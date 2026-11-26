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Ausgerechnet Jensen Huang: Kaum ein Tech-Chef hat so laut für das China-Geschäft und für offene KI-Modelle getrommelt wie der Nvidia-Chef. Mehr als ein Jahr lang warb er in Washington dafür, Nvidias H200-Chips wieder nach China verkaufen zu dürfen, die US-Exportpolitik sei „bereits weitgehend nach hinten losgegangen“. Und als OpenAI und Anthropic laut Berichten bei der US-Regierung auf ein Verbot chinesischer Open-Weight-Modelle drängten, organisierte Huang einen offenen Brief zu deren Verteidigung. Jetzt verschließt sein eigener Konzern den Umweg, über den Chinas KI-Labs bisher an seine Chips kamen.

Wie sehr die Open-Weight-Welt an Huang hängt, zeigte sich schon bei seinem Rücktritt Mitte November. Hugging-Face-Chef Clément Delangue, dessen Plattform Nvidia gerade um 12,9 Mrd. Dollar übernimmt, sprach auf X von einem „wirklich traurigen Tag“ und kündigte an, „härter denn je“ für Open-Source-KI zu kämpfen. Der KI-Forscher Nathan Lambert schrieb, ein Nvidia ohne Huang als CEO wäre „sehr, sehr schlecht für die Sache offener Modelle in den USA“. Huang ist inzwischen zwar zurück, doch jetzt wird klar, warum die Sorge berechtigt war: Selbst mit ihm an der Spitze kappt Nvidia nun eine wichtige Quelle für Rechenleistung chinesischer Open-Weight-Labs.

Nvidia hat laut einem Bericht der Financial Times die Auslieferung von KI-Servern nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien gestoppt. Hersteller wie Dell und Supermicro haben Kund:innen in den vier Ländern mitgeteilt, dass Nvidia ihre Bestellungen nicht freigibt und offene Aufträge vorerst nicht ausgeliefert werden können. Ob der Stopp nur vorübergehend ist, ist unklar.

Hintergrund ist die neue Exportregel der US-Regierung, die genau diese vier Länder plus Brasilien unter Lizenzpflicht stellt. Rechenzentren, die Rechenleistung an Firmen aus China vermieten könnten, müssen binnen 90 Tagen eine Lizenz beantragen. Wie das gehen soll, weiß in der Branche offenbar niemand so genau. „Niemand weiß, wie man diese Lizenz beantragen soll, während die 90-Tage-Uhr tickt“, zitiert die FT einen Manager eines Cloud-Anbieters. Für Nvidia geht es um viel Geld: Über seine Tochter in Singapur hat der Konzern 2025 laut FT 104 Mrd. Dollar (rund 93 Mrd. Euro) umgesetzt, 72 Prozent mehr als im Jahr davor, wobei dort auch Umsätze aus Taiwan und China verbucht werden.

Warum Chinas KI-Labs in Südostasien rechnen

Direkt nach China verkauft Nvidia seine KI-Chips praktisch nicht mehr, Jensen Huang hat den Marktanteil dort im Frühjahr mit null Prozent beziffert. Chinesische KI-Firmen haben deshalb Rechenleistung in Drittländern gemietet, was bisher legal war. Laut einem Bericht der FT aus dem Vorjahr haben Alibaba und ByteDance ihre Modelle Qwen und Doubao zumindest teilweise auf Nvidia-Chips in Rechenzentren in Singapur und Malaysia trainiert. Ausgelöst hat die neue US-Regel der Fall Megaspeed: Der Rechenzentrumsbetreiber aus Singapur hatte in zwei Jahren Nvidia-Chips um mehr als 4,8 Mrd. Dollar gekauft und steht im Verdacht, chinesischen Firmen damit Rechenleistung verschafft zu haben. Megaspeed bestreitet das.

Brisant ist der Zeitpunkt. Am kommenden Dienstag soll Nvidia-Chef Jensen Huang laut US-Medienberichten vor drei Ausschüssen des US-Repräsentantenhauses aussagen, unter anderem zu Chip-Exporten und möglichen Sicherheitslücken. Die Affäre mit einer früheren Megaspeed-Managerin, die zeitweise als chinesische Spionin galt, hat ihn kurzzeitig den Job gekostet.

