationen einzurichten, davon etwa 1.000 außerhalb Chinas. Bis Februar 2026 erreichte das Unternehmen etwa 3.700 Stationen, fast alle davon in China. Auch das Energieziel ist ambitioniert: Das Batteriewechselnetzwerk hat bis Februar nach rund acht Jahren Betrieb insgesamt 5,28 Milliarden kWh geliefert. Das Ziel für 2030 liegt bei fast dem Doppelten dieser Menge pro Jahr.

NIO präsentiert neue KI-Strategie

Die Finanzierung der 52 Milliarden Dollar teuren Batterieflotte lagert NIO über Partnerschaften aus: Das „Battery-as-a-Service“-Modell (BaaS) ermöglicht Kund:innen, Fahrzeuge ohne Akku zu kaufen und die Batterie zu mieten. Partner wie Zhongan Energy übernehmen das Eigentum an den Stationen, während NIO Technologie und Betrieb steuert. Mehr als 900 Stationen hat NIO Power inzwischen gemeinsam mit Partnern errichtet.

Neben der Infrastruktur hat das Unternehmen auf dem Event seine KI-Strategie präsentiert. Mit NIO WorldModel (NWM) 3.0 kommt die neueste Version seiner Fahrassistenz, die ab Dezember für Fahrzeuge mit den Systemen Banyan, Cedar, Cedar S und Coconut+ ausgerollt wird. NWM 3.0 soll 40 Prozent weniger Eingriffe des Fahrers erfordern als die Vorgängerversion.

Die Latenz bei der Fahrzeugsteuerung ist um 54 Prozent gesunken, bei der Fahrwerkssteuerung um 78 Prozent, während das Training fünfmal effizienter geworden ist. Zudem stellte man „NOMI Intelligence 4.0″ vor, einen überarbeiteten Fahrzeugassistenten auf Basis eines KI-Agenten-Frameworks, das Aufgaben eigenständig planen und ausführen kann.

CEO William Li positioniert das Unternehmen als „KI-native Organisation“ und argumentiert, dass die globale Automobilindustrie einen Wert von 7 bis 9 Billionen US-Dollar hat und KI einen Mehrwert von mehr als 1,2 Billionen US-Dollar schaffen kann. Intern setzt die Firma nach eigenen Angaben über 7.500 KI-Agenten ein, die bisher mehr als 2,9 Millionen Aufgaben ausgeführt haben. Finanzvorstand Stanley Qu, der auch NIO Power leitet, präsentierte den Einsatz von KI-Agenten zur Verwaltung des Batteriewerts, des Stationsbetriebs und der Energieeffizienz.