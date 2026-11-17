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Ein Chipkonzern verliert seinen Chef, und die halbe Börse zittert mit: Die Krise bei Nvidia ist längst zum Problem für den gesamten KI-Sektor geworden.

Am Montag schlossen alle drei großen US-Indizes deutlich im Minus. Der technologielastige Nasdaq Composite verlor 2,49 Prozent auf 24.509,76 Punkte, der breite S&P 500 fiel um 1,92 Prozent auf 7.416,59 Punkte, der Dow Jones Industrial Average gab um 1,41 Prozent auf 51.608,17 Punkte nach. Für S&P 500 und Nasdaq war es der dritte Verlusttag in Folge. Der Volatilitätsindex VIX, das sogenannte Angstbarometer der Wall Street, stieg um rund 19 Prozent.

Ausgelöst haben den Ausverkauf gleich mehrere Faktoren. Nvidia sucht nach dem Rücktritt von Jensen Huang einen neuen CEO, eine Rückkehr des Gründers schließt der Verwaltungsrat aus. Gleichzeitig hat die US-Regierung eine neue Exportregel erlassen, die chinesischen Firmen den Fernzugriff auf KI-Chips über Rechenzentren im Ausland erschweren soll. Und Fed-Chef Kevin Warsh ließ wissen, dass die Notenbank Szenarien für die wirtschaftlichen Folgen von KI durchrechnet, inklusive verdrängter Arbeitsplätze und schwächerer Aktienkurse.

Chip-Aktien stürzen stärker ab als Nvidia

Am härtesten traf es die Halbleiterbranche. Der Philadelphia Semiconductor Index, das wichtigste Börsenbarometer für Chipwerte, verlor laut Seoul Economic Daily am Montag 5,28 Prozent und rutschte wieder unter die Marke von 10.000 Punkten. Viele Nvidia-Zulieferer und Konkurrenten fielen dabei stärker als Nvidia selbst:

Micron: minus 7,62 Prozent

minus 7,62 Prozent SK Hynix: minus 7,29 Prozent

minus 7,29 Prozent TSMC: minus 6,34 Prozent

minus 6,34 Prozent AMD: minus 5,58 Prozent

minus 5,58 Prozent Nvidia: minus 4,12 Prozent

minus 4,12 Prozent Broadcom: minus 3,92 Prozent

minus 3,92 Prozent Intel: minus mehr als 7 Prozent

Auch die großen KI-Plattformen gerieten unter Druck. Alphabet verlor 4,07 Prozent, Amazon 3,34 Prozent, Meta 2,38 Prozent und Microsoft 1,12 Prozent. Apple kam mit einem Minus von 0,98 Prozent vergleichsweise glimpflich davon.

Für Nvidia selbst wird die Lage immer ungemütlicher. Die Aktie schloss mit 156,14 Dollar (rund 140 Euro) auf dem tiefsten Stand seit Juli 2025 und steuert auf die siebte Verlustwoche in Folge zu. Seit den Enthüllungen über Huangs Affäre hat Nvidia laut Associated Press rund 735 Milliarden Dollar (rund 659 Milliarden Euro) an Börsenwert verloren. Mit einem Börsenwert von rund 3,76 Billionen Dollar (rund 3,37 Billionen Euro) liegt Nvidia laut CompaniesMarketCap nur noch auf Platz drei hinter Apple mit 5,14 Billionen und Microsoft mit 3,79 Billionen Dollar, erstmals seit 18 Monaten. Seit Jahresbeginn hat Nvidia rund 19 Prozent an Wert verloren, kein anderer Titel hat den S&P 500 heuer stärker nach unten gezogen.

Asien und Europa ziehen nach

Die Verkaufswelle schwappte am Dienstag nach Asien über. Der koreanische Kospi fiel um 2,6 Prozent auf 4.968,48 Punkte und schloss erstmals seit Februar unter der Marke von 5.000 Punkten. Samsung Electronics gab um 3,3 Prozent nach, SK Hynix um rund 2 Prozent. In Japan verlor der Nikkei 225 1,3 Prozent, der Chiptest-Spezialist Advantest 4,4 Prozent und SoftBank 3,9 Prozent. SoftBank hat binnen eines Monats mehr als ein Drittel seines Börsenwerts eingebüßt. Taiwans Leitindex Taiex fiel um 2,3 Prozent. In Europa notierten DAX und CAC 40 zur Mittagszeit jeweils 0,8 Prozent im Minus, der Londoner FTSE 100 lag 1 Prozent tiefer.

„Der Markt war schon vor den Ereignissen bei Nvidia über dieses Risiko besorgt. Jetzt ist das Risiko noch ernster geworden“, sagte Zhiwei Zhang, Chefökonom von Pinpoint Asset Management, mit Blick auf die neuen US-Exportregeln laut Associated Press.

Erste Schnäppchenjäger:innen vor den Zahlen

Vor den Nvidia-Zahlen hat sich die Lage an der Wall Street zumindest nicht weiter verschärft. Die Futures auf den Nasdaq lagen vor Handelsstart rund 0,5 Prozent im Plus, Micron legte vorbörslich um 2,5 Prozent zu. Nach Börsenstart war von dieser Erholung allerdings wenig übrig: Laut CompaniesMarketCap notierten Nvidia (minus 0,3 Prozent), AMD (minus 0,2 Prozent), Micron (minus 1,1 Prozent), TSMC (minus 1,5 Prozent) und Intel (minus 1,9 Prozent) in den ersten Handelsminuten wieder leicht im Minus. Broadcom (plus 1,8 Prozent) und Arm (plus 3,8 Prozent) konnten dagegen zulegen.

Zudem ist das Börsenjahr trotz der jüngsten Verluste noch kein schlechtes: Der S&P 500 liegt heuer immer noch rund 8 Prozent im Plus, getragen vor allem von Apple. Und viele Chipwerte haben trotz des Absturzes eine starke Bilanz: Micron liegt seit Jahresbeginn laut CompaniesMarketCap rund 152 Prozent im Plus, Intel rund 50 Prozent. Einige Analyst:innen sehen im Abverkauf deshalb eher eine Chance. Die KI-Party ist laut mehreren Marktbeobachter:innen noch nicht vorbei, wie Trending Topics kürzlich berichtete: Generali Investments rechnet mit einer Neubewertung der KI-Aktien, und Morgan Stanley sieht in den gefallenen Kursen eine Kaufgelegenheit. TS Lombard warnt allerdings vor dem wachsenden Schuldenberg im KI-Sektor.

Ob die Anleger:innen noch an die KI-Story glauben, wird sich spätestens am Donnerstag zeigen. Dann geht Anthropic an die Nasdaq, und das in einem Umfeld, in dem die 21 größten KI-Aktien heuer auf der Stelle treten. Ein erfolgreicher Börsengang des Claude-Entwicklers wäre ein starkes Signal, dass die Nachfrage nach KI-Investments intakt ist. Ein holpriger Start dürfte die Nervosität dagegen weiter anheizen.

Wie es weitergeht, entscheidet sich heute nach US-Börsenschluss. Die Wall Street erwartet von Nvidia rund 109 Milliarden Dollar Umsatz, wie Trending Topics in einer Vorschau auf die Nvidia-Zahlen berichtete. Laut den Optionsmärkten rechnen Händler:innen mit einer Kursbewegung von rund 8 Prozent in die eine oder andere Richtung. Dazu kommt die Sorge vor steigenden Zinsen: Laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember inzwischen bei knapp 96 Prozent.