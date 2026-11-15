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Die Lederjacke hängt am Haken: Jensen Huang ist nicht mehr CEO von Nvidia, und damit verliert die KI-Branche ihren wichtigsten Antreiber. Für Clemens Wasner ist das der größte Einschnitt seit Beginn des KI-Booms, vergleichbar mit Steve Jobs’ Abgang bei Apple Mitte der 80er-Jahre. Denn ohne Huang stehen Open Weight, die milliardenschweren Circular Deals und das China-Geschäft auf dem Prüfstand.

Was das für Nvidia, OpenAI, die Neoclouds und Europas Startups bedeutet, besprechen Jakob Steinschaden, Mitgründer von Trending Topics, und Clemens Wasner, Gründer von enliteAI und Vorsitzender von AI Austria, im Jensen-Huang-Strickpulli von der GTC Berlin.

Die Themen der Folge

Das Ende einer Ära: Warum Nvidia ohne Huang nicht mehr dieselbe Firma ist und weshalb der Abgang schwerer wiegt als jener von Steve Jobs bei Apple.

Warum Nvidia ohne Huang nicht mehr dieselbe Firma ist und weshalb der Abgang schwerer wiegt als jener von Steve Jobs bei Apple. Das Singapur-Rätsel: Warum bis zu 22 Prozent des Nvidia-Umsatzes über Singapur liefen und was passiert, wenn ein Fünftel des Markts wegbricht.

Warum bis zu 22 Prozent des Nvidia-Umsatzes über Singapur liefen und was passiert, wenn ein Fünftel des Markts wegbricht. Fingerabdrücke in China: Wie eine Analyse verbotene Blackwell-Chips in den Modellen von DeepSeek, Moonshot, MiniMax und der Ant Group nachweist.

Wie eine Analyse verbotene Blackwell-Chips in den Modellen von DeepSeek, Moonshot, MiniMax und der Ant Group nachweist. Rückschlag für Open Weight: Warum chinesische Labs bei wenigen Tausend GPUs feststecken und Meta, Thinking Machines Lab oder Mistral profitieren könnten.

Warum chinesische Labs bei wenigen Tausend GPUs feststecken und Meta, Thinking Machines Lab oder Mistral profitieren könnten. DRM für KI-Modelle: Wie Anthropic und OpenAI dafür lobbyieren, dass Nvidia-GPUs nur noch zugelassene Modelle ausführen, und warum das an Windows Longhorn erinnert.

Wie Anthropic und OpenAI dafür lobbyieren, dass Nvidia-GPUs nur noch zugelassene Modelle ausführen, und warum das an Windows Longhorn erinnert. Das Füllhorn versiegt: Was aus Nvidias Investments in OpenAI, Anthropic, Neoclouds und Europas Startups wird, wenn Interim-CEO Colette Kress weniger Lust auf Circular Deals hat.

Was aus Nvidias Investments in OpenAI, Anthropic, Neoclouds und Europas Startups wird, wenn Interim-CEO Colette Kress weniger Lust auf Circular Deals hat. Founder vs. Manager: Warum professionelles Management bei Nvidia „ein Tech-Unternehmen cosplayen“ könnte und was Microsoft, Google und Apple dazu lehren.

Warum professionelles Management bei Nvidia „ein Tech-Unternehmen cosplayen“ könnte und was Microsoft, Google und Apple dazu lehren. Tim GPU: Ob Tim Cook der richtige Nachfolger wäre und warum Nvidia mehr Vision braucht als Apple nach Steve Jobs.

Ob Tim Cook der richtige Nachfolger wäre und warum Nvidia mehr Vision braucht als Apple nach Steve Jobs. Problem für OpenAI: Warum mit Nvidia und Softbank die Investoren der letzten Instanz wegfallen und der OpenAI-IPO 2027 wackelt.

Warum mit Nvidia und Softbank die Investoren der letzten Instanz wegfallen und der OpenAI-IPO 2027 wackelt. Anthropic-IPO ohne Österreich: Warum Anleger:innen hierzulande keine Anthropic-Aktien zeichnen können und was das über Europas Kapitalmarkt sagt.