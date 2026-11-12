Wer Jensen Huang bei Nvidia beerben könnte

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33 Jahre lang musste sich Nvidia nie ernsthaft fragen, wer nach Jensen Huang kommt, jetzt muss die Antwort womöglich innerhalb weniger Tage her. Der Verwaltungsrat des wertvollsten Chipkonzerns der Welt hat bis spät in die Nacht auf Donnerstag per Video beraten, ob er seinen Gründer und CEO vor die Tür setzt. Eine Entscheidung ist bislang nicht verkündet. Einen offiziellen Nachfolgeplan hat Nvidia nie öffentlich gemacht, und genau das macht die Suche so heikel.

Was der Verwaltungsrat bisher getan hat

Auslöser sind Huangs Beziehung zu Alice Huang, die für den chinesischen Geheimdienst gearbeitet haben soll, und Berichte über eine zweite Affäre. Am vergangenen Sonntag hat der Verwaltungsrat eine unabhängige Untersuchung angekündigt, geführt von einem Ausschuss unabhängiger Mitglieder mit externen Anwält:innen. Damals hieß es noch, man habe Vertrauen in Huang und sein Team. Laut den Statuten kann eine einfache Mehrheit der elf Mitglieder den CEO abberufen, mit oder ohne Grund.

Inzwischen arbeitet der Verwaltungsrat laut Bloomberg mit einer externen Firma zusammen, um mögliche Nachfolger:innen zu finden. Die Aktie hat in dieser Woche zeitweise rund 600 Milliarden Dollar (539 Mrd. Euro) an Börsenwert verloren, nach dem schon verheerenden Wochenverlust davor. In der kommenden Woche legt Nvidia Quartalszahlen vor.

Die Kandidat:innen im Überblick

Name Rolle Bei Nvidia seit Dafür spricht Dagegen spricht Colette Kress Finanzchefin 2013 kennt Investor:innen, gilt als ruhige Hand keine Ingenieurin Ian Buck Leiter Hyperscale und HPC 2004 Mitentwickler von CUDA, Favorit bei Polymarket und Kalshi nie ein Unternehmen geführt Rene Haas CEO von Arm – (früher sieben Jahre bei Nvidia) erfahrener CEO, kennt Nvidia von innen müsste Arm verlassen Johny Srouji Hardware-Chef bei Apple – baut seit Jahren Apples eigene Chips kein Nvidia-Stallgeruch Nico Caprez Vice President, Schwiegersohn 2024 eng an Huang dran erst 35, kaum zwei Jahre im Konzern

Die Finanzchefin als Übergangslösung

Die naheliegendste Lösung für den Übergang heißt Colette Kress. Die 59-Jährige ist seit 2013 Finanzchefin, davor war sie bei Microsoft, Cisco und Texas Instruments. Sie sitzt bei jedem Quartalscall neben Huang und ist für die Wall Street das bekannteste Gesicht nach ihm. Laut Semafor wollen einige Mitglieder des Verwaltungsrats sie als Interims-CEO einsetzen. Kress gehört wie Vertriebschef Jay Puri zu jenen Nvidia-Manager:innen, die mit ihren Aktienpaketen zu Milliardär:innen geworden sind.

Für die Dauerlösung dürfte es eher ein Techniker werden. Ian Buck ist seit mehr als 20 Jahren bei Nvidia, hat in Stanford promoviert und CUDA mitentwickelt, jene Software-Plattform, die Entwickler:innen an Nvidias Chips bindet und als wichtigster Burggraben des Konzerns gilt. Heute verantwortet er das Geschäft mit den großen Cloud-Anbietern. Auf der Prognoseplattform Polymarket liegt Buck mit rund einem Drittel knapp vor Kress. Deutlicher ist das Bild bei der Konkurrenzplattform Kalshi, wo Buck zuletzt auf 42 Prozent kam und Kress auf 27 Prozent.

Wie wackelig solche Wetten sind, zeigt Tim Cook, der langjährige Apple-Chef. Seine Chancen schossen auf Kalshi zwischenzeitlich auf 91 Prozent und fielen binnen eines Tages wieder auf rund 10 Prozent. Warum Cook überhaupt in den Markt aufgenommen wurde, ist unklar. Die Umsätze in diesen Märkten sind gering, schon wenige Trades sorgen für große Ausschläge.

Die Fondsmanagerin Armina Rosenberg von Minotaur Capital bringt laut Reuters eine Doppelspitze ins Spiel: Kress für die Finanzen, Buck für Produkt und Technik.

Die Namen von außen

Ein externer Kandidat mit Nvidia-Vergangenheit ist Rene Haas, der Chef des Chipdesigners Arm. Er hat früh in seiner Karriere sieben Jahre bei Nvidia gearbeitet. Ebenfalls genannt wird Johny Srouji, der bei Apple die Entwicklung der hauseigenen Chips verantwortet. Einige Medien führen sogar AMD-Chefin Lisa Su auf, die entfernt mit Huang verwandt ist und den größten Konkurrenten führt. Realistisch ist das kaum.

Die Familie im Hintergrund

Und dann ist da noch die Familie. Huangs Tochter Madison ist Senior Director für das Produktmarketing im Bereich Physical AI, Sohn Spencer leitet als Director das Produktmanagement für Robotik. Madisons Ehemann Nico Caprez, ein früherer Schweizer Skirennläufer und BCG-Berater, ist seit Anfang 2024 bei Nvidia und inzwischen Vice President für das Wachstum der globalen KI-Infrastruktur. Laut Fortune nennt ihn ein Cloud-Manager „Jensens Consigliere“. Huang selbst hat über seine Kinder einmal gesagt, sie müssten sich ihre Rolle erst verdienen.

Warum Huang trotzdem bleiben könnte

Noch ist Huang im Amt, und er hat Fürsprecher. Epic-Games-Chef Tim Sweeney hält einen Rauswurf für ähnlich töricht wie Apples Trennung von Steve Jobs in den 1980er-Jahren. Nvidia selbst ließ über einen Sprecher ausrichten, Huang wolle das Unternehmen ohne Unterbrechung weiterführen. Und wie schwer der Gründer zu ersetzen ist, zeigt ein Blick auf seine Rolle: Er hält rund 3,6 Prozent der Aktien und steuert Produktstrategie, Großkund:innen und Politik weitgehend selbst. Analyst Daniel Newman von Futurum hält es laut Fortune für sehr unwahrscheinlich, dass eine einzelne Person all diese Lücken füllen kann.

Der Yale-Professor Jeffrey Sonnenfeld, der Verwaltungsräte bei Nachfolgefragen berät, schätzte Huangs Chancen auf einen Verbleib zu Wochenbeginn noch auf 50 zu 50. Auf Polymarket glauben inzwischen nur noch rund zwölf Prozent der Wettenden daran.