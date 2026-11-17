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Der Chef ist weg, die Rekorde bleiben: Nvidia hat in seinem ersten Quartal ohne Jensen Huang mehr verdient als je zuvor und die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz laut Nvidia auf 115,8 Milliarden Dollar (rund 104 Milliarden Euro). Das ist ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorquartal und mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. Analyst:innen hatten mit rund 109 Milliarden Dollar gerechnet, Nvidia selbst hatte 108 Milliarden in Aussicht gestellt, wie Trending Topics in der Vorschau berichtete.

Die Zahlen im Überblick

Umsatz: 115,8 Milliarden Dollar, plus 103 Prozent im Jahresvergleich (Erwartung: rund 109 Milliarden)

115,8 Milliarden Dollar, plus 103 Prozent im Jahresvergleich (Erwartung: rund 109 Milliarden) Rechenzentren: 107,6 Milliarden Dollar (rund 97 Milliarden Euro), plus 110 Prozent (Erwartung: 101,9 Milliarden)

107,6 Milliarden Dollar (rund 97 Milliarden Euro), plus 110 Prozent (Erwartung: 101,9 Milliarden) Edge Computing: 8,2 Milliarden Dollar, plus 42 Prozent

8,2 Milliarden Dollar, plus 42 Prozent Nettogewinn: 65,3 Milliarden Dollar (rund 59 Milliarden Euro), plus 105 Prozent

65,3 Milliarden Dollar (rund 59 Milliarden Euro), plus 105 Prozent Gewinn je Aktie: 2,70 Dollar, bereinigt 2,68 Dollar (Erwartung: 2,47 Dollar)

2,70 Dollar, bereinigt 2,68 Dollar (Erwartung: 2,47 Dollar) Bruttomarge: 74,8 Prozent

74,8 Prozent Ausblick: Für das laufende Quartal erwartet Nvidia 130 Milliarden Dollar Umsatz (rund 117 Milliarden Euro), plus/minus 3 Prozent. Die Wall Street hatte mit 125,2 Milliarden gerechnet.

Dazu schüttet Nvidia weiter kräftig an die Aktionär:innen aus. Im Quartal flossen 28,1 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe und Dividenden, für weitere Rückkäufe stehen noch rund 227 Milliarden Dollar bereit.

„Unser Momentum ist real“, sagte Interims-CEO und Finanzchefin Colette Kress, die die Zahlen erstmals an der Spitze des Konzerns präsentierte. Die neue Chipgeneration Vera Rubin sei „explosiv gestartet“, die Roadmap liege im Plan. Jensen Huang wird in der Mitteilung nicht erwähnt.

Nvidia quarterly revenue and net income © Trending Topics

An der Börse kam das gut an. Die Nvidia-Aktie, die am Dienstag 0,44 Prozent tiefer bei 155,46 Dollar geschlossen hatte, legte laut Yahoo Finance nachbörslich rund 2 Prozent zu.

Was die Finanzchefin offenlegt

Mehr Details liefert Kress in ihrem CFO-Kommentar zu den Zahlen. Die wichtigsten Punkte:

Rubin als Treiber: Das Wachstum bei Rechenzentren geht vor allem auf die neue Rubin-Infrastruktur zurück, laut Kress der schnellste Hochlauf einer Chip-Architektur in der Firmengeschichte, dazu eigenständige Vera-CPUs und Blackwell Ultra. Der Rubin-Start drückt aber kurzfristig auf die Marge: Im laufenden Quartal soll die Bruttomarge auf 71 bis 72 Prozent sinken.

Das Wachstum bei Rechenzentren geht vor allem auf die neue Rubin-Infrastruktur zurück, laut Kress der schnellste Hochlauf einer Chip-Architektur in der Firmengeschichte, dazu eigenständige Vera-CPUs und Blackwell Ultra. Der Rubin-Start drückt aber kurzfristig auf die Marge: Im laufenden Quartal soll die Bruttomarge auf 71 bis 72 Prozent sinken. Neoclouds wachsen am schnellsten: Das Geschäft mit großen Cloud-Konzernen stieg um 71 Prozent auf 60,1 Milliarden Dollar. Der Bereich KI-Clouds, Industrie und Unternehmen legte sogar um 195 Prozent auf 47,5 Milliarden Dollar zu.

Das Geschäft mit großen Cloud-Konzernen stieg um 71 Prozent auf 60,1 Milliarden Dollar. Der Bereich KI-Clouds, Industrie und Unternehmen legte sogar um 195 Prozent auf 47,5 Milliarden Dollar zu. China: Nvidia hat im Quartal noch Hopper-Chips für Rechenzentren im Wert von 2,4 Milliarden Dollar (rund 2,2 Milliarden Euro) nach China geliefert. Im Ausblick rechnet der Konzern dort mit null.

