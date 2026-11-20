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Rekordzahlen, Aktienrückkäufe, Lohnerhöhungen: Nvidia hat alles versucht, und die Börse glaubt trotzdem kein Wort. Die Aktie des einst wertvollsten Unternehmens der Welt ist am Freitag zeitweise um mehr als 12 Prozent auf rund 128 Dollar (etwa 113 Euro) abgestürzt. Damit steuert Nvidia auf den siebten Verlusttag in Folge zu und notiert so tief wie zuletzt im Mai 2025.

Vom Rekordhoch bei rund 239 Dollar Anfang Oktober hat die Aktie damit rund 44 Prozent verloren, der Börsenwert schrumpfte um umgerechnet rund 2,2 Billionen Euro. Es ist die siebte Verlustwoche in Folge, die längste Serie seit der Finanzkrise 2008. Unter den wertvollsten US-Konzernen ist Nvidia hinter Apple, Microsoft und Alphabet auf Platz vier zurückgefallen. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie mehr als 22 Prozent im Minus, es droht das erste Verlustjahr seit 2022.

Anthropic-IPO als Brandbeschleuniger

Den aktuellen Abverkauf hat ausgerechnet ein KI-Ereignis verschärft, das eigentlich für Aufbruchstimmung sorgen sollte: der Börsengang von Anthropic. Die Aktie des Claude-Entwicklers startete am Donnerstag mit einem ersten Kurs von 111,50 Dollar weit über dem Ausgabepreis von 83 Dollar, schloss aber bereits bei rund 97 Dollar. Am Freitag ging es zeitweise um weitere rund 13 Prozent nach unten, knapp über den Ausgabepreis. Statt den KI-Handel wiederzubeleben, hat das Debüt laut Yahoo Finance die Zweifel an der Branche nur verstärkt.

Der Ausverkauf erfasst längst den gesamten Markt. S&P 500 und Dow Jones sind am Freitag in eine Korrektur gerutscht, also mehr als 10 Prozent unter ihre Rekordstände gefallen. In Asien brachen Nikkei, Kospi und der taiwanische Leitindex jeweils um mehr als 5 Prozent ein. Der Volatilitätsindex VIX stieg auf den höchsten Stand seit März.

Ohne Huang fehlt das Vertrauen

Der tiefere Grund für Nvidias Talfahrt liegt aber im eigenen Haus. Gründer Jensen Huang ist vergangene Woche nach 33 Jahren an der Spitze zurückgetreten. Auslöser waren Berichte über zwei außereheliche Affären, eine davon mit Alice Huang, Managerin beim singapurischen Nvidia-Kunden Megaspeed, die US-Geheimdienste für eine Agentin Chinas halten. Trending Topics hat bereits über die Board-Untersuchung und darüber berichtet, warum Nvidia Huang kaum einfach feuern konnte.

Seither stapeln sich die Probleme. Die US-Börsenaufsicht SEC prüft laut Wall Street Journal, ob Nvidias Angaben Anleger:innen in die Irre geführt haben, etwa beim China-Geschäft. Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta sieht „Red Flags“ rund um mögliche Chip-Lieferungen nach China. Dazu kommt eine Sammelklage von Aktionär:innen. Huang selbst erklärte sich zur Rückkehr bereit, der Verwaltungsrat unter dem neuen Vorsitzenden Harvey Jones lehnte postwendend ab und sucht nun extern nach einem dauerhaften Nachfolger.

Rekordquartal verpufft

Dabei läuft das Geschäft so gut wie nie. Im dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz laut Nvidia um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar (rund 102 Milliarden Euro), fast sieben Milliarden mehr als erwartet. Für das laufende Quartal, das eine zusätzliche Woche hat, stellt Interimschefin Colette Kress rund 130 Milliarden Dollar (etwa 115 Milliarden Euro) in Aussicht, ohne Rechenzentrumsumsätze aus China einzuplanen. Die neue Chipgeneration Vera Rubin sei „explosiv“ gestartet. Allein im Quartal flossen 28,1 Milliarden Dollar über Rückkäufe und Dividenden an die Aktionär:innen zurück.

Nachbörslich sprang die Aktie zunächst um knapp 5 Prozent nach oben, am nächsten Tag war das Plus wieder weg. Bei einer Betriebsversammlung versprach Kress den Mitarbeiter:innen vorgezogene Gehaltsrunden, um eine Abwanderung von Talenten zu verhindern. Die Börse ließ sich davon nicht beeindrucken.

Die ganze Chipbranche blutet

Nvidia steht mit seinen Verlusten nicht allein da. Am Freitag fielen auch die Aktien der großen Konkurrenten und Zulieferer teils zweistellig: AMD und Broadcom büßten zeitweise jeweils mehr als 11 Prozent ein, Speicherchip-Hersteller Micron mehr als 13 Prozent, TSMC rund 8,5 Prozent. Schon nach den US-Midterms hatte ein KI-Ausverkauf Chipaktien, Neoclouds und Softwarewerte erfasst. Anleger:innen fürchten strengere Regeln für Rechenzentren, hohe Zinsen und die Frage, ob sich die gigantischen KI-Investitionen jemals rechnen.

Panik statt Pleite

Nicht alle sehen darin den Anfang vom Ende. Tech-Analyst Dan Ives nennt den Abverkauf laut Yahoo Finance „panikgetrieben“ und keinen Vorboten dunklerer Zeiten für die Tech-Branche. Er rechnet damit, dass Big Tech im kommenden Jahr rund 1,5 Billionen Dollar (etwa 1,3 Billionen Euro) in Infrastruktur steckt. BNP Paribas spricht ebenfalls von Panikverkäufen, die Deutsche Bank hält den Markt für „sehr überverkauft“.

Auch die Bewertung spricht eine andere Sprache als der Kurs. Nvidia wird inzwischen nur noch mit rund dem 9-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, Konkurrent AMD mit einem Vielfachen davon. Schon vor den Quartalszahlen war die Aktie laut LSEG-Daten so günstig wie seit 2012 nicht mehr. Privatanleger:innen griffen nach Huangs Rücktritt in der ersten halben Handelsstunde für 111 Millionen Dollar zu, laut Vanda Research das größte Eröffnungsgebot für die Aktie überhaupt.