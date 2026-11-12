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Nvidia verliert mit seinem Chef auch seinen lautesten Lobbyisten, und das könnte teurer werden als jeder Kurssturz.

Mit dem Rücktritt von Jensen Huang übernimmt Finanzchefin Colette Kress den Chipkonzern vorerst. Der Verwaltungsrat verspricht, dass Geschäft, Kundenzusagen und Produkt-Roadmap ohne Unterbrechung weiterlaufen. Doch Huang hat Nvidia in den vergangenen Jahren weit über das Chipgeschäft hinausgeführt: Er hat offene KI-Modelle zur Konzernstrategie gemacht, Dutzende Milliarden in die eigenen Kund:innen gesteckt und in Washington gegen Exportbeschränkungen gekämpft. Viele dieser Positionen hingen an ihm persönlich. Ein Überblick, was sich ändern könnte.

Open Weights: Der wichtigste Fürsprecher fehlt

Kein Tech-Chef hat sich so laut für offene KI-Modelle eingesetzt wie Huang. Nvidia hat nach eigenen Angaben mehr als 500 Modelle und 250 Datensätze auf Hugging Face veröffentlicht, darunter die Nemotron-Familie für agentische KI, und will über fünf Jahre 26 Milliarden Dollar in offene Modelle investieren. Dazu kommt die Übernahme von Hugging Face um 12,9 Milliarden Dollar (rund 11,6 Milliarden Euro), die noch von den Behörden geprüft wird und erst im kommenden Jahr abgeschlossen sein soll.

Als Anthropic und OpenAI laut Berichten bei der US-Regierung auf ein Verbot chinesischer Open-Weight-Modelle drängten, organisierte Huang einen offenen Brief zur Verteidigung offener Gewichte, unterzeichnet unter anderem von Microsoft, Meta, IBM und Palantir. Seine Argumente: Laut Huang entfallen inzwischen rund 70 Prozent der verarbeiteten Tokens auf offene Modelle, und 80 Prozent der US-Startups nutzen chinesische Open Models.

Entsprechend groß ist die Sorge in der Open-Source-Szene. „Wenn Jensen nicht mehr CEO ist, wäre das sehr, sehr schlecht für die Sache offener Modelle in den USA“, schrieb der KI-Forscher Nathan Lambert auf X. Wie Kress zu Hugging Face und zu offenen Modellen steht, ist offen, berichtet TechCrunch. Hugging-Face-Chef Clément Delangue kündigte an, weiter für Open Source zu kämpfen, was auch immer passiert.

Riskante Investments: Wetten auf die eigenen Kund:innen

Unter Huang ist Nvidia zu einem der größten Tech-Investoren der Welt geworden. Die wichtigsten Positionen:

OpenAI: Aus der angekündigten Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar wurden schließlich 30 Milliarden Dollar in der jüngsten Finanzierungsrunde.

Aus der angekündigten Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar wurden schließlich 30 Milliarden Dollar in der jüngsten Finanzierungsrunde. Anthropic: Nvidia hat bis zu 10 Milliarden Dollar zugesagt, das Unternehmen geht in der kommenden Woche an die Börse.

Nvidia hat bis zu 10 Milliarden Dollar zugesagt, das Unternehmen geht in der kommenden Woche an die Börse. Intel: Der Wert der Beteiligung ist von rund 30 auf rund 13 Milliarden Dollar gefallen.

Der Wert der Beteiligung ist von rund 30 auf rund 13 Milliarden Dollar gefallen. CoreWeave: Der Anteil am Cloud-Anbieter ist statt 4,7 nur noch rund 2,7 Milliarden Dollar wert, Nokia statt 2,2 nur noch 1,4 Milliarden Dollar.

Der Anteil am Cloud-Anbieter ist statt 4,7 nur noch rund 2,7 Milliarden Dollar wert, Nokia statt 2,2 nur noch 1,4 Milliarden Dollar. Meta: Zuletzt hat Nvidia 3 Milliarden Dollar in Metas Kapitalerhöhung gesteckt.

Zuletzt hat Nvidia 3 Milliarden Dollar in Metas Kapitalerhöhung gesteckt. Europa: Rund 10 Milliarden Dollar hat Nvidia binnen eines Jahres in der Region eingesetzt und stellt damit rund ein Zehntel der Startup-Investments, von Mistral über Lovable bis Neura Robotics.

Huang hat die Beteiligungen stets als strategisch verteidigt: Sie sollen Nvidias Ökosystem verbreitern, und jede werde nach ihrem eigenen Geschäftswert beurteilt. Kress hat die Deals als Finanzchefin mitgetragen. Jetzt entscheidet sie aber allein, ob Nvidia weiter in diesem Tempo Schecks ausstellt.

Circular Deals: Ein Netz aus 530 Milliarden Dollar

Noch heikler sind die sogenannten Circular Deals: Nvidia finanziert Kund:innen, die mit dem Geld Nvidia-Chips kaufen. Yahoo Finance hat aus dem jüngsten Quartalsbericht Zusagen und Garantien von rund 530 Milliarden Dollar (rund 476 Milliarden Euro) zusammengezählt. Dazu gehören:

Garantie für OpenAI: Nvidia bürgt mit bis zu 105 Milliarden Dollar für die Mietverträge eines OpenAI-Rechenzentrums in Ohio. Zahlen muss Nvidia nur, wenn OpenAI ausfällt.