Chinas Vorsprung bei offenen Modellen

Ein Rechenengpass in China träfe vor allem die Open-Weight-Welt, also KI-Modelle, deren Gewichte frei heruntergeladen und weiterentwickelt werden können. Dort geben chinesische Labs seit gut eineinhalb Jahren den Ton an. „Seit etwa April 2025 sind chinesische KI-Unternehmen die klare Nummer eins bei Open-Weight-Modellen“, schrieb der US-Forscher Nathan Lambert, der Mitglieder und Mitarbeiter:innen des US-Kongresses im September dazu informierte. Laut dem Bericht „State of Open Source AI“ der Mozilla Foundation hat Alibabas Qwen Metas Llama im Februar bei den Downloads auf der Plattform Hugging Face überholt, und im August stammten sieben der zehn meistgenutzten Modelle auf der Plattform OpenRouter von chinesischen Anbietern.

Qwen, DeepSeek, Kimi von Moonshot AI und GLM von Z.ai sind für viele Startups weltweit, auch in Europa, die günstigste Basis für eigene KI-Produkte. Wenn diesen Labs Rechenleistung fehlt, könnten neue Versionen später kommen oder kleiner ausfallen. Schon jetzt halten sich manche zurück: Z.ai will die Gewichte seines neuen Spitzenmodells GLM-5.4 erst nach einer „notwendigen Sicherheitshärtung“ freigeben.

Chance für Meta, Mistral und Thinking Machines

Profitieren könnten westliche Anbieter offener Modelle, für die die neuen Beschränkungen nicht gelten. Meta hat sich im Frühjahr mit Muse Spark zwar von seiner reinen Open-Weight-Strategie verabschiedet, im Oktober aber mit Muse Spark Open ein Modell mit 816 Milliarden Parametern freigegeben. Bei Programmieraufgaben liegt es laut Metas eigenen Zahlen allerdings noch hinter Kimi K3, GLM 5.3 und Qwen3.8, wie Implicator berichtet. Zudem müssen Firmen mit mehr als 20 Mio. Dollar Umsatz einen eigenen Vertrag mit Meta abschließen, bevor sie es als Dienst anbieten.

Aus Europa hat Mistral kürzlich die Gewichte von Mistral Large 4 freigegeben, einem Modell mit rund einer Billion Parametern, ebenfalls mit einer eigenen Lizenz, die Hosting-Anbieter zu einem gesonderten Vertrag verpflichtet. Das kleinere Mistral Small 4 steht unter der freien Lizenz Apache 2.0. Mira Muratis Startup Thinking Machines hat im Juli mit Inkling sein erstes offenes Modell veröffentlicht und zuletzt mit Inkling 2 Mini eine Version nachgelegt, die auf einem Laptop läuft. Dazu kommt Nvidia selbst mit seiner Modellfamilie Nemotron 3.

Warum Chinas Labs nicht so leicht auszubremsen sind

Ob der Lieferstopp Chinas Labs tatsächlich zurückwirft, ist allerdings offen. Huawei erwartet laut Tom’s Hardware für 2026 rund 12 Mrd. Dollar Umsatz mit KI-Chips, nach 7,5 Mrd. Dollar im Vorjahr, Großkund:innen sind Alibaba, ByteDance und Tencent. DeepSeek trainiert laut FT ohnehin in China auf zuvor gehorteten Nvidia-Chips und arbeitet mit Huawei zusammen. Zudem setzen chinesische Labs stark auf Effizienz: Z.ai hat GLM-5.4 nach eigenen Angaben durch einen Umbau des bestehenden Modells mit vergleichsweise wenig zusätzlicher Rechenleistung verbessert.

Und der Abstand zu westlichen offenen Modellen ist beträchtlich. Laut Lambert liegen chinesische Open-Weight-Modelle nur zwei bis fünf Monate hinter den besten geschlossenen US-Modellen, amerikanische Open-Weight-Modelle dagegen sechs bis neun Monate. Selbst Thinking Machines schreibt über sein eigenes Modell, Inkling sei „nicht das stärkste verfügbare Modell, weder offen noch geschlossen“.