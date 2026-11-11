Nvidia-Board soll Rauswurf von Jensen Huang vorbereiten, Aktie -9%

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Am Montag galt Jensen Huang noch als unkündbar, zwei Tage später soll sein eigenes Board seinen Rauswurf vorbereiten. Die Direktor:innen von Nvidia wollen über die Zukunft des Gründers und CEO entscheiden und erwägen seine Absetzung, berichtet das Wall Street Journal. Auslöser ist ein Bericht der New York Times über eine zweite außereheliche Beziehung, diesmal mit einer Nvidia-Managerin, die direkt an Huang berichtet. Die Aktie verlor nachbörslich rund 9 Prozent.

Was die New York Times berichtet

Erst am Sonntag hatte Huang in einer Mail an die Belegschaft eine Affäre eingeräumt. Die Frau, die Megaspeed-Managerin Alice Huang, halten US-Geheimdienste für eine Agentin Chinas. Nun kommt ein zweiter Fall dazu:

Die Managerin: Huang soll auch eine Beziehung mit Kimberly Powell gehabt haben, Vizepräsidentin für das Gesundheitsgeschäft von Nvidia. Powell ist seit 2008 im Unternehmen und berichtet direkt an den CEO.

Huang soll auch eine Beziehung mit Kimberly Powell gehabt haben, Vizepräsidentin für das Gesundheitsgeschäft von Nvidia. Powell ist seit 2008 im Unternehmen und berichtet direkt an den CEO. Die Quellen: Die Times beruft sich auf fünf Personen, die bei Nvidia gearbeitet haben.

Die Times beruft sich auf fünf Personen, die bei Nvidia gearbeitet haben. Der Vorfall: Die beiden sollen im März am Rande der Nvidia-Konferenz GTC in einem Hotel in San Jose in vertrautem Umgang gesehen worden sein.

Die beiden sollen im März am Rande der Nvidia-Konferenz GTC in einem Hotel in San Jose in vertrautem Umgang gesehen worden sein. Die Reaktionen: Nvidia lehnte eine Stellungnahme ab, Powell reagierte zunächst nicht. Huang selbst soll ein Telefonat mit dem Hinweis beendet haben, man solle sich nicht direkt an ihn wenden.

Huang (63) ist seit 41 Jahren verheiratet, auch Powell (48) ist verheiratet.

Warum der zweite Fall gefährlicher ist

Die Beziehung zu Alice Huang war ein Problem der nationalen Sicherheit und des Rufs. Eine Beziehung mit einer direkt unterstellten Managerin ist ein klassisches Problem der Unternehmensführung, und für genau solche Fälle gibt es Präzedenzfälle: Intel trennte sich 2018 von CEO Brian Krzanich, McDonald’s 2019 von Steve Easterbrook, jeweils wegen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen. Ob Huang gegen Nvidias Verhaltensregeln verstoßen hat und ob er das Board bei seinem Geständnis am Sonntag über den zweiten Fall informiert hat, geht aus den Berichten nicht hervor.

Trending Topics hatte am Montag analysiert, warum Nvidia Huang nicht einfach feuern kann: Mehr als 60 Manager:innen berichten direkt an ihn, einen designierten Nachfolger gibt es nicht, und im elfköpfigen Board sitzen viele Weggefährten aus der Gründungszeit. Rechtlich reicht allerdings eine einfache Mehrheit. Huang hält 3,56 Prozent der Aktien und hat keine Sonderstimmrechte.

Was das Wall Street Journal berichtet

Das Board wollte frühestens am Mittwoch zusammenkommen, um über Huangs Zukunft zu entscheiden. Das Journal beruft sich auf Personen, die mit der Sache vertraut sind. Ob das Treffen stattgefunden hat, ist nicht bekannt. Wer Huang nachfolgen oder den Konzern übergangsweise führen könnte, steht in den Berichten nicht. Die laufende Untersuchung des Boards führen die unabhängigen Direktor:innen, unterstützt von der Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Aktie: Erst Erholung, dann minus 9 Prozent

Im regulären Handel hatte die Aktie am Mittwoch noch um 2,9 Prozent auf 173,73 Dollar zugelegt, getragen von einer Rally der Chipwerte. Nach dem Bericht der Times gab sie nachbörslich zunächst rund 3 Prozent ab, nach dem Bericht des Journal waren es rund 8 Prozent, zuletzt rund 9 Prozent.

Hält der Abschlag bis zur Eröffnung am Donnerstag, notiert die Aktie bei rund 158 Dollar. Der Börsenwert würde rechnerisch um rund 380 Milliarden Dollar (rund 340 Milliarden Euro) sinken und unter 4 Billionen Dollar fallen. Schon bis Mittwoch hatte Nvidia seit Bekanntwerden der Affäre mit Alice Huang mehr als 300 Milliarden Dollar (rund 270 Milliarden Euro) verloren. Zusammen mit dem KI-Ausverkauf nach den Midterms summierte sich der Wertverlust schon am Dienstag auf eine Billion Dollar binnen einer Woche. Vom Rekordhoch Anfang Oktober wäre die Aktie dann rund ein Drittel entfernt.

Wie viel an Huang hängt, haben Analyst:innen bereits beziffert: Dan Ives von Wedbush schätzt, Nvidia wäre ohne ihn fast 30 Prozent weniger wert. Die Investmentbank Baird hat die Aktie am Mittwoch auf „Neutral“ gesenkt, in einer Studie mit dem Titel „Icarus‘ Rise and Fall; Company Will Be Fine“.

Kein Beschluss, anonyme Quellen

Entschieden ist nichts. Beide Berichte stützen sich auf anonyme Quellen, Reuters konnte sie nach eigenen Angaben nicht überprüfen, und Nvidia hat sich öffentlich weder zur zweiten Beziehung noch zu einer möglichen Absetzung geäußert. Offiziell gilt die Linie vom Sonntag: Huang bleibt CEO, solange die Untersuchung läuft, und das Board hat ihm sein Vertrauen ausgesprochen.

Fürsprecher hat Huang auch außerhalb des Konzerns. US-Präsident Donald Trump stellte sich Anfang der Woche hinter ihn, obwohl nach seinen Angaben das FBI ermittelt. Und an der Börse gilt weiter, dass kaum ein Konzern so stark von einer Person abhängt: Nvidia kontrolliert geschätzt 90 Prozent des Markts für KI-Chips, alle großen Entscheidungen trifft Huang selbst.

Was als Nächstes kommt

Der Zeitplan ist eng. Am Dienstag kommender Woche legt Nvidia seine Quartalszahlen vor, die Erläuterungen dazu kommen von Finanzchefin Colette Kress. Im Kongress lief am Mittwoch die Frist ab, bis zu der Huang auf die Einladung zu einem vertraulichen Briefing antworten sollte. Der Vorsitzende des Außenausschusses im Repräsentantenhaus, Brian Mast, hat mit einer Vorladung gedroht. Dazu kommen die Ermittlungen des FBI und die Klage eines Anlegers in Kalifornien.