Nvidia bürgt mit bis zu 105 Milliarden Dollar für die Mietverträge eines OpenAI-Rechenzentrums in Ohio. Zahlen muss Nvidia nur, wenn OpenAI ausfällt. Rückmiete von Rechenleistung: Rund 65 Milliarden Dollar will Nvidia an Cloud-Anbieter wie CoreWeave zahlen, um deren Kapazitäten zurückzumieten.

Rund 65 Milliarden Dollar will Nvidia an Cloud-Anbieter wie CoreWeave zahlen, um deren Kapazitäten zurückzumieten. Wall-Street-Finanzierung: Mit Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs und KKR will Nvidia über 500 Milliarden Dollar Drittkapital für KI-Rechenzentren mobilisieren und sichert dafür den Restwert der GPUs teilweise ab.

Huang wies den Vorwurf der Kreisfinanzierung stets zurück und erklärte Rechenleistung zum investierbaren Infrastruktur-Asset: „In der KI ist Compute Umsatz.“ Die Märkte sehen das inzwischen skeptischer. Nvidias offene Forderungen sind zuletzt auf 63 Milliarden Dollar gestiegen, Kund:innen brauchen im Schnitt 60 statt 45 Tage, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Der Abgang werfe Fragen zu „vielen dieser zirkulären Beziehungen“ auf, sagt Liz Thomas, Chefstrategin bei SoFi.

China: Der Kampf gegen die Exportkontrollen

Mehr als ein Jahr lang hat Huang in Washington und öffentlich dafür geworben, dass Nvidia seine H200-Chips wieder nach China verkaufen darf. Sein Argument: Die Verbreitung amerikanischer Technologie sei wichtiger als die Sicherheitsrisiken, Exportbeschränkungen nähmen US-Firmen vor allem einen riesigen Markt. Die US-Exportpolitik sei „bereits weitgehend nach hinten losgegangen“, sagte er, Nvidias Anteil am chinesischen Markt für KI-Beschleuniger sei auf null gefallen. Teilweise hatte er Erfolg: Die US-Regierung genehmigte rund zehn chinesischen Firmen den Kauf von H200-Chips, kassiert aber 25 Prozent der Erlöse.

Ausgerechnet hier wiegt der Skandal am schwersten. Huangs Beziehung zu Alice Huang, einer mutmaßlichen Agentin Chinas bei einem Nvidia-Kunden, gegen den wegen Chip-Schmuggels ermittelt wird, liefert den Befürworter:innen strenger Exportkontrollen ein neues Argument. Dass eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger mit derselben Vehemenz für China-Geschäfte lobbyiert, gilt als unwahrscheinlich.

KI-Warner, Regulierung und das „Werkzeug“-Narrativ

Huang war auch der prominenteste Gegenspieler der KI-Warner. „Glauben Sie keine Sekunde lang, dass Sie der Gesellschaft etwas Gutes tun, nur weil Sie Alarm schlagen“, sagte er im Interview mit der New York Times. Während Anthropic und OpenAI ihre Modelle in die Nähe von Bewusstsein rücken, beschrieb Huang KI als technisches System, das sich kontrollieren lasse wie jedes andere Produkt. Den Agenten-Hack bei Hugging Face nannte er „nur Software“. Statt neuer Gesetze setzte er auf Selbstregulierung der Branche und brachte mehr als 100 Unternehmen hinter Nvidias Open Agent Safety Platform. Auch beim Thema Energie widersprach er offen: Wegen KI werde man in den kommenden Jahren „viel mehr fossile Brennstoffe“ verbrauchen.

Wer diese Rolle übernimmt, ist unklar. Als nächstgelegene Stimme gilt Microsoft-Chef Satya Nadella, der allerdings keine Branchenbündnisse organisiert wie Huang.

Was auch ohne Huang bleibt

Dass sich Nvidia nun grundsätzlich neu erfindet, ist allerdings keineswegs ausgemacht. Viele von Huangs Positionen folgen einer Geschäftslogik, die unabhängig von seiner Person gilt. Offene Modelle sind für Nvidia auch ein Geschäftsmodell: Weil Großkund:innen wie Google, Amazon, Microsoft und OpenAI eigene Chips bauen, braucht Nvidia ein breites Ökosystem aus Entwickler:innen, die Modelle auf Nvidia-Hardware trainieren und betreiben. Der Hugging-Face-Kauf ist vertraglich vereinbart, die Investments in OpenAI und Anthropic sind getätigt, und auch die Garantien lassen sich nicht einfach zurücknehmen. Mit rund 99 Milliarden Dollar an Barmitteln und Wertpapieren hat Nvidia zudem einen dicken Puffer.

Gleichzeitig wächst der Druck der Konkurrenz. AMD setzt mit eigenen Beteiligungen wie der Übernahme von World Labs auf eine ähnliche Ökosystem-Strategie, Broadcom baut Spezialchips für Google und OpenAI, und an der Börse haben sich Broadcom und AMD zuletzt deutlich besser gehalten als Nvidia. Ein erstes Signal, ob Kress Huangs Kurs fortsetzt, dürfte am Dienstag kommender Woche kommen, wenn Nvidia seine Quartalszahlen vorlegt.

Dass ein Konzern den Verlust seiner prägenden Figur verkraften kann, zeigt Apple. Die Umstände waren völlig andere, der Tod von Steve Jobs im Jahr 2011 war tragisch, und auch damals galt das Unternehmen als untrennbar mit seinem Gründer verbunden. Unter Tim Cook begann Apple danach aber umso stärker zu wachsen: Der Börsenwert lag damals bei rund 350 Milliarden Dollar, 2018 knackte Apple als erstes US-Unternehmen die Marke von einer Billion Dollar, 2022 waren es zeitweise drei Billionen.