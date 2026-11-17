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Der größte Lieferant der KI-Branche finanziert zunehmend auch seine Kundschaft: Nvidia schreibt im Kommentar zu seinen Rekordzahlen ganz offen, dass viele KI-Firmen sich ihr Wachstum eigentlich nicht leisten können.

Die Passage steht nicht in der Pressemitteilung, sondern im deutlich ausführlicheren CFO-Kommentar, den Interims-CEO und Finanzchefin Colette Kress zu den Quartalszahlen veröffentlicht hat. Dort heißt es: „Neoclouds und Frontier Labs verzeichnen eine außergewöhnliche Nachfrage nach KI-Infrastruktur, doch viele wachsen schneller, als ihre Bilanzen und langfristigen Kreditprofile es tragen können.“

Nvidias Antwort darauf: „Als Reaktion darauf haben wir Vereinbarungen getroffen, die ausgewählten Kunden helfen, das Land, den Strom und die Rechenzentrumskapazitäten zu sichern, die sie für ihr Wachstum benötigen.“ Die Sicherung von Grundstücken, Strom und Gebäuden für Rechenzentren sei inzwischen „die nächste kritische Phase im Aufbau der KI-Infrastruktur“.

Wofür Nvidia geradesteht

Was das konkret heißt, zeigen die Tabellen im CFO-Kommentar. Für Partner haftet Nvidia mit bis zu 118 Milliarden Dollar (rund 106 Milliarden Euro), falls diese ihre Verpflichtungen nicht erfüllen:

OpenAI-Campus in Ohio: Bis zu 105 Milliarden Dollar (rund 94 Milliarden Euro) an Kreditgarantien für den Campus von SB Energy, der auf rund 4,25 Gigawatt ausschließlich Nvidia-Infrastruktur für OpenAI beherbergen soll, mit Mietverträgen über 20 Jahre. Nvidia hat sich zudem die Option gesichert, für weitere rund 3,8 Gigawatt zu bürgen.

Bis zu 105 Milliarden Dollar (rund 94 Milliarden Euro) an Kreditgarantien für den Campus von SB Energy, der auf rund 4,25 Gigawatt ausschließlich Nvidia-Infrastruktur für OpenAI beherbergen soll, mit Mietverträgen über 20 Jahre. Nvidia hat sich zudem die Option gesichert, für weitere rund 3,8 Gigawatt zu bürgen. Strom und Systeme: 9,5 Milliarden Dollar an Garantien für Strom- und Hardwarefinanzierungen.

9,5 Milliarden Dollar an Garantien für Strom- und Hardwarefinanzierungen. Grundstücke für Neoclouds: 3,5 Milliarden Dollar an Garantien für Land, Strom und Gebäude.

Dazu kommen Vereinbarungen mit Neoclouds über bis zu 32 Milliarden Dollar (rund 29 Milliarden Euro), die bisher noch „AI cloud agreements“ hießen. Nvidia verpflichtet sich damit, Rechenkapazität abzunehmen, allerdings nur, wenn die Neoclouds ihre Finanzierung sichern und die Kapazität in Betrieb geht. Im Gegenzug verdient Nvidia am Verkauf der Hardware und unter bestimmten Bedingungen an den Umsätzen der Neoclouds mit.

Auch darüber hinaus hat sich Nvidia zu enormen Zahlungen verpflichtet. Insgesamt summieren sich die künftigen Verpflichtungen auf 518 Milliarden Dollar (rund 465 Milliarden Euro):

Zulieferer: 390 Milliarden Dollar, vor allem für Speicherchips über mehrere Jahre, nach 279 Milliarden im Vorquartal

390 Milliarden Dollar, vor allem für Speicherchips über mehrere Jahre, nach 279 Milliarden im Vorquartal Rechenzentrumsmieten: 74 Milliarden Dollar für noch nicht begonnene Mietverträge mit bis zu 20 Jahren Laufzeit, davon 63 Milliarden erst ab 2032

74 Milliarden Dollar für noch nicht begonnene Mietverträge mit bis zu 20 Jahren Laufzeit, davon 63 Milliarden erst ab 2032 Cloud-Verträge: 28 Milliarden Dollar

28 Milliarden Dollar Beteiligungen: 20 Milliarden Dollar an zugesagten Investments, vor allem in Frontier Labs und Infrastruktur-Finanzierer

20 Milliarden Dollar an zugesagten Investments, vor allem in Frontier Labs und Infrastruktur-Finanzierer Investitionen: 6 Milliarden Dollar

Allein im kommenden Geschäftsjahr werden davon 222 Milliarden Dollar fällig.

Mehr Zeit zum Zahlen

Gleichzeitig lässt Nvidia einigen Kunden mehr Zeit. Die offenen Forderungen stiegen auf 81 Milliarden Dollar (rund 73 Milliarden Euro), im Schnitt zahlen Kunden nun nach 64 statt 60 Tagen. Als Grund nennt Nvidia neben dem Zeitpunkt der Rubin-Auslieferungen „verlängerte Zahlungsfristen bei großen, mehrere Quartale umfassenden Verträgen mit bestimmten Kunden mit Investment-Grade-Rating“. Und auf nicht börsennotierte Beteiligungen musste Nvidia im Quartal 1,8 Milliarden Dollar abschreiben.

Was Nvidia entgegnet

Nvidia betont, dass die meisten dieser Verpflichtungen an Bedingungen geknüpft sind. Die Garantien für Ohio greifen erst Gebäude für Gebäude, sobald diese fertig sind, die erste voraussichtlich im Geschäftsjahr 2029. Danach sinkt das Risiko über die Laufzeit, wenn OpenAI seine Miete zahlt. „Bis heute haben wir keine Zahlungen im Zusammenhang mit unseren Garantien geleistet“, schreibt Kress. Und die Rechenzentren will Nvidia nur dort absichern, wo „sichtbare, dauerhafte Nachfrage“ mehrere Chipgenerationen tragen kann.

Kritiker:innen sehen darin trotzdem ein Muster, das als Kreislauffinanzierung bekannt ist: Nvidia hilft Kunden mit Geld und Garantien, die dieses Geld dann für Nvidia-Chips ausgeben. Laut Michael Cembalest von JPMorgan haben sich Nvidias zugesagte Zahlungen und Garantien binnen eines Quartals fast verdoppelt. Dan Niles von Niles Investment Management erwartet, dass Interims-CEO Kress diese Deals nach dem Abgang von Jensen Huang zurückfährt, was vor allem Neoclouds wie CoreWeave treffen würde. Wie sehr die Branche von Nvidias Geld abhängt, zeigt auch der bevorstehende Börsengang von Anthropic, in das Nvidia laut Prospekt rund 10 Milliarden Dollar investieren will, wie Trending Topics berichtete.