Nvidia hat im Quartal noch Hopper-Chips für Rechenzentren im Wert von 2,4 Milliarden Dollar (rund 2,2 Milliarden Euro) nach China geliefert. Im Ausblick rechnet der Konzern dort mit null. Milliardenschwere Verpflichtungen: Die Zusagen gegenüber Zulieferern stiegen binnen eines Quartals von 279 auf 390 Milliarden Dollar (rund 350 Milliarden Euro), vor allem für Speicherchips über mehrere Jahre. Insgesamt summieren sich Nvidias künftige Verpflichtungen auf 518 Milliarden Dollar.

Die Zusagen gegenüber Zulieferern stiegen binnen eines Quartals von 279 auf 390 Milliarden Dollar (rund 350 Milliarden Euro), vor allem für Speicherchips über mehrere Jahre. Insgesamt summieren sich Nvidias künftige Verpflichtungen auf 518 Milliarden Dollar. Garantien für OpenAI: Für Partner haftet Nvidia mit bis zu 118 Milliarden Dollar (rund 106 Milliarden Euro), davon allein bis zu 105 Milliarden für den Campus von SB Energy in Ohio, der ausschließlich Nvidia-Infrastruktur für OpenAI beherbergen soll. Bisher hat Nvidia laut Kress keine Zahlungen aus diesen Garantien leisten müssen. Zusätzlich gibt es Vereinbarungen mit Neoclouds über bis zu 32 Milliarden Dollar.

Für Partner haftet Nvidia mit bis zu 118 Milliarden Dollar (rund 106 Milliarden Euro), davon allein bis zu 105 Milliarden für den Campus von SB Energy in Ohio, der ausschließlich Nvidia-Infrastruktur für OpenAI beherbergen soll. Bisher hat Nvidia laut Kress keine Zahlungen aus diesen Garantien leisten müssen. Zusätzlich gibt es Vereinbarungen mit Neoclouds über bis zu 32 Milliarden Dollar. Längere Zahlungsziele: Die Forderungen stiegen auf 81 Milliarden Dollar. Kunden zahlen im Schnitt erst nach 64 Tagen statt 60, unter anderem wegen verlängerter Zahlungsfristen für einige große Kunden.

Die Forderungen stiegen auf 81 Milliarden Dollar. Kunden zahlen im Schnitt erst nach 64 Tagen statt 60, unter anderem wegen verlängerter Zahlungsfristen für einige große Kunden. Abschreibungen: Auf nicht börsennotierte Beteiligungen musste Nvidia 1,8 Milliarden Dollar abschreiben.

Die Krise ist nicht vorbei

Die starken Zahlen können die offenen Baustellen allerdings nicht überdecken. Für den Ausblick rechnet Nvidia mit keinerlei Umsatz aus Rechenzentrums-Chips in China. Zudem will der Konzern keine Chips mehr an Kund:innen verkaufen, die mehr als die Hälfte ihrer GPUs an chinesische Firmen vermieten, eine Reaktion auf die neue US-Exportregel. Die Analyst:innen von UBS hatten zuvor gewarnt, strengere Kontrollen in Asien könnten im schlimmsten Fall bis zu 10 Prozent des Umsatzes kosten.

Auch die Führungsfrage bleibt offen. Huang hat am Dienstag erklärt, er wäre „geehrt“, als CEO zurückzukehren, muss aber zuvor vor dem US-Kongress aussagen. Der Verwaltungsrat will ihn laut Yahoo Finance nicht zurückholen. „Jensen will eindeutig als CEO zurückkommen, und die Erklärung verlagert den Kampf von einer Petition in den Verwaltungsrat“, sagt Dan Ives von Yorkville.

Kritisch sehen Beobachter:innen außerdem Nvidias Rolle als Geldgeber der KI-Branche, die der CFO-Kommentar nun schwarz auf weiß zeigt. Laut Michael Cembalest von JPMorgan haben sich Nvidias zugesagte Zahlungen und Garantien binnen eines Quartals fast verdoppelt. Dan Niles von Niles Investment Management erwartet, dass Kress diese Finanzierungsdeals zurückfährt, was vor allem Neoclouds wie CoreWeave treffen würde. Bernstein-Analyst Stacy Rasgon hatte die Aktie bereits vor den Zahlen auf „Market Perform“ abgestuft und sein Kursziel von 400 auf 200 Dollar halbiert. Er beobachte das Geschehen lieber von der Seitenlinie.